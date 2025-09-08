Новини
Любопитно »
Котка остана невредима след 100-километрово пътуване под капакa на кола

8 Септември, 2025 18:11 616 10

Шофьорката решила да осинови изненадващия пасажер и да го кръсти Роувър - на марката на колата си

Котка остана невредима след 100-километрово пътуване под капакa на кола - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Истинска спасителна драма се разигра в Калифорния, след като бездомно коте оцеля по чудо след 100-километрово пътуване, скрито под капака на автомобил.

Случаят започва на паркинг в Сакраменто, където животното се промъкнало в двигателния отсек на паркирана кола, без собственичката ѝ да подозира. Едва след като пристигнала в Санта Круз, жената чула мяукане и осъзнала, че под капака има живо същество.

Опитите ѝ да извади животното се оказали безуспешни и се наложила намесата на местен автосервиз. Спасителната операция продължила седем часа, като специалистите използвали бороскоп, за да проверят труднодостъпните механизми в автомобила. „Не можех да повярвам, че колата е изминала такова разстояние и котето е оцеляло“, разказа собственикът на сервиза пред News4Jax.

Малката пътничка, оказала се женско коте, била кръстена Роувър – на автомобила, в който е открита. Ветеринарите потвърдили, че животното е в отлично здраве, въпреки преживяното.

Историята привлече вниманието на местните медии и социалните мрежи, където мнозина я определиха като „чудо на четири лапи“. Новият ѝ стопанин сподели, че планира да я задържи, превръщайки екстремното пътуване в нов дом и ново начало за котето.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То и аз

    8 0 Отговор
    Не мога да повярвам, че роувър е изминал над 100км без повреда.

    18:14 08.09.2025

  • 2 Мъж

    0 0 Отговор
    Решил съм на арабите да ги пенсионирам инвалиди 🥳🥳🥳🥳🤭💯✡️🕎

    18:27 08.09.2025

  • 3 Аве

    3 0 Отговор
    Случва се доста по-често отколкото си мислите това "чудо" 😉

    Коментиран от #10

    18:33 08.09.2025

  • 4 Хмм

    5 0 Отговор
    сладко пухче

    18:40 08.09.2025

  • 5 Факт

    2 0 Отговор
    Ще стане майстор от него!

    18:48 08.09.2025

  • 6 Гергана Сотирова

    0 0 Отговор
    5 звезди само за снимката.😍

    Коментиран от #9

    18:57 08.09.2025

  • 7 Жена и котка

    0 0 Отговор
    не умират лесно.

    18:59 08.09.2025

  • 8 виктория

    0 0 Отговор
    чудо на чудесата!!!

    19:03 08.09.2025

  • 9 По скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гергана Сотирова":

    5 долара, снимката е от шътърсток.😁

    19:12 08.09.2025

  • 10 Мдааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аве":

    Не времето едно такова ми се хвърли под колата. Мислех, чд съм го помлял, но се размина с уплах. Личеше си, че е гледано и избягало. Гледах го няколко дена и пуснах обяви в квартала. След седмица дойдоха собствениците, не съм търсил пари или нещо, но едно благодаря щеше да свърши работа, а те само дето не ме напсуваха (и по-добре, че нямаше да си тръгнат цели). Нищо чудно, че животното е избягало от тях.

    19:17 08.09.2025