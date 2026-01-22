Търговци ощетяват потребителите при ресто в левове

Много потребители съобщават, че от 1 януари редица търговци обявяват цени в левове, съобразени с кръгли стойности в евро. В резултат на това сумата за плащане често завършва на 35, 78, 89 български стотинки и други подобни стойности, които коректно фигурират в касовите бележки, обръщат внимание от “Ние, потребителите”.
Проблемът възниква при връщането на рестото. В множество случаи търговците закръгляват сумата в своя полза – например до 40, 80 или 90 стотинки. По този начин потребителят губи по 1, 2 или 5 стотинки от всяка покупка. Тези суми, макар и малки поотделно, представляват чиста печалба за търговеца и реална финансова загуба за клиента, посочват от потребителската платформа.
Подобни практики често разчитат на психологическия дискомфорт на потребителя – на неудобството му да поиска точното си ресто за „само няколко стотинки“. Това мълчаливо съгласие обаче не е правилно поведение. Освен че ощетява самия клиент, то насърчава и затвърждава лоши търговски практики. Рискът от разрастването на тези негативни практики най-вероятно ще се задълбочи до края на месеца, тъй като търговците все повече ще започнат да се оправдават, че не могат да върнат точно ресто, тъй като нямат налични български стотинки от всички номинали.
Важно е да се подчертае, че въпросът далеч не е незначителен. Ако днес загубата е от 1 до 5 български стотинки при плащане в левове, то на следващ етап – когато цените са само в евро и завършват на 0,35, 0,78 или 0,89 евро – същото закръгляване ще води до двойно по-голямо ощетяване.
Призоваваме потребителите да следят внимателно сметките си, касовите бележки и полученото ресто и да реагират при всяко несъответствие. Това важи както в случаите, в които се връща в левове, така и в евро. Напомняме, че по закон, при поискване от потребителя, служителят на касата е длъжен да му съобщи каква е левовата равностойност на рестото, ако то е в евро. Това не е дребнавост, дори на фона на недоволството за значителен ръст на цените на редица стоки и услуги. Това е достойно, отговорно и напълно основателно отстояване на потребителските права.
Само чрез активна и информирана позиция можем да предотвратим превръщането на подобни практики в норма, подчертават още от “Ние, потребителите”.
1 бою циганина
Коментиран от #21
09:12 22.01.2026
2 честен ционист
Коментиран от #11
09:14 22.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #10
09:15 22.01.2026
4 Стига лъгахте
Коментиран от #34
09:16 22.01.2026
6 Стига
Коментиран от #13, #26
09:22 22.01.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
НЯМА ИНФАЛЦИЯ ... НЕ СЕ НАЯДОХА ПОМАЦИТЕ
Коментиран от #15
09:23 22.01.2026
8 Аз съм го измислил
За какво е целият смешен плач?
09:23 22.01.2026
9 карта му е решението
09:25 22.01.2026
10 Как са очилата
До коментар #3 от "Последния Софиянец":от “Зрънчо”, селски?
09:25 22.01.2026
11 Интересно
До коментар #2 от "честен ционист":И как точно си представяте да стане това?
По глупав коментар не бях чел.Поредния трол.
Явно и във въпросната организация "работят"такива като вас.
Коментиран от #18
09:26 22.01.2026
12 НРБ
09:28 22.01.2026
13 При плащане с карта
До коментар #6 от "Стига":клиентът не само, че не губи пари, напротив- банката му възстановява част от разхода като картов бонус.
Търговецът плаща такса за ПОС терминала, но оборотът му е официален и видим и няма сива икономика.
Всички банки по света взимат такса за теглене и внасяне на кеш. Мини на безкасови трансакции. Получавай доходи по банков път. Направи си онлайн банкиране , няма да дължиш такси при трансакции между собствени сметки и в рамките на твоята банка.
Хем получавате пари под тезгяха, хем не плащате данъци и осигуровки, хем и не искате такси за внасяне в банка. Дръж ги под дюшека тогава!
Коментиран от #33, #38, #42, #43
09:31 22.01.2026
14 Колко пъти съм го писал
За чий тогава ни е тази държава, която не може да опази гражданите си от търгаши и отказва отговорност демонстративно?
09:31 22.01.2026
15 реално
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Стана от алчността на някои,които им се видя малко това ,което взимат .Еврото не е виновно .Вина има и държавата с безумното вдигане на такси.Защото днес като си вдигнеш ти цените хората няма да пазаруват от теб.Когато държавата ти вдигне същите нямаш алтернатива.Стана от алчността на големите чужди вериги и дистрибутори у нас дето не се спряха да вдигат цените на дребно и едро.
Коментиран от #17, #19, #29
09:31 22.01.2026
16 ......
09:33 22.01.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "реално":ПАШАТА ОТ СИК Е СЪДРУЖНИК В БЪЛГАРСКИЯ ЛИДЪЛ - ТОВА СА ТРИ ФИРМИ
.......
ПОМАЦИТЕ СА АЛЧНИ :)
09:35 22.01.2026
18 честен ционист
До коментар #11 от "Интересно":Оня ден касиерката ми чукна 10 вафли Боровец вместо една. Управда се със сканера. Това са стари тактики. Така преживяват на гърба на потребителя.
