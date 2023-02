Откриха нов слой на Земята

Учените откриха скрит слой на Земята, който се намира на 160 км под повърхността и покрива поне 44% от планетата, предаде “Дейли Мейл”. Този неизвестен досега слой от разтопени скали е част от астеносферата, разположена под тектонските плочи в горната мантия, която представлява мека граница, позволяваща на твърдите скални плочи да се движат.

Въпреки че откритието е значимо, то разбива дългогодишните теории, че разтопените скали влияят върху вискозитета на астеносферата. Джунлин Хуа от Тексаския университет в Остин казва в изявление: “Когато мислим за нещо, което се топи, интуитивно смятаме, че то трябва да играе голяма роля. Но това, което открихме, е, че дори когато дялът на разтопената материя е доста висок, ефектът ѝ върху потока на мантията е много малък.”

