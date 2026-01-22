Новини
България
Търговци ощетяват потребителите при ресто в левове

Търговци ощетяват потребителите при ресто в левове

22 Януари, 2026 09:10 1 929 43

  • търговци-
  • потребители-
  • евро

Днес загубата е няколко български стотинки, от февруари ще бъде двойна

Търговци ощетяват потребителите при ресто в левове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Много потребители съобщават, че от 1 януари редица търговци обявяват цени в левове, съобразени с кръгли стойности в евро. В резултат на това сумата за плащане често завършва на 35, 78, 89 български стотинки и други подобни стойности, които коректно фигурират в касовите бележки, обръщат внимание от “Ние, потребителите”.

Проблемът възниква при връщането на рестото. В множество случаи търговците закръгляват сумата в своя полза – например до 40, 80 или 90 стотинки. По този начин потребителят губи по 1, 2 или 5 стотинки от всяка покупка. Тези суми, макар и малки поотделно, представляват чиста печалба за търговеца и реална финансова загуба за клиента, посочват от потребителската платформа.

Подобни практики често разчитат на психологическия дискомфорт на потребителя – на неудобството му да поиска точното си ресто за „само няколко стотинки“. Това мълчаливо съгласие обаче не е правилно поведение. Освен че ощетява самия клиент, то насърчава и затвърждава лоши търговски практики. Рискът от разрастването на тези негативни практики най-вероятно ще се задълбочи до края на месеца, тъй като търговците все повече ще започнат да се оправдават, че не могат да върнат точно ресто, тъй като нямат налични български стотинки от всички номинали.

Важно е да се подчертае, че въпросът далеч не е незначителен. Ако днес загубата е от 1 до 5 български стотинки при плащане в левове, то на следващ етап – когато цените са само в евро и завършват на 0,35, 0,78 или 0,89 евро – същото закръгляване ще води до двойно по-голямо ощетяване.

Призоваваме потребителите да следят внимателно сметките си, касовите бележки и полученото ресто и да реагират при всяко несъответствие. Това важи както в случаите, в които се връща в левове, така и в евро. Напомняме, че по закон, при поискване от потребителя, служителят на касата е длъжен да му съобщи каква е левовата равностойност на рестото, ако то е в евро. Това не е дребнавост, дори на фона на недоволството за значителен ръст на цените на редица стоки и услуги. Това е достойно, отговорно и напълно основателно отстояване на потребителските права.

Само чрез активна и информирана позиция можем да предотвратим превръщането на подобни практики в норма, подчертават още от “Ние, потребителите”.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    27 15 Отговор
    сложих ли ви го на всички с туй ойро

    Коментиран от #21

    09:12 22.01.2026

  • 2 честен ционист

    13 11 Отговор
    Това с рестото са дребни измами. Повечето касиери мамят клиентите като минават през скенера няколко пъти едни и същи стоки и накрая на деня минават и си събират без пари хранителни продукти за домочадията.

    Коментиран от #11

    09:14 22.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    Няма дребни евро и затова връщам левове.

    Коментиран от #5, #10

    09:15 22.01.2026

  • 4 Стига лъгахте

    20 18 Отговор
    Не търговците, а ЕВРОТО, ЕВРОЗОНАТА, ЕС ощетяват българските потребители

    Коментиран от #34

    09:16 22.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стига

    42 7 Отговор
    Стига сте давали място за изява на поредната фалшива организация.Вместо да ми пишат глупости за стотинки нека по-добре кажат,колко пари губят хората при.плащане с карта.Нека кажат за загубите от процентите,които се взимат от всяка покупка направена в обекта на всеки търговец.Защо не напишат за безумните такси и проценти,които банките взимат от нас докато внасяме и теглим пари от сметките си.Или това удобно не го виждат??