09:35 22.01.2026
19 провинциалист
До коментар #15 от "реално":".Еврото не е виновно .Вина има и държавата с безумното вдигане на такси." - а държавата защо ли вдига такси?
09:38 22.01.2026
20 Забелязал
09:42 22.01.2026
22 оня с коня
09:46 22.01.2026
23 Ще стане като в Кореком
09:48 22.01.2026
24 Незнам ама българските монети
09:50 22.01.2026
25 Някой
Според мен 1 и 2 цента трябва да се извадят от обръщение и цените/сметките/да се закръгляват до 5 цента.
Също на търговците трябва да се забранят цените завършващи на 99 цента, трябва да им се забрани да изписват "9" почти като "0" и така да мамят клиентите.
В закона трябва да се узакони отказа на клиент от ресто в жълти стотинки.
09:54 22.01.2026
26 Факти
До коментар #6 от "Стига":За плащане с карта такса няма - нито физически, нито онлайн. Сега, като сме с евро, няма такса в цялата еврозона. За внасяне на банкомат също няма такса.
Коментиран от #35, #37
10:00 22.01.2026
27 Здравей
10:02 22.01.2026
28 1,2 милиона души с 300 евро на месец
10:07 22.01.2026
29 Накой
До коментар #15 от "реално":От опит научих, че частният монопол или картел е по-страшен от държавния или общинският монопол.
Като пример давам картелите на мобилните операнори, на банките, на ВиК концесионерите, ужасен е и държавния монопол на топлофикация.
Когото в един сектор има няколко играча, няма конкуренция има картел, пример мобилните оператори. Дори когато има 20 играча пак има картел, пример банките. За да има конкуренция трябва да има хиляди играчи в един сектор.
Ужасна е и далаверата на задължителен "втори стълб на пенсионно осигуряване", според мен допълнителното пенсионно осигуряване трябва да е доброволно. Според мен допълнителното пенсионно осигуряване е само за богатифхора, не е подходящо за църволанковци каквото са над 70% от българите.
10:08 22.01.2026
30 Ти да видиш
То, бива, бива лицемерие и наглост, ама чак толкова…
10:09 22.01.2026
31 всичко върви към фалити
10:12 22.01.2026
32 Боко
10:13 22.01.2026
33 От това, което си
До коментар #13 от "При плащане с карта":Написал/а, само се вижда колко безкрайно глупав/а си!!!! За теб банките са човеколюбиви, благотворителни организации, които ти дават!
Гугутка!
10:14 22.01.2026
35 Боко
До коментар #26 от "Факти":Факт е че и при покупка с карта пак те цакат с закръгляване НАГОРЕ👌
10:16 22.01.2026
36 7373737327272
10:20 22.01.2026
37 Охлюв,
До коментар #26 от "Факти":Такса има и я плаща търговеца, който пък ти я начислява в цената, така че, плащах ти! Освен това, важно е, какво ти вземат при тегленето на собствените ти пари, не при внасянето!
10:20 22.01.2026
38 Факт
До коментар #13 от "При плащане с карта":Не сме очаквали от служители на банки да защитат хората.Това ли са упорките иначе.Веднага всичко било под тезгяха,не сме плащали данъци и осигуровки.Как точно си го представяте това?
И освен такса за терминала ни се удържа процент от всяка сума заплатена от клиента с карта.Нека върнат условията както беше в началото комисионната за покупка да се удържа от вас да ви видя такива защитници на картите липще бъдете.Като плаща друг иначе много знаете.
10:25 22.01.2026
39 БРОЯЧКА
„КАСИЕРКИТЕ” В магазин „.КАМ” ...МАН.ЛИВАДИ
НАПРАВО МАМЯТ В БАНКНОТИИ В РЕСТОТО!!!
10:29 22.01.2026
40 Мехмед
10:31 22.01.2026
41 В мътна вода
Нооо, управляващите казаха, че смяната на лева нищо няма да ни струва! Струва ни милиарди - при нашата беднотия, абсолютно ненужно дадени!
10:47 22.01.2026
43 ои8уйхътгрф
До коментар #13 от "При плащане с карта":При нормална и стабилна икономика е приемливо да ползващ само картови плащания, да си държиш парите у банката и т.н.... Само дето от поне 20 години в света НЯМА НИТО ЕДНА нормална и стабилна икономика и е пълна глупост да държиш парите си у банката... Да напомня ли за Гърция? Може да имаш и милиони у банката, но ти позволяват да теглиш до €100 на ден... Към момента у банката може да държиш максимум заплатата си и да пазариш с карта- тоест да си поемаш разноските... Спестявания- у кеш под дюшека, в злато, в сребро, инвестирани в някакъв бизнес който да ти носи някаква печалба...
Относно ПОС терминала разбира се няма да го кажеш щото козяшката господаркъ ти е забранила, но положението е простичко- за ВСЯКО плащане с карта банката взима минимум 3% такса от търговеца... Купуваш си телефон за €1000 с карта и търговеца веднага плаща €30 на банката- шансът да ги плати от джоба си е никаква значи тези 3% за банката са добавени вече в цената... В хранителният магазин това автоматично повишава цените НА ВСИЧКИ СТОКИ като минимум с 2%... И това по същество се явява "скрит данък" който всеки плаща в магазина независимо в кеш или с карта плаща...
10:53 22.01.2026