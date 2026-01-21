Пеевски: Радев да внесе поканата от Тръмп в НС, където да бъде гласувана

Президентът Радев незабавно да внесе поканата на Тръмп за Съвета за мир в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет за да осъществи последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир. Такава позиция изрази лидерът на ДПС - Ново начало в позиция, изпратена до медиите.
"За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони", пише още в позицията Пеевски.
"Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред", завършва той.
Малко по-рано днес от прессекретариата на президентството съобщиха, че Радев е получил покана от американския си колега Доналд Тръмп да представлява страната ни в Съвета за мир, който цели да намер мирно решение на конфликта в Газа. Поканата била получена в понеделник, а за нея той и екипа му знаели още от неделя. За нея обаче съобщиха чак днес. Радев е отказал поканата и не се е възползвал от възможността да предложи друг да представи България - вицепрезидентът Илияна Йотова или министър.
