Забраниха използването на живи змии в кабарето "Мулен Руж" (ВИДЕО)

Кметството на Париж забрани на прочутото кабаре "Мулен Руж" да използва змии в спектаклите си, съобщи АФП, позовавайки се на копие от писмото на местната управа до кабарето. Забраната е дошла вследствие на натиск от асоциации за защита на животните, допълва БТА.

В ежедневния спектакъл на "Мулен Руж" танцьорка скача в прозрачен басейн с големи питони, които се опитват да задържат главите си над водата.

Двата питона от югоизточна Азия - тигров и мрежест, са защитени видове и са признати като такива от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, се казва в обосновката на кметството за забраната. Освен това змиите в спектакъла не са водни, макар да плуват добре, и престоят в басейн с вода не е естествен за тях.

В края на декември "Мулен Руж" отхвърли обвиненията за малтретиране на животни. Според кабарето влечугите са питони плувци, които живеят еднакво добре на водата и на сушата.

През юли 2021 г. кметството на Париж прие Харта за добро отношение към животните и забрани използването на диви животни на места, които са собственост на общината. "Мулен Руж" обаче е частен имот.

През май 2022 г. дива птица - марабу - беше използвана в театрална пиеса на институция, чийто принципал е кметството. Тогава местната управа обяви, че театърът се е ангажирал да не нарушава Хартата в бъдещи постановки.

