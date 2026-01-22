Биляна Петринска навършва 52 г. днес

На 22 януари България отбелязва рождения ден на една от най-обичаните български актриси — Биляна Петринска, родена на тази дата през 1974 г. в София. Днес тя навършва 52 години и продължава да бъде ярка и влиятелна фигура на сцената и екрана.

Биляна Петринска е завършила Театрален колеж „Любен Гройс“ през 1994 г. в класа на проф. Елена Баева — началото на път, който я отвежда към богата и разнообразна кариера.

След дипломирането си, тя се посвещава на театъра и скоро става част от трупата на Народен театър „Иван Вазов“ — една от най-престижните сцени в България, където дебютира в ролята на Милкана в „Майстори“.

На театралната сцена Биляна е блестяла в широка палитра от постановки — от класики до съвременни пиеси — показвайки изключителен диапазон и дълбочина като актриса.

Освен театъра, Петринска е позната и на телевизионната публика с участия в сериали като „Тя и той“, „Кафе пауза“, „Клиника на третия етаж“ и др.

Тя също така е озвучаваща актриса и певица, използвайки своя глас, за да вдъхне живот на множество продукции, включително в аудиокниги и филми.

Живот извън сцената

Биляна е не само актриса, но и театрален педагог, който споделя своя опит и любов към изкуството с нови поколения. В личния си живот тя е семейна и майка.