Котка остана невредима след 100-километрово пътуване под капакa на кола

Истинска спасителна драма се разигра в Калифорния, след като бездомно коте оцеля по чудо след 100-километрово пътуване, скрито под капака на автомобил.

Случаят започва на паркинг в Сакраменто, където животното се промъкнало в двигателния отсек на паркирана кола, без собственичката ѝ да подозира. Едва след като пристигнала в Санта Круз, жената чула мяукане и осъзнала, че под капака има живо същество.

Опитите ѝ да извади животното се оказали безуспешни и се наложила намесата на местен автосервиз. Спасителната операция продължила седем часа, като специалистите използвали бороскоп, за да проверят труднодостъпните механизми в автомобила. „Не можех да повярвам, че колата е изминала такова разстояние и котето е оцеляло“, разказа собственикът на сервиза пред News4Jax.

Малката пътничка, оказала се женско коте, била кръстена Роувър – на автомобила, в който е открита. Ветеринарите потвърдили, че животното е в отлично здраве, въпреки преживяното.

Историята привлече вниманието на местните медии и социалните мрежи, където мнозина я определиха като „чудо на четири лапи“. Новият ѝ стопанин сподели, че планира да я задържи, превръщайки екстремното пътуване в нов дом и ново начало за котето.