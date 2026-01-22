Лора Караджова разказа за майчинството след появата на третото дете

Певицата Лора Караджова говори откровено за майчинството, личното време и бременността си в предаването „Преди обед", пише bgdnes.bg.

„Жените, които имат много грижи над децата, не изглеждат по-най-добрия начин, защото почти нямат време за себе си, да излязат навън и т.н. Една моя приятелка идва вкъщи да гледа децата, когато аз реша да ходя да купонясвам някъде, защото и аз имам нужда от това. През деня съм си вкъщи, грижа се за бебето, върша домакинската работа вкъщи. След появата на третото бебе се сплоти семейството ни и цари мир и спокойствие вкъщи. Не препоръчвам на никоя бременна жена да ражда вкъщи. Най-добре да се отиде на лекар, за да се избегнат фатални проблеми. Работех до деветия месец и ходех на участия да пея. Радвам се, че имах работа през цялата ми бременност", сподели тя.

С думите си изпълнителката подчерта значението на баланса между грижите за децата, личния живот и професионалните ангажименти, както и необходимостта от отговорен подход към здравето по време на бременността.