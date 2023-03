Пентагонът: Извънземен кораб-майка може да се „спотайва“ в нашата Слънчева система

При наличието на толкова много галактики е повече от вероятно, че ние не сме единственият живот във Вселената. Пентагонът е съгласен с това, като в неотдавнашен доклад на Шон Къркпатрик, директор на Службата за разследване на аномалии във всички области на Пентагона, и Абрахам Льоб, председател на катедрата по астрономия в Харвардския университет, се казва, че е възможно да има извънземен кораб-майка точно в нашия слънчев двор. В доклада се казва буквално, че потенциално може да има "кораб-майка", който изпраща "малки кораби по време на близкото си преминаване до Земята".

AARO, или Службата за разследване на аномалии съществува едва от юли 2022 г., пише БГНЕС.

Преди да поеме AARO в Пентагона, Къркпатрик е бил главен учен в Центъра за ракетно и космическо разузнаване на Агенцията за отбрана, макар че нито една от тези роли не е непременно ориентирана към извънземните. Всъщност AARO е създадена специално за разследване на неидентифицирани обекти, открити около военни обекти.

