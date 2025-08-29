Новини
Астероидът Бену носи елементи по-стари от нашата Слънчева система

Астероидът Бену носи елементи по-стари от нашата Слънчева система

29 Август, 2025 17:59

Астероидът се доближава до Земята на всеки шест години

Астероидът Бену носи елементи по-стари от нашата Слънчева система - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мисията на НАСА за събиране на проби от астероида Бену и връщането им на Земята вече носи значими научни резултати. Анализите показват, че Бену съдържа материал не само от ранните етапи на Слънчевата система, но и вещество с извънсоларен произход.

Астероидът Бену, класифициран като потенциално опасен обект, се доближава до Земята на всеки шест години. Избран за цел на мисията OSIRIS-REx поради близостта си и богатото съдържание на въглеродни и хидратирани минерали, Бену позволи събиране на достатъчно проби за лабораторни анализи по целия свят.

Три нови публикации описват, че Бену е изграден от материал както от нашата, така и от други звездни системи. Някои от първичните частици в пробите са останали непроменени, докато други са били изменени от взаимодействие с вода и космическо изветряне. Изследванията показват наличие на пресоларни зърна, органични съединения с аномални изотопи и минерали, образувани близо до Слънцето. Учените смятат, че родителското тяло на Бену се е формирало отвъд орбитите на Юпитер и Сатурн и че през историята си е преживяло сблъсъци, довели до смесване на материал от различен произход.

Пробите съдържат минерали, в които около 80% включват вода във вътрешността си – свидетелство за хидротермални процеси, протекли преди милиарди години. Част от частиците носят следи от удари с микрометеорити, като изследванията сочат, че пространственото изветряне на повърхността на Бену протича по-бързо от досегашните прогнози.

Според експертите, мисии като OSIRIS-REx са от ключово значение, тъй като позволяват изследване на първичния материал на Слънчевата система, защитен от въздействието на земната атмосфера. Новите данни разширяват познанията за състава и еволюцията не само на Бену, но и на ранните процеси в нашата планетна система.


  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Извинете , а този от извънземните ли е , или от обикновените ?!

    18:03 29.08.2025

  • 2 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Извинете,ама всеки учил химия и физика доста ще се смее на това заглавие.Слънчевата система - звезда и кръжащи около нея планети.Елементите са химически вещества от еднородни атоми.Първо,защо се сравняват със Слънчевата система като "по-стари"?И изобщо как така "по-стари"?От Менделеев може би? Абсолютно невежество.

    18:19 29.08.2025