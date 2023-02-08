Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 8 февруари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 8 февруари 2026 г. Честито!

8 Февруари, 2023 05:00, обновена 5 Февруари, 2026 17:01 18 804 34

  • свети пророк захария-
  • празник-
  • църква

Почитаме паметта на Свети пророк Захария

Кой има имен ден днес, 8 февруари 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 8 февруари почитаме паметта на Свети пророк Захария. Той е единадесети от малките пророци.

Свети пророк Захария предсказал, че един ден тържествено в Йерусалим ще влезе Синът Божий Иисус Христос. После ще бъде предаден за 30 сребърника. Ще бъде разпънат на Кръста, а апостолите ще се разбягат по време на Христовите страдания.

Свети пророк Захария се нарича още Сърповидец, защото получил видение – един слизащ от небето сърп, който покосява неправедните люде.

Пророкът починал в последните години от царуването на персийския цар Дарий Хистасп, около 520 г. преди Христа.

Захарий се чества още и на 24 март и 5 септември.

Какво означава името Захари?

Името е с древно еврейски произход и означава "Божия памет". Популярно е не само в България, но и в Русия, Грузия и Армения.

Той е уравновесена, здраво стъпила на земята личност. Отговорен и трудолюбив. Семейството за него е приоритет и винаги може да разчита на неговата подкрепа. Захари е домошар, тъй като по природа е плах и стеснителен и не се чувства комфортно в шумни компании. Добър приятел е, готов е да прави саможертви за близките си.

В любовта обаче е влюбчив и всеотдаен. Когато Захари обича, той е склонен да пренебрегне своите интереси. Що се отнася до брак, той се жени на млади години. Привързан е към съпругата и децата си и не изневерява. Ще е щастлив с жена, която носи името Анна, Валентина, Вера, Елисавета, Едит, Ева, Ирина, Надежда, Наталия, Олга. Бракът му с Александра, Светлана, Ина, Дария може да му донесе проблеми.

Празнуват Захари, Захарин, Зашо, Зарин, Зарко, Заро, Захарина, Зара, Заша.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глюкозий

    13 20 Отговор
    Това явно е празника на диабетиците.

    06:47 08.02.2023

  • 2 Захарин, захар, зарин,

    12 20 Отговор
    зоман и знайни и незнайни имена като сульо и пульо. Както и Генчо, пенчо, Атанас и аз…

    06:04 08.02.2024

  • 3 С една дума

    8 21 Отговор
    чист педраз.

    06:23 08.02.2024

  • 4 Мъдрият

    16 7 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Днес се чества паметта и на свети великомъченик Теодор Стратилат:

    Великомъченик Теодор, родом от град Евхаита, живял в началото на ІV век през времето на императорите Константин и Линикий и се славел в страната със своите добродетели, мъдрост, красота и храброст. Той бил назначен за стратилат (воевода) в град Ираклия, близо до Черно море. Теодор мъдро управлявал поверения му град и мнозина, като виждали добродетелите му, приемали християнската вяра.

    Но императорът Ликиний, който вътрешно бил езичник, го подложил на много мъчения заради християнската му вяра.Теодор свършил мъченичеството си чрез посичане с меч.

    Страданията на светия великомъченик и неговата твърда вяра станали причина да приемат християнската вяра много жители на града и много войници.

    По неговите свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #5, #7, #11, #13, #14

    09:47 08.02.2024

  • 5 Бай Ху (By Who)

    8 13 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Днес съм малко по доволен от вашия трактат по светите жития гпсподин Мъдър, че нещо напоследък бехте почнали да претупвате нещата, ала бала господи помилуй, амин... и айде кой от къде е. Не може така да се претпва.

    Коментиран от #9

    11:00 08.02.2024

  • 6 Идън

    4 7 Отговор
    Името Теодор или Тодор означава Божи дар.Но на 08 февруари не е празник- а се почита паметта на Теодор Стратилат- на тази дата е бил посечен. Стратилат означава пълководец- но в преносен смисъл- т.е. с оръжията на вярата той се е борил и изгубва живота си . Празнува се на 08 юни- пренасянето на неговите мощи от Хераклия в родния му град- Евхаита. Наблизо има манастир с името на Теодор Стратилат и на тази дата се празнува летния Тодоровден. Преди това се събира боб и се вари на мястото. Всеки носи погача и попът освещава хляба и боба- а после поръсва със светена вода босилек- здравец и чимшир и хората за здраве.

    Коментиран от #8, #12

    12:23 08.02.2024

  • 7 Гост666

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Зор да добавите нещо това е сайт за новини не религия и църковни глупости . Пишеш кой още има празник и това е .

    07:27 08.02.2025

  • 8 Гост666

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Идън":

    Знаем може и без вашите обяснения един мъдрец стига . От обща култура всеки знае какво значи Теодор .

    07:28 08.02.2025

  • 9 Гост666

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Ху (By Who)":

    Защо не раз два и готово който го интересува има църковни сайтове и там да чете . Няма нужда от допълнителни църковни писания измислени и досадни .

    07:30 08.02.2025

  • 10 Хейт

    6 6 Отговор
    Нали фефроари е месец на трезвеността а то през ден някой светнат - светец и име за празнуване .

    07:31 08.02.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хейт

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Идън":

    Още една религиозна досада се появи . Бог няма ако не си разбрал или чул новините и светци няма .

    08:05 08.02.2025

  • 13 Хейт

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Ако не си чул доказаха ,че Бог няма също и светци всички са били хора и си остават такива . Хора появили се по биологичен път чрез еволюция не от кал или ребра . И който го интересува ще намери да прочете нещо за поредния измислен светец .

    08:07 08.02.2025

  • 14 Мъдрец - Молар

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Съчтатята е достатъчна а стига си добавял досадни религиозни глупост кой още е светец и как е живял и къде на задника на географията е роден . То тези светнати взимам този термин от друг коментар нямат преброяване те са безчет светнати . Явно са бъркали в контакта за да светнат .

    08:10 08.02.2025

  • 15 Хайл

    5 8 Отговор
    Празник на сладките хора .Някой вярвали на тези измислици ,че тоя е предсказал това по скоро е като фентъзи история .

    08:12 08.02.2025

  • 16 Слизащ от небето сърп

    4 2 Отговор
    Покосяващи неправедните люде. Че този е предрекъл появата на исляма.

    09:14 08.02.2025

  • 17 Идън

    3 3 Отговор
    Последните два абзаца за името Захари са от окултната практика за гадаене по име- това е манипулативно въздействие и лъжа.

    09:37 08.02.2025

  • 18 Сърповидецът е видял

    4 3 Отговор
    Слизането на сърпа(полумесеца) на земята хиляда години преди Абу Касим ибн Абдуллах, по-известен като Мохаммед, последният пророк. Затова е почитан и от йудеи, християни и мюсюлмани. Това мъдрият няма да ви го каже.

    Коментиран от #19

    15:13 08.02.2025

  • 19 няма

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сърповидецът е видял":

    защото е мъдър. А Мохамед е роден 571- ва година- т. е. много след Христос!!!Поне вече знаем защо е хейтът.

    Коментиран от #20, #26

    17:44 08.02.2025

  • 20 Ами да, затова казвам

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "няма":

    Че Мохаммед е последният пророк, защото е след Исус. Виждам, че сте доста запознати. Знаете ли кой е бил богът на християните преди Исус? Имали ли са изобщо бог преди него?

    20:15 08.02.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Това хороскоп ли е?

    06:44 08.02.2026

  • 23 Смърфиета

    0 1 Отговор
    Древните евреи са били многоженци, но господинчото, писал настоящия хороскоп, е надскочил себе си.

    06:48 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Захари памет божия

    1 1 Отговор
    Затова Ванга иска захар на бучки върху която си спал за да ти гледа

    07:03 08.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Карай да вървии

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Въпрос":

    Не ти трябва много да знаеш
    10те божи заповеди са ти достатъчни да ги знаеш и
    10те блаженства
    Има ги напечатани на Синодалното календарче

    Коментиран от #28

    07:06 08.02.2026

  • 28 Въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Карай да вървии":

    А тези дето ги проповядват СПАЗВАТ ЛИ ГИ ?
    Отговора е : КАТЕГОРИЧНО НЕ !!!

    Коментиран от #31

    07:56 08.02.2026

  • 29 Гос丁

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бахтимир":

    Почти не се знае , че Китай претендира за произхода на историята на Аладин . Според китайски историци мястото на тази световно известна история е древния град Чанъан . В настояще това е град Сиан , столицата на провинция Шънси . “Пренесена “ е в близкия Ориент по пътя на коприната от арабски търговци достигнали до Китай , който определили като много мистична и чудновата страна .

    08:11 08.02.2026

  • 30 Гост

    2 2 Отговор
    То от толкова светци няма време да станем от масата .

    08:13 08.02.2026

  • 31 В електричество и компютрите ги

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Въпрос":

    Спазват щото става късо съединение и изгарят елементите

    08:45 08.02.2026

  • 32 кой му дреме

    1 2 Отговор
    стига ни занимавате с този Кой дето през ден имал имен ден !!

    08:47 08.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.