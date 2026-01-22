Новини
Биляна Петринска навършва 52 г. днес

22 Януари, 2026 08:17 719 3

Вижте любопитни подробности от биографията на актрисата

Биляна Петринска навършва 52 г. днес - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 22 януари България отбелязва рождения ден на една от най-обичаните български актриси — Биляна Петринска, родена на тази дата през 1974 г. в София. Днес тя навършва 52 години и продължава да бъде ярка и влиятелна фигура на сцената и екрана.

Биляна Петринска е завършила Театрален колеж „Любен Гройс“ през 1994 г. в класа на проф. Елена Баева — началото на път, който я отвежда към богата и разнообразна кариера.

След дипломирането си, тя се посвещава на театъра и скоро става част от трупата на Народен театър „Иван Вазов“ — една от най-престижните сцени в България, където дебютира в ролята на Милкана в „Майстори“.

На театралната сцена Биляна е блестяла в широка палитра от постановки — от класики до съвременни пиеси — показвайки изключителен диапазон и дълбочина като актриса.

Освен театъра, Петринска е позната и на телевизионната публика с участия в сериали като „Тя и той“, „Кафе пауза“, „Клиника на третия етаж“ и др.

Тя също така е озвучаваща актриса и певица, използвайки своя глас, за да вдъхне живот на множество продукции, включително в аудиокниги и филми.

Живот извън сцената

Биляна е не само актриса, но и театрален педагог, който споделя своя опит и любов към изкуството с нови поколения. В личния си живот тя е семейна и майка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 То хубаво ама

    3 3 Отговор
    Дори не съм я чувал тази

    Коментиран от #2

    08:21 22.01.2026

  • 2 Ааа...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "То хубаво ама":

    Не е учудващо, че си безпросветен. Някои нямате по високи стремежи от кюфтета!

    08:26 22.01.2026

  • 3 Не разбирам нас тва

    0 0 Отговор
    кво ни топли…

    08:33 22.01.2026