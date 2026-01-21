Новини
Пеевски: Радев да внесе поканата от Тръмп в НС, където да бъде гласувана

Пеевски: Радев да внесе поканата от Тръмп в НС, където да бъде гласувана

21 Януари, 2026 18:14

Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред

Президентът Радев незабавно да внесе поканата на Тръмп за Съвета за мир в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет за да осъществи последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир. Такава позиция изрази лидерът на ДПС - Ново начало в позиция, изпратена до медиите.

"За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони", пише още в позицията Пеевски.

"Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред", завършва той.

Малко по-рано днес от прессекретариата на президентството съобщиха, че Радев е получил покана от американския си колега Доналд Тръмп да представлява страната ни в Съвета за мир, който цели да намер мирно решение на конфликта в Газа. Поканата била получена в понеделник, а за нея той и екипа му знаели още от неделя. За нея обаче съобщиха чак днес. Радев е отказал поканата и не се е възползвал от възможността да предложи друг да представи България - вицепрезидентът Илияна Йотова или министър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    37 7 Отговор
    Победа!Отложиха Меркосур с две години.Фермерите победиха!

    18:22 21.01.2026

  • 2 Дааа

    70 1 Отговор
    Шопара е в шок. Радев ще му вземе златната лъжица с която гребеше меда.

    Коментиран от #10

    18:22 21.01.2026

  • 3 Евроджендър

    53 2 Отговор
    Като виден авроатлантик, да не очакваше него да поканят хахахах

    Коментиран от #26

    18:22 21.01.2026

  • 4 хахаха

    6 42 Отговор
    Радив не посмя да отговори на Тръмп от страх, затова и си подаде оставката

    18:22 21.01.2026

  • 5 Тръмп

    61 2 Отговор
    И Шиши има покана за Гуантанамо

    18:22 21.01.2026

  • 6 Пеевски призова

    15 12 Отговор
    Пълна подкрепа за Тръмп!
    Несправедливо съм включен в Магнитски!
    Тръмп ще поправи неправдата!

    18:23 21.01.2026

  • 7 Крива Тояга

    49 1 Отговор
    На Шиши му пари под лъжичката, ще има нов лидер на народа. Чистката ще започне със ДПСтата.

    Коментиран от #62

    18:24 21.01.2026

  • 8 Гост

    38 1 Отговор
    Не съм много сигурен, че Тръмп би поканил точно Пеевски там

    18:25 21.01.2026

  • 9 И кой ще

    33 0 Отговор
    плати един милиард долара за три години. Ние, българите ли или Пеевски?

    18:25 21.01.2026

  • 10 интересно

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дааа":

    Защо ли се радваш? Не виждаш ли че само си менкат тази лъжица повече от 35 години ,а за народа остава да им плаща сметките

    18:25 21.01.2026

  • 11 Мдаа

    41 2 Отговор
    Тръмп е поканил Радев, а не министерски съвет. Шиши пак се бута в А група без бутонки.

    18:25 21.01.2026

  • 12 Газ

    3 39 Отговор
    Браво на Пеевски. Истински държавник.

    18:26 21.01.2026

  • 13 Хасковски каунь

    29 1 Отговор
    Скоро ще фанеш Радев за едно място...

    18:26 21.01.2026

  • 14 Резидента започна с издънките

    6 18 Отговор
    Зодия "Близнаци", като Тиквата и Тръмп!

    18:27 21.01.2026

  • 15 СТИГА БЕ

    22 1 Отговор
    ТОЙ Е ПОКАНЕН ПЕРСОНАЛНО...а не да го избирате
    Вместо да се гордеем, че ще имаме представител, а до този момент беше ли поканена БГ на форума, сред толкова други държави, вкл и Румъния

    18:27 21.01.2026

  • 16 Глиган

    27 2 Отговор
    Ох лошо ми е

    18:27 21.01.2026

  • 17 ккк

    24 1 Отговор
    Радев нищо няма да ти внася , Бай Дончо покани президента а в края на седмицата неговото място ще заеме стрина Йотова, така че като политически лидер ще лаеш отстрани и това е

    18:27 21.01.2026

  • 18 Хмм

    5 16 Отговор
    Като нищо зеления чорап няма да го даде да се гласува от представителите на народа в парламента.

    18:27 21.01.2026

  • 20 таксиджия 🚖

    10 3 Отговор
    Тоя "съвет за мир" е зионистки инструмент за оказване на натиск на всички членове да изпълняват нарежданията на тръмпоча - прати танкове, самолети, дай пари. Всичко за да може исраел да окопира територии от всичките си съседи.

    18:27 21.01.2026

  • 21 Тебе пък ще те пита

    17 1 Отговор
    Някой нали?

    18:28 21.01.2026

  • 22 Удри

    7 9 Отговор
    Радев подаде оставка. Това трябва да го направи Илиана Йотова

    18:28 21.01.2026

  • 23 Да попитам:

    29 1 Отговор
    Прасето в качеството си на какъв грухти и се опитва да нарежда на Президента какво да прави??? Поканата на Тръмп е лично до Радев и той има пълно право да реши как да постъпи!!!

    18:28 21.01.2026

  • 24 Гласоподавател

    2 25 Отговор
    Пеевски е прав.

    Коментиран от #49

    18:28 21.01.2026

  • 25 Не интервюирайте Бойко

    4 7 Отговор
    Пак ще ви направи смешни.

    18:28 21.01.2026

  • 26 бай ДОНЧО

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евроджендър":

    Аааа, може би...

    18:28 21.01.2026

  • 27 Тома

    20 1 Отговор
    Мамута ти си в списъка магнитски за американските и трябва да си по нисък от тревата

    18:28 21.01.2026

  • 28 Гражданин

    17 1 Отговор
    Колко тенекии мас пуска едно голямо прасе?

    18:29 21.01.2026

  • 30 Олеееее....

    13 1 Отговор
    новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред а? .... Утре турците като влязат в Кърджали ква спраеедливост ще видиш кратуно

    18:30 21.01.2026

  • 31 224

    15 1 Отговор
    Не си в позиция да говориш с този ултимативен тон. Липсва ти елементарно домашно възпитание. Да не говорим за задължително поведение на политик

    18:30 21.01.2026

  • 33 гост

    13 1 Отговор
    Този може да бъде политически "лидер" само на собствената си "партия"

    Коментиран от #54

    18:30 21.01.2026

  • 34 БЕЗ АКЪЛ И

    8 1 Отговор
    Много излагаш се от хора на управленците. Де е Киро на кирия що трябва една покана да минава през парламата после Мин. Съвет. САРКАЗЪМ ТЪП. Тоя не знае ли че вече ПАРЛАМА и Мин. Съвет няма. Като За последно КРАДИ И ЗА ЗАТВОРА СЕ НАТОЧИ.

    18:31 21.01.2026

  • 35 ФЕЙК

    7 1 Отговор
    Ама на четина го докарва.

    18:31 21.01.2026

  • 36 адаша

    5 1 Отговор
    Някой знае ли какви са тарифите на "мокрите" поръчки?

    18:32 21.01.2026

  • 37 И кво ще я правите

    7 1 Отговор
    поканата от Тръмп в НС ? А?

    18:32 21.01.2026

  • 38 КАЗВАМ

    9 1 Отговор
    ПО ТОЗИ НЕВЪЗПИТАН НАЧИН СВИНЧО, МОЖЕШ ДА ГОВОРИШ САМО НА МАЙКА СИ!
    ЗА ПЕРСОНАЛНА ПОКАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА, РЕШЕНИЕТО Е САМО НЕГОВО - ПРЕЗИДЕНТА! КРАЙ!

    18:32 21.01.2026

  • 39 Трамп си

    5 1 Отговор
    произнесе речта днес в Дафос , та кой разбрал , разбрал ! Изключително важно е това , което каза за Европа беше , че държавите ѝ са длъжни да помагат на Америка , защото само тя е помогнала за възстановяването им след Втората световна война !

    18:34 21.01.2026

  • 40 И кой е тоя

    6 1 Отговор
    новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред ?

    18:34 21.01.2026

  • 41 фен на сидеров

    6 1 Отговор
    прасчо има покана от мЪдуро !

    18:34 21.01.2026

  • 42 Бай ставри

    2 1 Отговор
    В затвора ромеите ще те скачат докато зачене.

    18:34 21.01.2026

  • 43 Хаха

    5 1 Отговор
    Шишо много се е объркал нещо, него Бай Дончо хич не го харесва меко казано😉 Явно, ще го разбере, чак като се окаже с американско лимонче в устата и рязконпочне да му става жежко😉

    18:35 21.01.2026

  • 44 Аз пък викам да го пропуснем

    3 1 Отговор
    Този "шанса" да бъдем част от..... ъхъъъ...

    18:35 21.01.2026

  • 45 78291

    4 1 Отговор
    Марш грозен,не ти искаме мнение и нямаш легитимност да говорош

    18:37 21.01.2026

  • 46 Тоя почна да вика на геноцида

    4 1 Отговор
    новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред.. олееее..... и ДПС го търпят ....

    18:37 21.01.2026

  • 47 Йеронимус БОШ

    3 1 Отговор
    Магнита има искания , изисквания и щения ли ? Дебелашка му работа. Не знае къде се намира.

    18:37 21.01.2026

  • 48 хахаха

    1 1 Отговор
    Айдеее,почнаха го ! Ще гледаме цирк - "Скандал след скандал" ! Такава покана ,я има,я няма. Тръмп дали изобщо знае за оставката в малката балканска страна.

    18:38 21.01.2026

  • 49 7829

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гласоподавател":

    Скоро ще седне ама така че ще му хареса

    18:38 21.01.2026

  • 50 Спасов

    1 0 Отговор
    Тоя направи тройна Цукахара, скок с превъртане в спортната гимнастика.

    18:39 21.01.2026

  • 51 покана да бъде гласувана

    3 0 Отговор
    Ама тоя верно съвсем превъртя. Я да гласувате бюджета и не умувай че ....

    18:39 21.01.2026

  • 52 Объркано Атлантиче

    3 0 Отговор
    Поканата на Русия и Китай, заедно с лидерите на 58 други държави, в новия „Съвет за мир“ не е просто ad hoc дипломация, а представяне на прототип за нова система на управление. След събитията във Венецуела старото международно право окончателно умря.
    Зад политиката на Белия дом се прави подготовка за „Голяма сделка“ в триъгълника Вашингтон-Москва-Пекин. Тръмп демонстративното неглижира напредъка на Русия в Украйна и плановете му за анексиране на Гренландияа това са звена в една и съща верига за преначертаване на картата на света. Глобалният пай се разделя на три изключителни зони на влияние: Русия взема Украйна и цялото постсъветско пространство, Китай получава картбланш в Индо-Тихоокеанския регион, а Съединените щати монополизират Западното полукълбо.
    Този сценарий е предпазна мярка срещу глобална катастрофа. Алтернативата на подобно цинично, но прагматично разделение на света е само една голяма война на всички срещу всички. „Мощните играчи" договарят нови правила на играта, за да избегнат директен ядрен сблъсък.

    А за у нас и тия които разкостиха тотално страната ни последните 30 г.., ще замълча, защото ще ме изтрият.

    18:39 21.01.2026

  • 53 фАНТОМасс

    3 0 Отговор
    Какво значи според ШИШИ понятието "нов ред , по-справедлив и по-стабилен" ?
    Това което иска чичо Дони ли ?
    Или това , което бленуват те - двамата с Бойко ?

    18:40 21.01.2026

  • 54 забележка

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    тя и партията му не е негова - открадна я от дръндарския

    18:40 21.01.2026

  • 55 Васал еничар дезертьор

    2 0 Отговор
    Борисов Пеевски Радев

    18:40 21.01.2026

  • 56 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Шишо действа като мъдър държавник. Поклон.

