Кой има имен ден днес, 8 февруари 2026 г. Честито!

На 8 февруари почитаме паметта на Свети пророк Захария. Той е единадесети от малките пророци.

Свети пророк Захария предсказал, че един ден тържествено в Йерусалим ще влезе Синът Божий Иисус Христос. После ще бъде предаден за 30 сребърника. Ще бъде разпънат на Кръста, а апостолите ще се разбягат по време на Христовите страдания.

Свети пророк Захария се нарича още Сърповидец, защото получил видение – един слизащ от небето сърп, който покосява неправедните люде.

Пророкът починал в последните години от царуването на персийския цар Дарий Хистасп, около 520 г. преди Христа.

Захарий се чества още и на 24 март и 5 септември.

Какво означава името Захари?



Името е с древно еврейски произход и означава "Божия памет". Популярно е не само в България, но и в Русия, Грузия и Армения.



Той е уравновесена, здраво стъпила на земята личност. Отговорен и трудолюбив. Семейството за него е приоритет и винаги може да разчита на неговата подкрепа. Захари е домошар, тъй като по природа е плах и стеснителен и не се чувства комфортно в шумни компании. Добър приятел е, готов е да прави саможертви за близките си.



В любовта обаче е влюбчив и всеотдаен. Когато Захари обича, той е склонен да пренебрегне своите интереси. Що се отнася до брак, той се жени на млади години. Привързан е към съпругата и децата си и не изневерява. Ще е щастлив с жена, която носи името Анна, Валентина, Вера, Елисавета, Едит, Ева, Ирина, Надежда, Наталия, Олга. Бракът му с Александра, Светлана, Ина, Дария може да му донесе проблеми.



Празнуват Захари, Захарин, Зашо, Зарин, Зарко, Заро, Захарина, Зара, Заша.