Астронавката Суни Уилямс, която бе заседнала в Космоса 9 месеца, се пенсионира официално

21 Януари, 2026 18:31 462 4

Мисията на Суни Уилямс и Бъч Уилмор трябваше да продължи едва 8 дни

Астронавката Суни Уилямс, която бе заседнала в Космоса 9 месеца, се пенсионира официално - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската астронавтка Суни Уилямс официално се оттегли от активна служба в NASA, по-малко от година след завръщането си на Земята след продължил девет месеца престой в орбита.

Уилямс и нейният колега Бъч Уилмор се приземиха на 19 март миналата година с капсула Crew Dragon на SpaceX, която приводни край бреговете на Флорида. Двамата напуснаха Земята през юни 2024 г. с планирана осемдневна тестова мисия на новия кораб Starliner на Boeing до Международната космическа станция.

По време на полета Starliner развива редица технически проблеми, което налага астронавтите да останат на орбита до следващата ротация на екипажа. Общият им престой в космоса достига 286 дни – с 278 дни повече от първоначално планираното.

Въпреки необичайно дългата мисия, Суни Уилямс заяви, че космосът остава „любимото ѝ място“. Тя определи кариерата си като изключителна чест и подчерта значението на работата на Международната космическа станция за бъдещите мисии до Луната и Марс. В рамките на 27-годишната си служба Уилямс участва в три мисии на МКС.

Неочаквано продължителният престой обаче предизвика опасения за здравословното ѝ състояние. По време на мисията експерти и служители на NASA изразиха притеснения за рязка загуба на тегло, а след завръщането ѝ снимки показаха видимо отслабване. Самата Уилямс отрече да е отслабнала, като обясни промените във външния си вид с преразпределение на телесните течности в условията на микрогравитация.

С натрупаните 608 дни в космоса тя заема второ място по общо време, прекарано в орбита от астронавт на NASA.

Администраторът на агенцията Джаред Айзъкман определи Суни Уилямс като ключова фигура в развитието на пилотираните космически полети и подчерта нейния принос към научния и технологичния напредък, положил основите на програмата Artemis.

Оттеглянето на Уилямс идва месеци след като и Бъч Уилмор обяви края на кариерата си. В публичното пространство се появиха спекулации, че продължителният престой в космоса е повлиял върху това решение. Известно е, че дългосрочните мисии носят редица рискове, сред които промени във външния вид заради изместване на течности, отслабване на крайниците, зрителни нарушения, повишен риск от рак вследствие на космическата радиация и когнитивни затруднения.

NASA не е коментирала дали здравословни фактори са изиграли роля при решението за пенсиониране, но подчертава, че натрупаният опит от подобни мисии е от ключово значение за бъдещите дългосрочни полети отвъд околоземна орбита.


Напиши коментар:



  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Заради Бай Дън е инвалид.Да го съди.

    18:31 21.01.2026

  • 2 Факт

    1 0 Отговор
    Бай Дън ги беше оставил да умрат там, но някакси им се размина!

    18:37 21.01.2026

  • 3 27 години малко ли е

    1 0 Отговор
    Тая за малко да прее... пенсионирането.

    18:40 21.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Не беше ЗАСЕДНАЛА, а джЯНКИТЕ дето си ходеха на
    4ОО ООО км без проблем , не можаха половин година да я приберат от .... 4ОО км❗

    18:44 21.01.2026