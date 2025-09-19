Актрисата Диана Димитрова обяви: Продавам котката си и един бъбрек в замяна на ...

Актрисата Диана Димитрова шокира феновете си с нетрадиционна "обява" в социалните мрежи. Звездата от "Откраднат живот", която наскоро се завърна в България за снимки на нов филм, написа, че е готова да даде "котка и бъбрек" в замяна на билет за концерта на Metallica в Атина през 2026 г.
В публикацията ѝ личал искрен тон и много от почитателите и колегите ѝ първоначално се обезпокоили, че актрисата говори сериозно. Оказало се обаче, че това е просто закачка.
"Нищо лично, просто шега", споделила Димитрова пред близки, които побързали да я попитат дали действително се нуждае от помощ, пише "България днес".
След повече от година отсъствие от родината, актрисата се снима в нова филмова продукция и репетира ролята си на Ирина в постановката "Тютюн".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Aлфа Bълкът
09:43 19.09.2025
3 надарена кака
Коментиран от #15
09:43 19.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иван
09:44 19.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 да ти кажа
09:45 19.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Перо
09:53 19.09.2025
14 Писнало и от котката
09:58 19.09.2025
15 Аз като
До коментар #3 от "надарена кака":Ти метна прашките така ще ти изсвиря "Металика"че косата ще ти експлоадира от куфеене!
10:02 19.09.2025
16 Ко речи ?
10:07 19.09.2025
17 Извинявай Венче....
Забравих да ти сложа негативният рейтинг
10:09 19.09.2025
18 Соваж бейби
Ако има информация за концерта Металика че ще има скоро в България, просто си изтегли апликация като Фнак онлайн .Пуска се съобщение за достъпни билети и веднага плаща , DJ Snake само за 3 минути напълни стадиона, още не бяха сложили постери реклама по улиците и реклами .Да търси обява от други хора е риск има много измами с фейк билети.За Металика колкото и да ги харесвам мисля че няма да има големи напъни поне 1 месец се продават билети .
10:15 19.09.2025
19 Петър
10:20 19.09.2025
20 6135
Коментиран от #23
10:36 19.09.2025
21 хихи
Но това е кученце...
Не, не, аз питам за котенцето....
10:38 19.09.2025
22 А стига бе!!
10:56 19.09.2025
23 Точно
До коментар #20 от "6135":Взе ми думите от устата!!!
10:58 19.09.2025