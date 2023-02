Откриха изчезнала преди 4 месеца котка на 1000 км от дома ѝ

Домашнaта котка на английска двойка беше открита на 1000 километра от дома си четири месеца след изчезването си, предава bTV.

Котката изчезнала в началото на октомври миналата година, а собствениците ѝ предполагали, че се е скрила в някоя от близките къщи и започнали да я търсят в околността. Джеф и Шанън публикували съобщение за изчезналия Декстър в социалните медии и поставили примамки в района.

Четири месеца по-късно стопаните получили обаждане от ветеринарна клиника. Според персонала на клиниката Декстър бил на Оркнейските острови край Шотландия и живеел с възрастна жена в плевня с агнета.

Когато завели котарака на преглед, ветеринарите открили чип между шията и гърба с информацията за контакт на собствениците.

Въпреки добрите новини Джеф и Шанън са изправени пред ново предизвикателство - да върнат Декстър у дома, а транспортът му може да струва много. Смята се, че Декстър е пропътувал цялото това разстояние с пътуващ панаир, който е бил в града на двойката по време на изчезването.

In the mirror about a lost cat found 600 miles from home on an island after going missing for 4 months the little black feline Dexter disappeared from its home in Hertfordshire & ended up in the far north of Scotland supposedly hitched a ride with a travelling fairground Amazing. pic.twitter.com/StsGeQGlAV