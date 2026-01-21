Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран отправи най-пряката заплаха досега срещу САЩ

Иран отправи най-пряката заплаха досега срещу САЩ

21 Януари, 2026 14:01 3 278 52

  • иран-
  • сащ-
  • абас арагчи

Коментарите на Арагчи вероятно се отнасят до ракетите с малък и среден обсег, с които Техеран разполага

Иран отправи най-пряката заплаха досега срещу САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи отправи най-пряката заплаха досега срещу САЩ след кървавите репресии на Техеран срещу протестиращите, предупреждавайки, че Ислямската република ще „отвърне на огъня с всички възможни средства, ако бъдем подложени на нова атака“, предаде АП, съобщи БТА.

Коментарите на Арагчи, чиято покана за Световния икономически форум в Давос беше отменена заради убийствата на протестиращи, идват в момент, когато американска група самолетоносачи се придвижва на запад към Близкия изток от Източна Азия.

Арагчи отправи заплахата в статия, публикувана в „Уолстрийт джърнъл“. В нея външният министър твърди, че „насилствената фаза на безредиците е продължила по-малко от 72 часа“ и отново се опита да обвини въоръжените демонстранти за насилието. Видеоклипове, излезли от Иран въпреки спирането на интернет, показват как силите за сигурност многократно използват оръжие, за да атакуват очевидно невъоръжени протестиращи, нещо, на което Арагчи не е обърнал внимание.

„За разлика от сдържаността, която Иран показа през юни 2025 г., нашите мощни въоръжени сили нямат никакви колебания да отвърнат на огъня с всичко, което имаме, ако бъдем подложени на нова атака“, написа Арагчи, визирайки 12-дневната война, започната от Израел срещу Иран.

„Това не е заплаха, а реалност, която чувствам, че трябва да обрисувам изрично, защото като дипломат и ветеран, аз ненавиждам войната“, посочи той.

„Една всеобхватна конфронтация със сигурност ще бъде свирепа и ще се проточи много, много по-дълго от невероятните срокове, които Израел и неговите проксита се опитват да наложат на Белия дом. Тя със сигурност ще обхване по-широк регион и ще окаже влияние върху обикновените хора по целия свят“, смята иранският външен министър.

Коментарите на Арагчи вероятно се отнасят до ракетите с малък и среден обсег, с които Техеран разполага. Ислямската република разчиташе на балистични ракети, за да атакува Израел във войната, и остави запасите си от ракети с малък обсег неизползвани. Те могат да бъдат изстреляни срещу американски бази в Персийския залив. Вече има някои ограничения за пътуванията на американски дипломати до американски бази в Кувейт и Катар.

Държавите от Близкия изток, по-специално дипломати от арабските страни от Персийския залив, лобираха пред Тръмп да не атакува Иран Миналата седмица Иран затвори въздушното си пространство, вероятно в очакване на удар.

Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“, който беше в Южнокитайско море през последните дни, премина през Малакския проток, ключов воден път, свързващ Южнокитайско море и Индийския океан, показват данни за проследяване на кораби. Служител на Военноморските сили на САЩ, пожелал анонимност, заяви, че самолетоносачът и трите придружаващи го миноносеца се насочват на запад.

Докато военноморски и други служители на отбраната не посочиха, че ударната група самолетоносачи се е насочила към Близкия изток, настоящата ѝ посока и местоположение в Индийския океан означават, че тя е само на няколко дни от навлизане в региона на Персийския залив. Междувременно, американски военни изображения, публикувани през последните дни, показват изтребители Ф-15Е „Страйк Ийгълс“, пристигащи в Близкия изток, и военни, преместващи ракетна система ХАЙМАРС, същият тип, използвана с голям успех от Украйна след пълномащабното нахлуване на Русия в страната през 2022 г.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стискаме палци

    48 17 Отговор
    на американското корито "Рузвелт" - да се запознае с морското дъно, заедно с товара си ...

    Коментиран от #21

    14:07 21.01.2026

  • 2 Тиква

    40 14 Отговор
    Аха, система хаймарс гори като елхата,в наркобандерия,ф-16 падат като крушите,натю няма нищо,само реклами и лъжи.

