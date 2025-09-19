Новини
Актрисата Диана Димитрова обяви: Продавам котката си и един бъбрек в замяна на ...

Актрисата Диана Димитрова обяви: Продавам котката си и един бъбрек в замяна на ...

19 Септември, 2025

Така закачливо Димитрова изрази огромното си желание за билет за концерт на Metallica

Актрисата Диана Димитрова обяви: Продавам котката си и един бъбрек в замяна на ... - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Диана Димитрова шокира феновете си с нетрадиционна "обява" в социалните мрежи. Звездата от "Откраднат живот", която наскоро се завърна в България за снимки на нов филм, написа, че е готова да даде "котка и бъбрек" в замяна на билет за концерта на Metallica в Атина през 2026 г.


В публикацията ѝ личал искрен тон и много от почитателите и колегите ѝ първоначално се обезпокоили, че актрисата говори сериозно. Оказало се обаче, че това е просто закачка.

"Нищо лично, просто шега", споделила Димитрова пред близки, които побързали да я попитат дали действително се нуждае от помощ, пише "България днес".

След повече от година отсъствие от родината, актрисата се снима в нова филмова продукция и репетира ролята си на Ирина в постановката "Тютюн".


