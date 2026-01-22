Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Спорът се води между двама души с огромно его, описва историята ZDF. Шефът на Ryanair Майкъл О'Лиъри не иска Wi-Fi в самолетите си и отхвърля използването на технологията "Старлинк" на Илон Мъск . В интервю той отправи и лични обиди към милиардера, когото нарече "идиот". "Той е много богат, но въпреки това е идиот", заяви О'Лиъри в интервю пред ирландското радио "Newstalk".

Освен това О'Лиъри каза, че Мъск нямал никаква представа от въздухоплаване . А Мъск естествено не му остана длъжен. На платформата си Х той на свой ред нарече О'Лиъри "пълен идиот" и призова да бъде уволнен.

Спорът е за пари

Зад обидите обаче се крие спор за пари, отбелязва германската обществена медия - тъй като Ryanair се опасява от големи разходи, ако осигури интернет на борда. Пред агенция "Ройтерс" О'Лиъри изразява предположението, че може да става дума за до 250 милиона долара годишно, което нискотарифната авиокомпания не би могла да си позволи.

Освен това полетите на Ryanair продължават средно само по един час и О'Лиъри се съмнява, че клиентите ще поискат да плащат за интернет за толкова кратки отсечки. Т.е. бизнесмоделът не е подходящ за нискотарифна компания .

Техниката също е обект на спорове - тъй като за използването на "Старлинк" има нужда от монтирането на специални антени по самолетите, които биха увеличили съпротивлението, респективно ще има нужда от повече гориво. Мъск и "Старлинк" опровергават това твърдение и отбелязват, че антените са съвсем плоски и от повече гориво почти няма да има нужда.

Мъск и заплахата му да купи Ryanair

В рамките на спора Мъск стартира на платформата Х и специално допитване с въпроса: "Трябва ли да купя Ryanair?". В анкетата вече са участвали почти един милион души, повечето от които казват "да". Борсите реагираха незабавно и акциите на Ryanair се повишиха с 2,5 процента.

Очевидно някои инвеститори смятат, че Мъск действително има такива планове . Но цената на Ryanair няма да е особено ниска - борсовата стойност на ирландската авиокомпания во момента е около 30 милиарда евро.

Какво представлява "Старлинк"

"Старлинк" е сателитна интернет услуга на SpaceX . Системата използва хиляди малки сателити на неголяма височина над земята, за да предолжи навсякъде по света бърз и стабилен интернет. Потребителите имат нужда от специална антена и рутер, за да се свържат с мрежата.

Както информира ZDF, други авиокомпании са на различна позиция от Ryanair и в момента оборудват самолетите си със системата. Lufthansa смята да предлага "Старлинк" от края на 2026-а, Qatar Airways също залага на технологията и иска да предложи на клиентите си бърз интернет.

Автор: Ваид Дарви