    Коментиран от #29

    14:07 21.01.2026

  • 3 малко истински факти

    14 10 Отговор
    Голям страх тресе тая моллакочинка бе майн а .

    Коментиран от #16

    14:08 21.01.2026

  • 4 Уж авторка се написала

    30 6 Отговор
    с преписва от всякъде наред.
    Днес си много слаба ракия.
    Пиши за успехите на любимия си зелен клоун. Там вкарваш цялата си Урсулинска енергия, жлъч и женска злоба. 🙈
    😀😀😀😀

    14:08 21.01.2026

  • 5 Читател

    40 5 Отговор
    "Иран отправи най-пряката заплаха досега срещу САЩ"

    Да живее праведната пропаганда и политкоректното говорене.

    Заплаха е когато кажеш че ще нападнеш чужда държава а когато кажеш че ще се защитиш тогава не е заплаха. Но според правилната пропаганда краварите "предупреждават" че ще нападнат а Иран "заплашват" че ще се защитят.

    14:08 21.01.2026

  • 6 Иран кошмара на американския тероризъм

    19 7 Отговор
    Машалааа.Гуд берекет ракетакис.

    14:09 21.01.2026

  • 7 Лудия козел

    18 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:09 21.01.2026

  • 8 ще „отвърне на огъня"

    28 4 Отговор
    Заплаха ли е?

    14:09 21.01.2026

  • 9 Лудия козел

    12 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #14, #23

    14:09 21.01.2026

  • 10 Лудия козел

    18 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:09 21.01.2026

  • 11 Няколко хабибита

    12 4 Отговор
    да отвлекат Тръмп !

    14:10 21.01.2026

  • 12 Оракула от Делфи

    8 10 Отговор
    Молете се , да не дава господ!
    Че този "Каубой", акъл няма за две стонинки!
    За това махнете "Аятолата" ВЕДНАГА и си направете демократична държава!!!
    ИНАЧЕ КАУБОЯ СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ВИ Я НАПРАВИ И ЩЕ ВИ ВЗЕМЕ И ПЕТРОЛА!

    14:12 21.01.2026

  • 13 И как става номера

    22 4 Отговор
    на "не въоръжените" протестиращи да стрелят по силите на реда и другите протестиращи?

    Показаха го. Или ще пишем същото като при преврата в Киев?

    14:13 21.01.2026

  • 14 Един от онези

    6 13 Отговор

    До коментар #9 от "Лудия козел":

    По колко копейки ти дават на пост?
    Тази база - да я беше публикувал досега ако я имаше, бе младеж!

    Коментиран от #18, #24, #25

    14:13 21.01.2026

  • 15 Бесен - Язовец

    17 3 Отговор
    Въоръжени прстъпници финансирани от Сорос нападнаха Иран това са фактите вс друго е
    сороска пропагандата

    14:14 21.01.2026

  • 16 Помнещ

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "малко истински факти":

    Да не забравяме кой ги сложи на власт аятоласите. Да не забравяме че и талибаните преди да станат "терористи" ви бяха "братята ни талибани" - гледай Рамбо 1.Да не забравяме кой обучи и финансира Осама бин Ладен. Да не забравяме как терористите от Ал Кайда станаха "бойци свалили режима на Асад".

    Обаче нашите евроатлантици за такива работи получават колективна амнезия - някакъв вирус сигурно се разпространява при тях.

    Коментиран от #43

    14:14 21.01.2026

  • 17 Копейка

    5 12 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Иран, Русия и Северна Корея.

    Коментиран от #31

    14:14 21.01.2026

  • 18 Лудия козел

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Един от онези":

    По 30 еврака на ден.

    14:15 21.01.2026

  • 19 Иранците

    17 2 Отговор
    трябва да потопят едно самолето носещо корито и тогава краварите ще кротнат. И ще се приберат в обора си.

