Кой има имен ден днес, 9 февруари 2026 г. Честито!

Православната църква отбелязва днес деня на Св. мъченик Никифор. Хората, които носят неговото име - на древногръцки "победител", празнуват имен ден.
Християнинът Никифор и свещеникът Саприкий живеели в град Антиохия. Двамата били приятели, но вражда ги разделила. След време Никифор разбрал колко грешни са тези чувства и потърсил прошка от своя най-верен някога другар. Но Саприкий не искал да му прости, пише Offnews.bg.
След това настанали тежки времена за християните, тъй като императорът предприел сериозни гонения. Като свещеник, Саприкий бил един от първите заловени. Той бил подложен на огромни мъчения, но така и не се отричал от Иисус Христос. Заради това бил осъден на смърт.
По пътя към екзекуцията Никифор излязъл изпод тълпата и отново поискал от все сърце прошка от Саприкий. Свещеникът обаче не трепнал дори и преди смъртта си. Слугите надигнали брадвата над главата му и тогава Никифор за трети път помолил осъдения да се помирят. Той пак отказал, но в същия миг се и отрекъл от Христос, поради страха си от гибелта. Тогава Никифор го запитал защо се отрича от Божията вяра и изкрещял, че самият той също е християнин.
Така Саприкий бил освободен, а Никифор обезглавен. След смъртта му на 9 февруари, Църквата го обявява за светец.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #2
06:52 09.02.2023
2 ГРАД РУЕН
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":ДЕКА ОЙДЕ ЗИМАЙ МОТИКА без ПРИКАЗКИ и на ПОЛЕ
08:21 09.02.2023
3 Роза
12:59 11.02.2023
4 Мъдрият
В това житие има нещо много важно и поучително, което в статията не е споменато:
то е ,че не може да изпитваш вражда и/или омраза към ближния си и да получиш благодат от Бога! Тоест враждата и/или омразата са абсолютно НеБогоугодни и са недопустими за православният християнин!
Саприкий е изтърпял в началото мъченията, подкрепян от Божията благодат. Но, когато той на три пъти не е простил на Никифор(дори и преди часа на смъртта си), въпреки молбата на Никифор за прошка, Бог се отвратил и отвърнал от Саприкий, и отнел Божията благодат от него! А без Божията благодат, която до този момент го е подкрепяла, Саприкий изпитал страх и се отрекъл от Господа, за да спаси временния си живот. Тогава Свети Никифор се опитал да го вразуми и му казал да не прави това безумие, но нищо вече не помагало. И Свети Никифор приел вместо Саприкий мъченически венец...
Има и един съвременен гръцки светец Свети Никифор прокажени, който помага при Корона вирус и други заболявания.
По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #7, #9, #11
12:52 09.02.2024
7 Гост666
До коментар #4 от "Мъдрият":Пак да добавите нещо . И един въпрос Исус кога има имен ден. И това със светците ежголама глупост на това му резнали кратуната за нещо и някой поп,опа тая да бъде светнат .
08:23 09.02.2025
8 Хейт
08:24 09.02.2025
10 Име
08:30 09.02.2025
11 Сатанайл
До коментар #4 от "Мъдрият":Ако обичаш престани да добавяш по още нещо допълнително. Не всички вярват в тези глупости , измисли и и легенди . Статията е достатъчна самоюпреписваш от разните църковни сайтчета за заблудени вярващи ,че има Бог и светци . И а само дръжки .
08:46 09.02.2025
12 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
08:50 09.02.2025
13 Откровена гейска
Коментиран от #15
09:01 09.02.2025
14 ТЕЛК
До коментар #6 от "Град Козлодуй":Ако не беше инвалид (мозъчен), много бързо щеше да станеш, психопат облъчен.
10:24 09.02.2025
15 Абе
До коментар #13 от "Откровена гейска":И аз това си помислих, като прочетох началото.
Коментиран от #18
11:21 09.02.2025
16 ПроСтачка
12:42 09.02.2025
17 Чао!
13:51 09.02.2025
18 Само началото ли
До коментар #15 от "Абе":До самият край си е такава...
15:32 09.02.2025
19 Пустиня(к)
05:35 09.02.2026
20 БПЦ ЕООД
06:04 09.02.2026