    Коментиран от #13, #26

    09:22 22.01.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 8 Отговор
    ЕЛЕКТОРАТА НА ГЕРБ - ЕДНА БАНИЧКА ОТ 1.8 ЛЕВА НА 2 ЕВРО :)
    ....
    НЯМА ИНФАЛЦИЯ ... НЕ СЕ НАЯДОХА ПОМАЦИТЕ

    Коментиран от #15

    09:23 22.01.2026

  • 8 Аз съм го измислил

    10 18 Отговор
    отдавна плащам само в евро и само с карта и нямам проблеми с дребните стотинки.

    За какво е целият смешен плач?

    09:23 22.01.2026

  • 9 карта му е решението

    8 15 Отговор
    тогава нема ресто

    09:25 22.01.2026

  • 10 Как са очилата

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    от “Зрънчо”, селски?

    09:25 22.01.2026

  • 11 Интересно

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И как точно си представяте да стане това?
    По глупав коментар не бях чел.Поредния трол.
    Явно и във въпросната организация "работят"такива като вас.

    Коментиран от #18

    09:26 22.01.2026

  • 12 НРБ

    17 2 Отговор
    Стига сте дигали пара за някакви стотинки от 1 до 5....които нямат никаква стойност, щом една вафла в промоция струва 0.60 ст !!!! Вижте цените, които с лев до два са нагоре съвсем незабележимо тук от м януари !!??? Защо ???

    09:28 22.01.2026

  • 13 При плащане с карта

    12 11 Отговор

    До коментар #6 от "Стига":

    клиентът не само, че не губи пари, напротив- банката му възстановява част от разхода като картов бонус.

    Търговецът плаща такса за ПОС терминала, но оборотът му е официален и видим и няма сива икономика.
    Всички банки по света взимат такса за теглене и внасяне на кеш. Мини на безкасови трансакции. Получавай доходи по банков път. Направи си онлайн банкиране , няма да дължиш такси при трансакции между собствени сметки и в рамките на твоята банка.

    Хем получавате пари под тезгяха, хем не плащате данъци и осигуровки, хем и не искате такси за внасяне в банка. Дръж ги под дюшека тогава!

    Коментиран от #33, #38, #42, #43

    09:31 22.01.2026

  • 14 Колко пъти съм го писал

    9 3 Отговор
    че търгашите ще ползват всяка миша дупка да откраднат.
    За чий тогава ни е тази държава, която не може да опази гражданите си от търгаши и отказва отговорност демонстративно?

    09:31 22.01.2026

  • 15 реално

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Стана от алчността на някои,които им се видя малко това ,което взимат .Еврото не е виновно .Вина има и държавата с безумното вдигане на такси.Защото днес като си вдигнеш ти цените хората няма да пазаруват от теб.Когато държавата ти вдигне същите нямаш алтернатива.Стана от алчността на големите чужди вериги и дистрибутори у нас дето не се спряха да вдигат цените на дребно и едро.

    Коментиран от #17, #19, #29

    09:31 22.01.2026

  • 16 ......

    2 0 Отговор
    А Последния таксува и за хартииките от вестници, което би трябвало да влиза в таксата за ср....йе.....

    09:33 22.01.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "реално":

    ПАШАТА ОТ СИК Е СЪДРУЖНИК В БЪЛГАРСКИЯ ЛИДЪЛ - ТОВА СА ТРИ ФИРМИ
    .......
    ПОМАЦИТЕ СА АЛЧНИ :)

    09:35 22.01.2026

  • 18 честен ционист

    5 10 Отговор

    До коментар #11 от "Интересно":

    Оня ден касиерката ми чукна 10 вафли Боровец вместо една. Управда се със сканера. Това са стари тактики. Така преживяват на гърба на потребителя.

    09:35 22.01.2026

  • 19 провинциалист

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "реално":

    ".Еврото не е виновно .Вина има и държавата с безумното вдигане на такси." - а държавата защо ли вдига такси?