    14:16 21.01.2026

  • 20 Механик

    18 4 Отговор
    Ква заплаха бе? Не съм чул Иран да са разположили самолетоносачи около САЩ.
    Напротив, сутринта четох, че оня Бесент ли беше е казал, че ще изпарят Иран.
    Е, кой отправя заплахите?
    п.п.
    А, да. Да не забравя, ама иранските паветници вече висят по кофите на фадромите вързани с въженце за вратлето.
    Знаете ли защо в Иран такива ги бесят, а не ги стрелят? Защото според техните разбирания, кръвта на предателите да залива родната земя е ГРЯХ. За това ги бесят. Безкръвно.

    14:16 21.01.2026

  • 21 Историк

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Стискаме палци":

    Добре че беше Рузвелт, да спаси руснаците. Ако САЩ не бяха спасили Русия, Хитлер щеше да ги заличи.

    Коментиран от #28, #30, #32

    14:17 21.01.2026

  • 22 Отвратен

    16 3 Отговор
    Много сте долни манипулации още в заглавието!Да се чете Иран ще се защити ако последва американска атака.

    14:17 21.01.2026

  • 23 Ха-ха

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:17 21.01.2026

  • 24 Лудия козел

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Един от онези":

    даните ги има в телеграм каналите, намери си ги и ги виж

    14:17 21.01.2026

  • 25 Копейка

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "Един от онези":

    Нищо не му дават, от посолството повече от 2 года няма кеш. Миналата года ни даваха по един сандвич да ходим на протести, вече и това го няма.

    14:20 21.01.2026

  • 26 да питам

    5 6 Отговор
    защо Пуся не помага на приятелите си Мадуро и аятолаха, няма възможност ли ?

    14:22 21.01.2026

  • 27 Обективен

    11 3 Отговор
    Персите са стар и мъдър народ.Не ги оправдавам за репресиите,но трябва да се отчитат причините и факторите които доведоха до тези протести.Които по същество си бяха опит за цветна революция.
    Чичо Дончо,трябва много да внимава,защото Иран притежава сериозни оръжия.Стратегическото му оръжие обаче,се състои във възможността му да затвори Ормузкия проток. Хутите са отделна част от това сложно уравнение,така,че трябва да се внимава.

    14:22 21.01.2026

  • 28 Нефелник

    8 6 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    САЩ не са спасили Русия просто са искали нито една от двете страни да няма тотален превес а да се избият помежду си и Евразия да стане краварска колония.

    14:22 21.01.2026

  • 29 Невероятно, но факт !

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Тиква":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".

    Коментиран от #34, #48

    14:25 21.01.2026

  • 30 Зевзек

    10 5 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    "Ако САЩ не бяха спасили Русия, Хитлер щеше да ги заличи"

    Тя ако баба беше мъжка щеше да има дръжка - краварите се включиха накрая колкото да се присламчат към победителите и без малко Хитлер да ги натика обратно в океана и то само с 12 дивизии.

    Ама опорката може да е пълна глупост вие трябва да я пльоснете тук.

    Коментиран от #35

    14:25 21.01.2026

  • 31 ЛГБТ

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Копейка":

    ...а на нас ни казаха да си епилираме краката, лакираме ноктите и нещо твърдичко отзаде да има

    Коментиран от #36

    14:25 21.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мишел

    6 1 Отговор
    Иран разполага с над 100 000 сто хиляди балистични ракети, в обсега на които са над 350 американски военни бази ( по статии в Милитари уоч магазин, Националният интерес и др).

    14:28 21.01.2026

  • 34 Помнещ

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Невероятно, но факт !":

    "каквато е целта на "специалната военна операция"

    Ами ти ми кажи как любимото ви НАТО е станало "силно и сплотено както никога до сега" и ще си отговориш каква е целта на СВО - ама нещо за тази опорка получихте колективна амнезия и стана тема табу.

