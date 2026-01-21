"Иран отправи най-пряката заплаха досега срещу САЩ"

Иранският външен министър Абас Арагчи отправи най-пряката заплаха досега срещу САЩ след кървавите репресии на Техеран срещу протестиращите, предупреждавайки, че Ислямската република ще „отвърне на огъня с всички възможни средства, ако бъдем подложени на нова атака“, предаде АП, съобщи БТА.

Коментарите на Арагчи, чиято покана за Световния икономически форум в Давос беше отменена заради убийствата на протестиращи, идват в момент, когато американска група самолетоносачи се придвижва на запад към Близкия изток от Източна Азия.

Арагчи отправи заплахата в статия, публикувана в „Уолстрийт джърнъл“. В нея външният министър твърди, че „насилствената фаза на безредиците е продължила по-малко от 72 часа“ и отново се опита да обвини въоръжените демонстранти за насилието. Видеоклипове, излезли от Иран въпреки спирането на интернет, показват как силите за сигурност многократно използват оръжие, за да атакуват очевидно невъоръжени протестиращи, нещо, на което Арагчи не е обърнал внимание.

„За разлика от сдържаността, която Иран показа през юни 2025 г., нашите мощни въоръжени сили нямат никакви колебания да отвърнат на огъня с всичко, което имаме, ако бъдем подложени на нова атака“, написа Арагчи, визирайки 12-дневната война, започната от Израел срещу Иран.

„Това не е заплаха, а реалност, която чувствам, че трябва да обрисувам изрично, защото като дипломат и ветеран, аз ненавиждам войната“, посочи той.

„Една всеобхватна конфронтация със сигурност ще бъде свирепа и ще се проточи много, много по-дълго от невероятните срокове, които Израел и неговите проксита се опитват да наложат на Белия дом. Тя със сигурност ще обхване по-широк регион и ще окаже влияние върху обикновените хора по целия свят“, смята иранският външен министър.

Коментарите на Арагчи вероятно се отнасят до ракетите с малък и среден обсег, с които Техеран разполага. Ислямската република разчиташе на балистични ракети, за да атакува Израел във войната, и остави запасите си от ракети с малък обсег неизползвани. Те могат да бъдат изстреляни срещу американски бази в Персийския залив. Вече има някои ограничения за пътуванията на американски дипломати до американски бази в Кувейт и Катар.

Държавите от Близкия изток, по-специално дипломати от арабските страни от Персийския залив, лобираха пред Тръмп да не атакува Иран Миналата седмица Иран затвори въздушното си пространство, вероятно в очакване на удар.

Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“, който беше в Южнокитайско море през последните дни, премина през Малакския проток, ключов воден път, свързващ Южнокитайско море и Индийския океан, показват данни за проследяване на кораби. Служител на Военноморските сили на САЩ, пожелал анонимност, заяви, че самолетоносачът и трите придружаващи го миноносеца се насочват на запад.

Докато военноморски и други служители на отбраната не посочиха, че ударната група самолетоносачи се е насочила към Близкия изток, настоящата ѝ посока и местоположение в Индийския океан означават, че тя е само на няколко дни от навлизане в региона на Персийския залив. Междувременно, американски военни изображения, публикувани през последните дни, показват изтребители Ф-15Е „Страйк Ийгълс“, пристигащи в Близкия изток, и военни, преместващи ракетна система ХАЙМАРС, същият тип, използвана с голям успех от Украйна след пълномащабното нахлуване на Русия в страната през 2022 г.