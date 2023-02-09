Кой има имен ден днес, 9 февруари 2026 г. Честито!

Православната църква отбелязва днес деня на Св. мъченик Никифор. Хората, които носят неговото име - на древногръцки "победител", празнуват имен ден.

Християнинът Никифор и свещеникът Саприкий живеели в град Антиохия. Двамата били приятели, но вражда ги разделила. След време Никифор разбрал колко грешни са тези чувства и потърсил прошка от своя най-верен някога другар. Но Саприкий не искал да му прости, пише Offnews.bg.

След това настанали тежки времена за християните, тъй като императорът предприел сериозни гонения. Като свещеник, Саприкий бил един от първите заловени. Той бил подложен на огромни мъчения, но така и не се отричал от Иисус Христос. Заради това бил осъден на смърт.

По пътя към екзекуцията Никифор излязъл изпод тълпата и отново поискал от все сърце прошка от Саприкий. Свещеникът обаче не трепнал дори и преди смъртта си. Слугите надигнали брадвата над главата му и тогава Никифор за трети път помолил осъдения да се помирят. Той пак отказал, но в същия миг се и отрекъл от Христос, поради страха си от гибелта. Тогава Никифор го запитал защо се отрича от Божията вяра и изкрещял, че самият той също е християнин.

Така Саприкий бил освободен, а Никифор обезглавен. След смъртта му на 9 февруари, Църквата го обявява за светец.