    14:28 21.01.2026

  • 35 зле

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Зевзек":

    ладнлиза !!!! мойкаааа чети ва за ква ти е таз кратуна

    Коментиран от #41

    14:28 21.01.2026

  • 36 Розовото пони Путин 🌈

    0 5 Отговор

    До коментар #31 от "ЛГБТ":

    И съм от Руския прайд и се епилирам, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент 🌈😅🌈🥳

    14:29 21.01.2026

  • 37 Ами

    0 6 Отговор
    Не ме е страх от самолетоносача Ейбрахам Линкълн,най-ми е ст ах от Крайцера Масква, дето е станала стелт подводница ...Подводница,още бариерен риф

    14:30 21.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мишел

    0 3 Отговор
    „Търмп - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #46

    14:32 21.01.2026

  • 40 Някой

    12 0 Отговор
    Ами, редактора на вестника, в който е публикувана статията, вероятно не е обърнал внимание на изтекли от Иран клипове, на които се вижда как цивилни протестиращи вадят калашници и стрелят по движещи се коли, по мирно протестиращи и по полицаи.
    Тъй че, написаното е тенденциозно и недоказано. Но иранците няма да си оставят магарето в калта - с тях ще изгорят и доста съседи, и на първо място Израел.

    14:33 21.01.2026

  • 41 Зевзек

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "зле":

    И кога са първите доставки по лендлиза можеш ли ми каза. Кой помогна на руснаците да разбият германците пред Москва - а забравих те господарите ти все още не бяха влезли във войната и снабдяваха германците. Да се включиш 1944 когато руснаците вече бяха на немска територия не те прави победител.

    14:33 21.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мдааааа

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Помнещ":

    Още помня преди години (преди да свалят Садам) в нашите телевизионни новини ( в една емисия имам в предвид) Кюрдите бяха Класифицирани като:
    - "Кюрдските борци за свобода" в новина за Ирак
    и
    - "Кюрдски терористи" в новина за Турция...

    Коментиран от #49

    14:35 21.01.2026

  • 44 дончичо

    0 0 Отговор
    Русия

    14:35 21.01.2026

  • 45 дончичо

    0 0 Отговор
    създава

    14:36 21.01.2026

  • 46 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    "Търмп - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица"

    И Тръмп от къде разбра по колко войника умирали на седмица ще ми кажеш ли - обаче никой не знае по колко украински войника умирали обаче ловят по 60 000 на месец и Сирски все реве че руснаците имали числено превъзходство.

    14:36 21.01.2026

  • 47 дончичо

    0 0 Отговор
    България

    14:37 21.01.2026

  • 48 От чужбина

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Невероятно, но факт !":

    Целта на Спец.Операцията НЕ е стигане до Киев. Вземи и прочети малко повечко. Путин им каза: -Искате дълга война, имете я! Ако искат руснаците могат да превземат Украйна много бързо. Особено сега, когато най-важният ресурс от войници е изчерпан.

    14:41 21.01.2026

  • 49 Помнещ

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мдааааа":

    То и сега е така - няма никаква разлика. Всеки който не е наведен на краварите е "диктатор" или "терорист" но пък много лесно от терористи стават "временното правителство" като в Сирия или пък като Асад който беше отначало приятел на запада и беше "демократично избран президент" стана изведнъж "диктатор".

    Абе пропагандата трябва да и политкоректна и задължително да се слагат етикети за да може неумните козячета да се ориентират кой е терорист и кой е "боец свалил режима на Асад".

    14:43 21.01.2026

  • 50 Анонимен

    1 5 Отговор
    САЩ предвидливо и мъдро е построила множество свои военни бази,там където са жизнените и интереси.Ресурсите на майката Земя ще се използуват от тях пълноценно.Защото те са предопределени да бъдат винаги победители и затова живеят като такива.Силата е с тях.

    Коментиран от #52

    15:01 21.01.2026

  • 51 В сащ

    2 0 Отговор
    полицаи убиват невъоръжена сама жена ,как да реагират в Иран срещу хиляди въоръжени чужди наемници ? Колко външни терористи бяха прехвърлени от Ирак в Иран? Защо не обелвате и дума за това или ви е забранена истината ,която показва кой организира този протест. За щастие тук не успахте както и в Турция също . Тези народи не са продажни камиларски племена само при тях ви минават номерата .

    15:18 21.01.2026

  • 52 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    Боклука от цял свят е събран там.

    15:20 21.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания