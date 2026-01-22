Новини
Любопитно »
Лора Караджова разказа за майчинството след появата на третото дете

Лора Караджова разказа за майчинството след появата на третото дете

22 Януари, 2026 07:47 769 3

  • лора караджова-
  • майчинство-
  • трето дете

"Радвам се, че имах работа през цялата ми бременност", сподели тя

Лора Караджова разказа за майчинството след появата на третото дете - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Лора Караджова говори откровено за майчинството, личното време и бременността си в предаването „Преди обед", пише bgdnes.bg.

„Жените, които имат много грижи над децата, не изглеждат по-най-добрия начин, защото почти нямат време за себе си, да излязат навън и т.н. Една моя приятелка идва вкъщи да гледа децата, когато аз реша да ходя да купонясвам някъде, защото и аз имам нужда от това. През деня съм си вкъщи, грижа се за бебето, върша домакинската работа вкъщи. След появата на третото бебе се сплоти семейството ни и цари мир и спокойствие вкъщи. Не препоръчвам на никоя бременна жена да ражда вкъщи. Най-добре да се отиде на лекар, за да се избегнат фатални проблеми. Работех до деветия месец и ходех на участия да пея. Радвам се, че имах работа през цялата ми бременност", сподели тя.

С думите си изпълнителката подчерта значението на баланса между грижите за децата, личния живот и професионалните ангажименти, както и необходимостта от отговорен подход към здравето по време на бременността.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уважаеми

    5 1 Отговор
    Другари членове и членки, моля ви се !!! Не може след всяко бичене да се ражда ! Трябва сексуална култура да има. Обяснявам за.....найсти път - презервативите не се пият орално с вода , а се прави следното........ гледайте сега това морковче, показвам........

    Коментиран от #3

    07:53 22.01.2026

  • 2 тая псевдо певица

    3 0 Отговор
    години лъга оня шушулко Део за деца семейство кво ли не
    намери некъв сенчест бизнесмен и за нула време му народи цел рояк
    такива са жените интересчийки и златотърсачки. то поне да беше убавеца а то мечка стръвница

    08:39 22.01.2026

  • 3 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уважаеми":

    Уф, кажи го на ман..алите.

    По-добре да се раждат бели бъргарчета.

    08:56 22.01.2026