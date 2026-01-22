Новини
Бременна ли е Йоана от Марто Елвиса?

22 Януари, 2026 08:43 582 7

  • йоана илиева-
  • марто елвиса-
  • бременна

"Не, не съм. Обичам да си хапвам“, написа с усмивка красавицата

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Половинката на Мартин Николов – Елвиса, Йоана Илиева, отговори на въпрос, който последователите често ѝ задават – бременна ли е?

Нескритият интерес от страна на феновете ѝ се дължи на факта, че инфлуенсърката доста често споделя в профила си общи снимки с бизнесмена, пише woman.bg. Наскоро той дори показа в какво е превърнала Йоана апартамента му – фотографско ателие за инфлуенсърски фотосесии.

Илиева беше пуснала въпросник в Инстаграм профила си, където получи въпрос: „Бременна ли си?“. Тя отговори искрено: „Имам този въпрос около 50 пъти. Не, не съм. Обичам да си хапвам“, написа с усмивка красавицата.

Снимка: Инстаграм

В своя публикация тя засегна темата за майчинството, като сподели, че според нея „няма правилна възраст“, на която една жена трябва да стане майка.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    11 1 Отговор
    Кои са тези и защо не използват кондоми? дейм..

    08:44 22.01.2026

  • 2 Пенчо доктора

    10 0 Отговор
    На кой му пука дали йоана или елвиса е бременен.

    08:47 22.01.2026

  • 3 ван мaaмy

    5 0 Отговор
    Тая манджа.... загоря от претопляне.

    08:47 22.01.2026

  • 4 само да попитам

    7 0 Отговор
    кой го интересува???

    08:49 22.01.2026

  • 5 Като гледам

    4 0 Отговор
    Може да е бременна от мноого мъже!

    08:50 22.01.2026

  • 6 Крайно

    3 0 Отговор
    Съм разочарован от липсата на видеодоказателства! Само спекулации...

    08:50 22.01.2026

  • 7 Бау

    3 0 Отговор
    Бременна е с ку ченца

    08:50 22.01.2026