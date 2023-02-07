Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кой има имен ден днес, 7 февруари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 7 февруари 2026 г. Честито!

7 Февруари, 2023

Празнуват всички, които носят името Лука

Тихомир Шумов

На 7 февруари имен ден празнуват всички, които носят името Лука.

На този ден църквата почита Св. Лука Еладски Той се родил в гръцкото село Кастория като трето от седем деца в семейството на селяни-пришълци от егейските острови. От малък обичал безмълвието, уединението и се отличавал със скромност. Приел монашески постриг и основал неголям манастир, посветен на св. великомъченица Варвара близо до Коринт. Поради чистия си и богоотдаден живот получил дара на прозрението. Представил се в Господа на около 56 годишна възраст. Той е един от първите светци, за които се разказва, че по време на молитвите си се издигал над земята. Подробно житието на св. Лука са написали неизвестни монаси след неговата смърт. На негово е посветен един от най-известните и любими византийски манастири - Осиос Лукас в Стириот. Паметта му се чества на 7 февруари (20 февруари стар стил).

Източник: actualno.com


  • 1 На вниманието

    7 17 Отговор
    ЛУКАвите...ирчо и... сенчо са за сурвакане.

    11:31 07.02.2023

  • 2 СкъсанЛявЧервенШушон

    8 18 Отговор
    А Ст. Путин Тиранийски кога ще честваме?!

    Коментиран от #14

    23:50 07.02.2023

  • 3 Типично еврейска тъпотия

    8 16 Отговор
    Тих, скромен, мързелив (комунист). А дека са имениците

    06:36 07.02.2025

  • 4 Гост666

    9 19 Отговор
    Хубава фантастика . Направо фентъзи история .

    06:37 07.02.2025

  • 5 Хейт

    7 10 Отговор
    Чакаме мъдрия да добави нещо за поредния светец .

    Коментиран от #9

    06:37 07.02.2025

  • 6 Мъдрец - Молар

    7 10 Отговор
    Ехо мъдрия защо не си писал подробно . Чакаме .

    06:38 07.02.2025

  • 7 редник

    3 0 Отговор
    /Паметта му се чества на 7 февруари (20 февруари стар стил)./
    Това не го разбрах.

    08:37 07.02.2025

  • 8 Идън

    10 5 Отговор
    ,,Издигането над земята,, е левитация. Монаси от Шаолин са обучавани да левитират чрез управление на собствената си енергия и в точно определено състояние.Лука е бил в религиозен екстаз и е имал ,, дара на прозрението,,-т. е. имал е феноменални способности- които противоречат на научните закони , но науката няма обяснение за много неща.

    Коментиран от #10, #15

    09:13 07.02.2025

  • 9 много ми трябва

    4 11 Отговор

    До коментар #5 от "Хейт":

    дърт изкуфялник - секта

    Коментиран от #11

    09:35 07.02.2025

  • 10 Гост666

    8 12 Отговор

    До коментар #8 от "Идън":

    Това са пълни измислици и трикове . Това нещо левитация го могат само във филмите . Вярваш в глупости.

    Коментиран от #12, #16

    09:37 07.02.2025

  • 11 Хейт

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "много ми трябва":

    Що рече нещо не разбрах. Каваз секта те гони.

    09:38 07.02.2025

  • 12 Идън

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Гост666":

    Вярвам- защото разбирам и разбирам- защото вярвам! Не ти е дадено да знаеш в какво вярвам и защо. Това касае само мен и никой друг.

    Коментиран от #22

    10:24 07.02.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Един

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "СкъсанЛявЧервенШушон":

    Скоро ще стане ясна датата- датата, на която ще се представи пред Господа.

    21:09 07.02.2025

  • 15 забележителна реч на Манол Пейков

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Идън":

    Като толкова ги разбираш какво ще кажеш за Жана дАрк, известна още като Орлеанската дева, национална героиня на Франция и светица на Католическата църква? За нея също се знае, като дори има свидетелства че го е можела като при това не е било по време на никакъв екстаз, било той и религиозен?

    21:57 07.02.2025

  • 16 Оригинален Български Гангстер

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гост666":

    Никакви пълни измислици и трикове няма! Това нещо левитацията го е имало още преди новата ера. Десетки хиляди такива свидетелства има, абсолютно точно описани в китайската и въобще в азиатската културна история. Това е свръхсила, която само избрани от Господ имат - не е въпрос на умения, талант и НЕ СЕ учи!

    22:01 07.02.2025

  • 17 Уса

    1 5 Отговор
    Не познавам някой да познава,който познава някой с името Лука

    06:31 07.02.2026

  • 18 дядото

    2 2 Отговор
    не знам за другите религии,но това християнство няма ден през годината без празник.

    Коментиран от #19, #21

    06:32 07.02.2026

  • 19 Лу Кан

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "дядото":

    По няколко на ден даже, а относно левитацията, това е само са йоги, нинджи и джедай, от по-напредналите с материала.

    07:57 07.02.2026

  • 20 Мъдрият

    6 2 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Днес освен преподобни Лука Еладски се отбелязва паметта на преподобни Партений Лампсакийски, на хиляда и трима Свети мъченици, пострадали в Никомидия и на преподобни Априон, епископ Кипърски,който желае може да прочетете пространните им жития им в сайта Православен Храм!

    Житието(пространното) на Свети Лука Еладски е уникално, но с болка виждам, че дори и краткото му житие не е докоснало сърцата и душите ви.


    Една препоръка към собственика на сайта: по-добре е да пускате тези статии за именните дни - без коментари!

    Защото повече коментари(не само на тази статия) показват дълбокото невежество, неразбиране, неуважение, пошлост, кощунство и безумство на коментиращите!

    Още веднъж казвам: Не пишете подигравателни и хулни коментари за светците!

    Защото това е голям и тежък грях, с който прогневявате Бога, и ако не се покаяте - ще погубите душите си!


    По молитвите на днес честваните светци: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #23

    08:41 07.02.2026

  • 21 Мъдрият

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "дядото":

    Писах ти отговор на това, но явно не си го прочел.

    Има стотици хиляди светци(точния брой го знае само Бог), чиито имена са известни на Бога и те пребивават с Него в Небесното Царство.

    От тях - няколко хиляди са известни поименно на църквата. Чисто математически можеш да пресметнеш, че средно на ден се получава - да има поне по няколко светци да честват на този ден.

    Затова няма ден, в който да не се честват светци в Православието, освен да кажем на неподвижен Велик празник - примерно на Рождество Христово.

    Коментиран от #24

    08:49 07.02.2026

  • 22 Гост

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Идън":

    Свети Лукчо . Вярвате в измислици и легенди . Фантастика ,фентъзи и други такива .

    09:56 07.02.2026

  • 23 Гост666

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мъдрият":

    Айде пак добавки към статията .

    09:57 07.02.2026

  • 24 Гост666

    1 7 Отговор

    До коментар #21 от "Мъдрият":

    Биг няма не разбрали. Измислен е от хората не само твоя , по целия свят има легенди за потопа , разни броди вярват в богове и богини. А светци също няма . Рай и Ад не съществува. Всичко е в главата на някой , фантазьор писал божествените книги.

    10:00 07.02.2026

  • 25 Сатана

    0 0 Отговор
    До сега освен в Библията не съм срещал човек с това име.

    10:01 07.02.2026

  • 26 ЕЛЛИН

    0 0 Отговор
    На Лука Дончич ⛹🏻здраве , и нека именният му Светия да бди винаги над него !

    11:59 07.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.