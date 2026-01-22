Новини
Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

22 Януари, 2026 09:05 2 023 9

Илон Мъск обмисля дали да купи Ryanair след скандал с шефа на авиокомпанията. Двамата си размениха сериозни обиди.

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Спорът се води между двама души с огромно его, описва историята ZDF. Шефът на Ryanair Майкъл О'Лиъри не иска Wi-Fi в самолетите си и отхвърля използването на технологията "Старлинк" на Илон Мъск . В интервю той отправи и лични обиди към милиардера, когото нарече "идиот". "Той е много богат, но въпреки това е идиот", заяви О'Лиъри в интервю пред ирландското радио "Newstalk".

Освен това О'Лиъри каза, че Мъск нямал никаква представа от въздухоплаване . А Мъск естествено не му остана длъжен. На платформата си Х той на свой ред нарече О'Лиъри "пълен идиот" и призова да бъде уволнен.

Спорът е за пари

Зад обидите обаче се крие спор за пари, отбелязва германската обществена медия - тъй като Ryanair се опасява от големи разходи, ако осигури интернет на борда. Пред агенция "Ройтерс" О'Лиъри изразява предположението, че може да става дума за до 250 милиона долара годишно, което нискотарифната авиокомпания не би могла да си позволи.

Освен това полетите на Ryanair продължават средно само по един час и О'Лиъри се съмнява, че клиентите ще поискат да плащат за интернет за толкова кратки отсечки. Т.е. бизнесмоделът не е подходящ за нискотарифна компания .

Техниката също е обект на спорове - тъй като за използването на "Старлинк" има нужда от монтирането на специални антени по самолетите, които биха увеличили съпротивлението, респективно ще има нужда от повече гориво. Мъск и "Старлинк" опровергават това твърдение и отбелязват, че антените са съвсем плоски и от повече гориво почти няма да има нужда.

Мъск и заплахата му да купи Ryanair

В рамките на спора Мъск стартира на платформата Х и специално допитване с въпроса: "Трябва ли да купя Ryanair?". В анкетата вече са участвали почти един милион души, повечето от които казват "да". Борсите реагираха незабавно и акциите на Ryanair се повишиха с 2,5 процента.

Очевидно някои инвеститори смятат, че Мъск действително има такива планове . Но цената на Ryanair няма да е особено ниска - борсовата стойност на ирландската авиокомпания во момента е около 30 милиарда евро.

Какво представлява "Старлинк"

"Старлинк" е сателитна интернет услуга на SpaceX . Системата използва хиляди малки сателити на неголяма височина над земята, за да предолжи навсякъде по света бърз и стабилен интернет. Потребителите имат нужда от специална антена и рутер, за да се свържат с мрежата.

Както информира ZDF, други авиокомпании са на различна позиция от Ryanair и в момента оборудват самолетите си със системата. Lufthansa смята да предлага "Старлинк" от края на 2026-а, Qatar Airways също залага на технологията и иска да предложи на клиентите си бърз интернет.

Автор: Ваид Дарви


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма нужда от интернет на самолетите

    24 0 Отговор
    Малко почивка от интернет по време на полет е по добре

    Коментиран от #3

    09:18 22.01.2026

  • 2 заплаха???

    7 2 Отговор
    не виждам каква заплаха е това освен за сегашния собственик че ще остане без компания но пък какъв собственик си щом могат други лица да ти продават компанията???

    09:24 22.01.2026

  • 3 съгласен съм

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Няма нужда от интернет на самолетите":

    стига да има книги за четене или филми за гледане а то няма нищо и как да си убиваш времето в самолета тогава?

    Коментиран от #7

    09:25 22.01.2026

  • 4 Интернет служи за проследяване

    3 0 Отговор
    В Райън Еър като се приземиш да си с изключен телефон и да изчезнеш за 60 секунди

    09:32 22.01.2026

  • 5 Хахаха

    1 2 Отговор
    Илон не заплашва, а предупреждава, защото може да я купи тази авиокомпания с джобните си пари

    09:52 22.01.2026

  • 6 избягвам ги

    3 2 Отговор
    Райънеър са ирландски индианци, които летят с Боинги, въпрос на време е да почнат да падат. Ако ви е мил живота, не трябва да летите с тях.

    10:03 22.01.2026

  • 7 имам идея

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "съгласен съм":

    Конкретно ти може да започнеш да си блъскаш главата в пода на самолета, това е най-добрия шанс да ти се появят мозъчни бръчки.

    10:05 22.01.2026

  • 8 6135

    2 0 Отговор
    Мъск е както винаги суетен и неадекватен.
    По самолетите имаше телефония и интернет далеч преди да се пръкне неговата Старлинк.

    10:21 22.01.2026

  • 9 Оракула от Делфи

    3 1 Отговор
    Браво на ОЛири, ако Мъск иска да продава Интернет услуга ,
    то това не трябва да става на сила!!!
    На мен лично за 1-2 часа полет ,не ми трябва интернет, "фукня" за току що проходили чантаджий!!!
    А "Дрън та пляс" , вече сме го коментирали много пъти !
    Явно целия свят му е крив , че не иска бъде управляван от такива като него!!!
    "Невероятен мерак за диктатор", дали не се научил от Путин някой номера и прищявки???

    10:40 22.01.2026