    09:38 22.01.2026

  • 20 Забелязал

    6 5 Отговор
    Копейките понеже са неграмотни ги лъжат в магазините.

    09:42 22.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с коня

    9 2 Отговор
    Имах до вчера 3 лв на стотинки,отидох на Халите ,избрах си 1 хляб за 1,94лв и го платих на касата с ТОЧО ПАРИ- никой не ме е мамил,нито ощетявал в рестото.И плаши Статията че от другия месец Ощетяването при плащане с лева ще е звойно?Ами аз тогава няма да имам и кьорава БГ-Стотинка!И тук въпросът е ЗАЩО ежедневните житейски неволи на Тъпунгерите се приписват като проблем на целия Народ?

    09:46 22.01.2026

  • 23 Ще стане като в Кореком

    7 1 Отговор
    Вместо ресто ще ти дават бисквитка или бонбон

    09:48 22.01.2026

  • 24 Незнам ама българските монети

    4 3 Отговор
    От 10,20,50 бяха сребристи и се различаваха от 1,2,5 стотинки докато сега 2,5,10,20,50 евроцента са с еднакъв цвят на метала

    09:50 22.01.2026

  • 25 Някой

    3 5 Отговор
    Стига сте ревали, аз от няколко години при пазаруване редовно отказвам да ми връщат жълти стотинк. Често просто ги оставям на продавача. Мога да си го позволя, месеца има 30 дни, средно имам по 3-4 покупки на ден, средно отказвам 5 ст ресто в жълти стотинки. Т.е. загубата ми е 20 ст на ден или около 6 лева на месец. При 2000 лева месечен доход, това е 0,3% не ми е никакъв проблем. Проблем е за бабите с мизернита 600 лева пенсия.
    Според мен 1 и 2 цента трябва да се извадят от обръщение и цените/сметките/да се закръгляват до 5 цента.
    Също на търговците трябва да се забранят цените завършващи на 99 цента, трябва да им се забрани да изписват "9" почти като "0" и така да мамят клиентите.

    В закона трябва да се узакони отказа на клиент от ресто в жълти стотинки.

    09:54 22.01.2026

  • 26 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стига":

    За плащане с карта такса няма - нито физически, нито онлайн. Сега, като сме с евро, няма такса в цялата еврозона. За внасяне на банкомат също няма такса.

    Коментиран от #35, #37

    10:00 22.01.2026

  • 27 Здравей

    1 1 Отговор
    Стотинкаджии

    10:02 22.01.2026

  • 28 1,2 милиона души с 300 евро на месец

    3 2 Отговор
    и почти 2 милиона ртаботещи бедни с 500 евро нето, подхвърляни им на 5 седмици като на кучета...тези хора в момента гладуват и измират от студ, я всеки ден чета мало умни глупости за "ощетяване със 100на от стотинката или с 2 стотинки"

    10:07 22.01.2026

  • 29 Накой

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "реално":

    От опит научих, че частният монопол или картел е по-страшен от държавния или общинският монопол.
    Като пример давам картелите на мобилните операнори, на банките, на ВиК концесионерите, ужасен е и държавния монопол на топлофикация.
    Когото в един сектор има няколко играча, няма конкуренция има картел, пример мобилните оператори. Дори когато има 20 играча пак има картел, пример банките. За да има конкуренция трябва да има хиляди играчи в един сектор.

    Ужасна е и далаверата на задължителен "втори стълб на пенсионно осигуряване", според мен допълнителното пенсионно осигуряване трябва да е доброволно. Според мен допълнителното пенсионно осигуряване е само за богатифхора, не е подходящо за църволанковци каквото са над 70% от българите.

    10:08 22.01.2026

  • 30 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Грижа за хората!!! Управляващите крадат от нас милиарди на едро, но сложили някакви палячовци, видите ли, да ни пазят стотинките!!!
    То, бива, бива лицемерие и наглост, ама чак толкова…

    10:09 22.01.2026

  • 31 всичко върви към фалити

    1 0 Отговор
    то няма платежоспособни клиенти и потребяващи никъде на територията, не броя крадците на оществени поръчки и еврофондове

    10:12 22.01.2026

  • 32 Боко

    0 0 Отговор
    И какво ? НИЩО ! Кучето си лае , кервана си върви.

