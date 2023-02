Убиецът на рапъра Нипси Хъсъл беше осъден на 60 години затвор

Ерик Холдър младши, член на банда, в която е бил и Нипси Хъсъл, беше осъден на минимум 60 години затвор за убийството на рапъра, съобщават световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

JUST IN: Nipsey Hussle’s killer Eric Holder has been sentenced to 60 years in prison‼️ pic.twitter.com/iwLKC5WnpT