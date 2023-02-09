Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кой има имен ден днес, 9 февруари 2026 г. Честито!

9 Февруари, 2023

Св. Никифор загинал заради вярата си

Кой има имен ден днес, 9 февруари 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Православната църква отбелязва днес деня на Св. мъченик Никифор. Хората, които носят неговото име - на древногръцки "победител", празнуват имен ден.

Християнинът Никифор и свещеникът Саприкий живеели в град Антиохия. Двамата били приятели, но вражда ги разделила. След време Никифор разбрал колко грешни са тези чувства и потърсил прошка от своя най-верен някога другар. Но Саприкий не искал да му прости, пише Offnews.bg.

След това настанали тежки времена за християните, тъй като императорът предприел сериозни гонения. Като свещеник, Саприкий бил един от първите заловени. Той бил подложен на огромни мъчения, но така и не се отричал от Иисус Христос. Заради това бил осъден на смърт.

По пътя към екзекуцията Никифор излязъл изпод тълпата и отново поискал от все сърце прошка от Саприкий. Свещеникът обаче не трепнал дори и преди смъртта си. Слугите надигнали брадвата над главата му и тогава Никифор за трети път помолил осъдения да се помирят. Той пак отказал, но в същия миг се и отрекъл от Христос, поради страха си от гибелта. Тогава Никифор го запитал защо се отрича от Божията вяра и изкрещял, че самият той също е християнин.

Така Саприкий бил освободен, а Никифор обезглавен. След смъртта му на 9 февруари, Църквата го обявява за светец.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 16 Отговор
    ПОКЛОН

    Коментиран от #2

    06:52 09.02.2023

  • 2 ГРАД РУЕН

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ДЕКА ОЙДЕ ЗИМАЙ МОТИКА без ПРИКАЗКИ и на ПОЛЕ

    08:21 09.02.2023

  • 3 Роза

    7 6 Отговор
    Днес се чества и паметта на Свети великомъченик Георги Софийски,който е умрял за християнската вяра.

    12:59 11.02.2023

  • 4 Мъдрият

    10 5 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    В това житие има нещо много важно и поучително, което в статията не е споменато:

    то е ,че не може да изпитваш вражда и/или омраза към ближния си и да получиш благодат от Бога! Тоест враждата и/или омразата са абсолютно НеБогоугодни и са недопустими за православният християнин!

    Саприкий е изтърпял в началото мъченията, подкрепян от Божията благодат. Но, когато той на три пъти не е простил на Никифор(дори и преди часа на смъртта си), въпреки молбата на Никифор за прошка, Бог се отвратил и отвърнал от Саприкий, и отнел Божията благодат от него! А без Божията благодат, която до този момент го е подкрепяла, Саприкий изпитал страх и се отрекъл от Господа, за да спаси временния си живот. Тогава Свети Никифор се опитал да го вразуми и му казал да не прави това безумие, но нищо вече не помагало. И Свети Никифор приел вместо Саприкий мъченически венец...

    Има и един съвременен гръцки светец Свети Никифор прокажени, който помага при Корона вирус и други заболявания.

    По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #7, #9, #11

    12:52 09.02.2024

  • 7 Гост666

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Пак да добавите нещо . И един въпрос Исус кога има имен ден. И това със светците ежголама глупост на това му резнали кратуната за нещо и някой поп,опа тая да бъде светнат .

    08:23 09.02.2025

  • 8 Хейт

    3 6 Отговор
    Хубава църковна приказка за вярващите .

    08:24 09.02.2025

  • 10 Име

    5 4 Отговор
    Всеки сам си избира приятелите!

    08:30 09.02.2025

  • 11 Сатанайл

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Ако обичаш престани да добавяш по още нещо допълнително. Не всички вярват в тези глупости , измисли и и легенди . Статията е достатъчна самоюпреписваш от разните църковни сайтчета за заблудени вярващи ,че има Бог и светци . И а само дръжки .

    08:46 09.02.2025

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 7 Отговор
    По кой техни молитви и защо пишеш неправилно Исус това Христос е добавено при писането на Библията и значи миропомазан ,нищо ,че не станал цар или нещо от сорта поне е стигнал до Франция с цялото семейство имсиме живял живота ,докато другите го оплакват и му се кланят . И не е божи син а човек направен от хора по нормалния начин в кревата чрез едно яко Ч........

    08:50 09.02.2025

  • 13 Откровена гейска

    4 5 Отговор
    История

    Коментиран от #15

    09:01 09.02.2025

  • 14 ТЕЛК

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    Ако не беше инвалид (мозъчен), много бързо щеше да станеш, психопат облъчен.

    10:24 09.02.2025

  • 15 Абе

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Откровена гейска":

    И аз това си помислих, като прочетох началото.

    Коментиран от #18

    11:21 09.02.2025

  • 16 ПроСтачка

    0 4 Отговор
    Тъй като гледам някакъв грозен имал имен ден. Няма да му го честитя. 😀

    12:42 09.02.2025

  • 17 Чао!

    0 2 Отговор
    Аз се сещам за Хан Крум!

    13:51 09.02.2025

  • 18 Само началото ли

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе":

    До самият край си е такава...

    15:32 09.02.2025

  • 19 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Малей, ега ти шашавата приказка!🤣 Тия вопще не са у ред с тимберицата.

    05:35 09.02.2026

  • 20 БПЦ ЕООД

    0 0 Отговор
    В бг, според народните обичаи, когато обезглавят някой Никифор, обичат да си правят чаши за вино от черепа.

    06:04 09.02.2026