    10:13 22.01.2026

  • 33 От това, което си

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "При плащане с карта":

    Написал/а, само се вижда колко безкрайно глупав/а си!!!! За теб банките са човеколюбиви, благотворителни организации, които ти дават!
    Гугутка!

    10:14 22.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Факт е че и при покупка с карта пак те цакат с закръгляване НАГОРЕ👌

    10:16 22.01.2026

  • 36 7373737327272

    0 0 Отговор
    Голяма мошангия в тоя свят.

    10:20 22.01.2026

  • 37 Охлюв,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Такса има и я плаща търговеца, който пък ти я начислява в цената, така че, плащах ти! Освен това, важно е, какво ти вземат при тегленето на собствените ти пари, не при внасянето!

    10:20 22.01.2026

  • 38 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "При плащане с карта":

    Не сме очаквали от служители на банки да защитат хората.Това ли са упорките иначе.Веднага всичко било под тезгяха,не сме плащали данъци и осигуровки.Как точно си го представяте това?
    И освен такса за терминала ни се удържа процент от всяка сума заплатена от клиента с карта.Нека върнат условията както беше в началото комисионната за покупка да се удържа от вас да ви видя такива защитници на картите липще бъдете.Като плаща друг иначе много знаете.

    10:25 22.01.2026

  • 39 БРОЯЧКА

    0 0 Отговор
    ТОВА Е НИЩО...
    „КАСИЕРКИТЕ” В магазин „.КАМ” ...МАН.ЛИВАДИ
    НАПРАВО МАМЯТ В БАНКНОТИИ В РЕСТОТО!!!

    10:29 22.01.2026

  • 40 Мехмед

    0 1 Отговор
    Брех, голямо ощетение са 1-2 стотинки. Типична българска дребнавост.

    10:31 22.01.2026

  • 41 В мътна вода

    1 0 Отговор
    Винаги ще се лови риба - почти навсякъде правят “грешки” при връщането! Вчера в ресторант, ми дадоха сметка 132 лева, казах им, че нещо са сбъркали, оказа се, че “грешката” е 40 лева!!! Почти 50% надписване!
    Нооо, управляващите казаха, че смяната на лева нищо няма да ни струва! Струва ни милиарди - при нашата беднотия, абсолютно ненужно дадени!

    10:47 22.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "При плащане с карта":

    При нормална и стабилна икономика е приемливо да ползващ само картови плащания, да си държиш парите у банката и т.н.... Само дето от поне 20 години в света НЯМА НИТО ЕДНА нормална и стабилна икономика и е пълна глупост да държиш парите си у банката... Да напомня ли за Гърция? Може да имаш и милиони у банката, но ти позволяват да теглиш до €100 на ден... Към момента у банката може да държиш максимум заплатата си и да пазариш с карта- тоест да си поемаш разноските... Спестявания- у кеш под дюшека, в злато, в сребро, инвестирани в някакъв бизнес който да ти носи някаква печалба...

    Относно ПОС терминала разбира се няма да го кажеш щото козяшката господаркъ ти е забранила, но положението е простичко- за ВСЯКО плащане с карта банката взима минимум 3% такса от търговеца... Купуваш си телефон за €1000 с карта и търговеца веднага плаща €30 на банката- шансът да ги плати от джоба си е никаква значи тези 3% за банката са добавени вече в цената... В хранителният магазин това автоматично повишава цените НА ВСИЧКИ СТОКИ като минимум с 2%... И това по същество се явява "скрит данък" който всеки плаща в магазина независимо в кеш или с карта плаща...

    10:53 22.01.2026

