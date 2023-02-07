Кой има имен ден днес, 7 февруари 2026 г. Честито!

На 7 февруари имен ден празнуват всички, които носят името Лука.
На този ден църквата почита Св. Лука Еладски Той се родил в гръцкото село Кастория като трето от седем деца в семейството на селяни-пришълци от егейските острови. От малък обичал безмълвието, уединението и се отличавал със скромност. Приел монашески постриг и основал неголям манастир, посветен на св. великомъченица Варвара близо до Коринт. Поради чистия си и богоотдаден живот получил дара на прозрението. Представил се в Господа на около 56 годишна възраст. Той е един от първите светци, за които се разказва, че по време на молитвите си се издигал над земята. Подробно житието на св. Лука са написали неизвестни монаси след неговата смърт. На негово е посветен един от най-известните и любими византийски манастири - Осиос Лукас в Стириот. Паметта му се чества на 7 февруари (20 февруари стар стил).
1 На вниманието
11:31 07.02.2023
2 СкъсанЛявЧервенШушон
Коментиран от #14
23:50 07.02.2023
3 Типично еврейска тъпотия
06:36 07.02.2025
4 Гост666
06:37 07.02.2025
5 Хейт
Коментиран от #9
06:37 07.02.2025
6 Мъдрец - Молар
06:38 07.02.2025
7 редник
Това не го разбрах.
08:37 07.02.2025
8 Идън
Коментиран от #10, #15
09:13 07.02.2025
9 много ми трябва
До коментар #5 от "Хейт":дърт изкуфялник - секта
Коментиран от #11
09:35 07.02.2025
10 Гост666
До коментар #8 от "Идън":Това са пълни измислици и трикове . Това нещо левитация го могат само във филмите . Вярваш в глупости.
Коментиран от #12, #16
09:37 07.02.2025
11 Хейт
До коментар #9 от "много ми трябва":Що рече нещо не разбрах. Каваз секта те гони.
09:38 07.02.2025
12 Идън
До коментар #10 от "Гост666":Вярвам- защото разбирам и разбирам- защото вярвам! Не ти е дадено да знаеш в какво вярвам и защо. Това касае само мен и никой друг.
Коментиран от #22
10:24 07.02.2025
14 Един
До коментар #2 от "СкъсанЛявЧервенШушон":Скоро ще стане ясна датата- датата, на която ще се представи пред Господа.
21:09 07.02.2025
15 забележителна реч на Манол Пейков
До коментар #8 от "Идън":Като толкова ги разбираш какво ще кажеш за Жана дАрк, известна още като Орлеанската дева, национална героиня на Франция и светица на Католическата църква? За нея също се знае, като дори има свидетелства че го е можела като при това не е било по време на никакъв екстаз, било той и религиозен?
21:57 07.02.2025
16 Оригинален Български Гангстер
До коментар #10 от "Гост666":Никакви пълни измислици и трикове няма! Това нещо левитацията го е имало още преди новата ера. Десетки хиляди такива свидетелства има, абсолютно точно описани в китайската и въобще в азиатската културна история. Това е свръхсила, която само избрани от Господ имат - не е въпрос на умения, талант и НЕ СЕ учи!
22:01 07.02.2025
17 Уса
06:31 07.02.2026
18 дядото
Коментиран от #19, #21
06:32 07.02.2026
19 Лу Кан
До коментар #18 от "дядото":По няколко на ден даже, а относно левитацията, това е само са йоги, нинджи и джедай, от по-напредналите с материала.
07:57 07.02.2026
20 Мъдрият
Днес освен преподобни Лука Еладски се отбелязва паметта на преподобни Партений Лампсакийски, на хиляда и трима Свети мъченици, пострадали в Никомидия и на преподобни Априон, епископ Кипърски,който желае може да прочетете пространните им жития им в сайта Православен Храм!
Житието(пространното) на Свети Лука Еладски е уникално, но с болка виждам, че дори и краткото му житие не е докоснало сърцата и душите ви.
Една препоръка към собственика на сайта: по-добре е да пускате тези статии за именните дни - без коментари!
Защото повече коментари(не само на тази статия) показват дълбокото невежество, неразбиране, неуважение, пошлост, кощунство и безумство на коментиращите!
Още веднъж казвам: Не пишете подигравателни и хулни коментари за светците!
Защото това е голям и тежък грях, с който прогневявате Бога, и ако не се покаяте - ще погубите душите си!
По молитвите на днес честваните светци: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #23
08:41 07.02.2026
21 Мъдрият
До коментар #18 от "дядото":Писах ти отговор на това, но явно не си го прочел.
Има стотици хиляди светци(точния брой го знае само Бог), чиито имена са известни на Бога и те пребивават с Него в Небесното Царство.
От тях - няколко хиляди са известни поименно на църквата. Чисто математически можеш да пресметнеш, че средно на ден се получава - да има поне по няколко светци да честват на този ден.
Затова няма ден, в който да не се честват светци в Православието, освен да кажем на неподвижен Велик празник - примерно на Рождество Христово.
Коментиран от #24
08:49 07.02.2026
22 Гост
До коментар #12 от "Идън":Свети Лукчо . Вярвате в измислици и легенди . Фантастика ,фентъзи и други такива .
09:56 07.02.2026
23 Гост666
До коментар #20 от "Мъдрият":Айде пак добавки към статията .
09:57 07.02.2026
24 Гост666
До коментар #21 от "Мъдрият":Биг няма не разбрали. Измислен е от хората не само твоя , по целия свят има легенди за потопа , разни броди вярват в богове и богини. А светци също няма . Рай и Ад не съществува. Всичко е в главата на някой , фантазьор писал божествените книги.
10:00 07.02.2026
25 Сатана
10:01 07.02.2026
26 ЕЛЛИН
11:59 07.02.2026
