Кой има имен ден днес, 8 февруари 2026 г. Честито!

На 8 февруари почитаме паметта на Свети пророк Захария. Той е единадесети от малките пророци.
Свети пророк Захария предсказал, че един ден тържествено в Йерусалим ще влезе Синът Божий Иисус Христос. После ще бъде предаден за 30 сребърника. Ще бъде разпънат на Кръста, а апостолите ще се разбягат по време на Христовите страдания.
Свети пророк Захария се нарича още Сърповидец, защото получил видение – един слизащ от небето сърп, който покосява неправедните люде.
Пророкът починал в последните години от царуването на персийския цар Дарий Хистасп, около 520 г. преди Христа.
Захарий се чества още и на 24 март и 5 септември.
Какво означава името Захари?
Името е с древно еврейски произход и означава "Божия памет". Популярно е не само в България, но и в Русия, Грузия и Армения.
Той е уравновесена, здраво стъпила на земята личност. Отговорен и трудолюбив. Семейството за него е приоритет и винаги може да разчита на неговата подкрепа. Захари е домошар, тъй като по природа е плах и стеснителен и не се чувства комфортно в шумни компании. Добър приятел е, готов е да прави саможертви за близките си.
В любовта обаче е влюбчив и всеотдаен. Когато Захари обича, той е склонен да пренебрегне своите интереси. Що се отнася до брак, той се жени на млади години. Привързан е към съпругата и децата си и не изневерява. Ще е щастлив с жена, която носи името Анна, Валентина, Вера, Елисавета, Едит, Ева, Ирина, Надежда, Наталия, Олга. Бракът му с Александра, Светлана, Ина, Дария може да му донесе проблеми.
Празнуват Захари, Захарин, Зашо, Зарин, Зарко, Заро, Захарина, Зара, Заша.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глюкозий
06:47 08.02.2023
2 Захарин, захар, зарин,
06:04 08.02.2024
3 С една дума
06:23 08.02.2024
4 Мъдрият
Днес се чества паметта и на свети великомъченик Теодор Стратилат:
Великомъченик Теодор, родом от град Евхаита, живял в началото на ІV век през времето на императорите Константин и Линикий и се славел в страната със своите добродетели, мъдрост, красота и храброст. Той бил назначен за стратилат (воевода) в град Ираклия, близо до Черно море. Теодор мъдро управлявал поверения му град и мнозина, като виждали добродетелите му, приемали християнската вяра.
Но императорът Ликиний, който вътрешно бил езичник, го подложил на много мъчения заради християнската му вяра.Теодор свършил мъченичеството си чрез посичане с меч.
Страданията на светия великомъченик и неговата твърда вяра станали причина да приемат християнската вяра много жители на града и много войници.
По неговите свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #5, #7, #11, #13, #14
09:47 08.02.2024
5 Бай Ху (By Who)
До коментар #4 от "Мъдрият":Днес съм малко по доволен от вашия трактат по светите жития гпсподин Мъдър, че нещо напоследък бехте почнали да претупвате нещата, ала бала господи помилуй, амин... и айде кой от къде е. Не може така да се претпва.
Коментиран от #9
11:00 08.02.2024
6 Идън
Коментиран от #8, #12
12:23 08.02.2024
7 Гост666
До коментар #4 от "Мъдрият":Зор да добавите нещо това е сайт за новини не религия и църковни глупости . Пишеш кой още има празник и това е .
07:27 08.02.2025
8 Гост666
До коментар #6 от "Идън":Знаем може и без вашите обяснения един мъдрец стига . От обща култура всеки знае какво значи Теодор .
07:28 08.02.2025
9 Гост666
До коментар #5 от "Бай Ху (By Who)":Защо не раз два и готово който го интересува има църковни сайтове и там да чете . Няма нужда от допълнителни църковни писания измислени и досадни .
07:30 08.02.2025
10 Хейт
07:31 08.02.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хейт
До коментар #6 от "Идън":Още една религиозна досада се появи . Бог няма ако не си разбрал или чул новините и светци няма .
08:05 08.02.2025
13 Хейт
До коментар #4 от "Мъдрият":Ако не си чул доказаха ,че Бог няма също и светци всички са били хора и си остават такива . Хора появили се по биологичен път чрез еволюция не от кал или ребра . И който го интересува ще намери да прочете нещо за поредния измислен светец .
08:07 08.02.2025
14 Мъдрец - Молар
До коментар #4 от "Мъдрият":Съчтатята е достатъчна а стига си добавял досадни религиозни глупост кой още е светец и как е живял и къде на задника на географията е роден . То тези светнати взимам този термин от друг коментар нямат преброяване те са безчет светнати . Явно са бъркали в контакта за да светнат .
08:10 08.02.2025
15 Хайл
08:12 08.02.2025
16 Слизащ от небето сърп
09:14 08.02.2025
17 Идън
09:37 08.02.2025
18 Сърповидецът е видял
Коментиран от #19
15:13 08.02.2025
19 няма
До коментар #18 от "Сърповидецът е видял":защото е мъдър. А Мохамед е роден 571- ва година- т. е. много след Христос!!!Поне вече знаем защо е хейтът.
Коментиран от #20, #26
17:44 08.02.2025
20 Ами да, затова казвам
До коментар #19 от "няма":Че Мохаммед е последният пророк, защото е след Исус. Виждам, че сте доста запознати. Знаете ли кой е бил богът на християните преди Исус? Имали ли са изобщо бог преди него?
20:15 08.02.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смърфиета
06:44 08.02.2026
23 Смърфиета
06:48 08.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Захари памет божия
07:03 08.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Карай да вървии
До коментар #24 от "Въпрос":Не ти трябва много да знаеш
10те божи заповеди са ти достатъчни да ги знаеш и
10те блаженства
Има ги напечатани на Синодалното календарче
Коментиран от #28
07:06 08.02.2026
28 Въпрос
До коментар #27 от "Карай да вървии":А тези дето ги проповядват СПАЗВАТ ЛИ ГИ ?
Отговора е : КАТЕГОРИЧНО НЕ !!!
Коментиран от #31
07:56 08.02.2026
29 Гос丁
До коментар #26 от "Бахтимир":Почти не се знае , че Китай претендира за произхода на историята на Аладин . Според китайски историци мястото на тази световно известна история е древния град Чанъан . В настояще това е град Сиан , столицата на провинция Шънси . “Пренесена “ е в близкия Ориент по пътя на коприната от арабски търговци достигнали до Китай , който определили като много мистична и чудновата страна .
08:11 08.02.2026
30 Гост
08:13 08.02.2026
31 В електричество и компютрите ги
До коментар #28 от "Въпрос":Спазват щото става късо съединение и изгарят елементите
08:45 08.02.2026
32 кой му дреме
08:47 08.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.