    18:41 21.01.2026

  • 57 ЧОВЕК

    4 0 Отговор
    СТИГА СИ КРЕЩЯЛ, БЕ!
    СВИ...НЧО, ПОКАНАТА Е ПЕРСОНАЛНА - ДО ПРЕЗИДЕНТА! ПРЕЗИДЕНТА Е ЕДИН! ТЯ НЕ Е ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НИТО ДО МС, ИНАЧЕ ТЯ ЩЕШЕ ДА Е АДРЕСИРАНА ДО ТАМ! ТИ КАТО КАКЪВ НАРЕЖДАШ И ТО НА ПРЕЗИДЕНТА, КАТО НЕ СИ НИКАКЪВ, А? ТИ ДАВАШ ЛИ СИ СМЕТКА, ЧЕ СИ САМО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ? КАТО ТАКЪВ И В КАЧЕСТВОТО НА КАКЪВ ИСКАШ ПИСМО, КОЕТО Е ПЕРСОНАЛНО ДО ПРЕЗИДЕНТА? У ЛЕВО И ХОДИ ДА СЕ ЛЕКУВАШ!

    18:41 21.01.2026

  • 58 На БАБА фърчилото

    2 0 Отговор
    Шиши е изгрухтял поредната си лицемерна наглост !

    18:41 21.01.2026

  • 59 Вахти

    2 0 Отговор
    и тътака е тоя. Две думи не може да каже но бил лидер и настоявал.

    18:42 21.01.2026

  • 60 уртумурдук

    3 0 Отговор
    Нагрухтяване с магнитен наклон !

    18:42 21.01.2026

  • 62 Я па тоя

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Крива Тояга":

    "лидер на народа"..смях в залата,проруският зелен чорап-враг на народа!

    18:42 21.01.2026

  • 63 Дддд

    3 0 Отговор
    Тоя да извади 1 милиард долара от неговите пари и да се включи самостоятелно. Даже може Тръмп да го размагнити. Нас, българите, да не ни набутва! А да настоява може само пред Денков

    18:43 21.01.2026

  • 64 господине ???

    2 0 Отговор
    Вие ли ще внесете милиарда, вноска за членството в Съвета или 50:50 с Баце

    18:43 21.01.2026

  • 65 сайко килър

    3 0 Отговор
    Великан ! Със сигурност минава 150-160 кг ! Нали ?

    18:44 21.01.2026

  • 66 Питанка

    2 0 Отговор
    Това гyде в качеството си на какъв Грухти? За еднопосочен билет към Гуантанамо ли се натяга?

    18:45 21.01.2026

  • 67 Хейт

    3 0 Отговор
    Страданието на Буци и Шиши ще продължи.

    18:45 21.01.2026

  • 68 Промяна

    0 0 Отговор
    БУРИСОФ И ПЕЕФСКИ ША ИМАТ МНОЗИНСТВО БУРИСОФ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР КОМАНДВА БAЛГAРИА И ОШЕ 2О ША КОМАНДВА РАДЕВИСТИ КУПЕЙКИ ШАРЛАТАНИ ГЕЛОВЕ ПАРКОВЕ ША СТЕ РАЗБИТИ А ВИЙ ФОРУМНИ ДРАСКАЧИ ША СТЕ ОШЕ ПО БЕДНИ И ГЛАДНИ XAAAXXXAAA XXXAAAAXXXAA

    18:46 21.01.2026

  • 69 ПИТАМ

    0 0 Отговор
    ТАЗИ ЛИ СЛАБООБРАЗОВАНА ФЪШ..КИЯ, КОЯТО ОТКРАДНА АКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ВСЯКА СЕДМИЦА ХОДИ В ДУБАЙ СЪС ЧАСТНИЯ СИ САМОЛЕТ В ДУБАЙ, ВЪПРЕКИ ЗАПЛАТАТА СИ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ, ЩЕ МИ ГОВОРИ ЗА МОРАЛ И СПРАВЕДЛИВОСТ! СРАМ И ПОЗОР!

    18:46 21.01.2026

