Бременна ли е Йоана от Марто Елвиса?

Половинката на Мартин Николов – Елвиса, Йоана Илиева, отговори на въпрос, който последователите често ѝ задават – бременна ли е?

Нескритият интерес от страна на феновете ѝ се дължи на факта, че инфлуенсърката доста често споделя в профила си общи снимки с бизнесмена, пише woman.bg. Наскоро той дори показа в какво е превърнала Йоана апартамента му – фотографско ателие за инфлуенсърски фотосесии.

Илиева беше пуснала въпросник в Инстаграм профила си, където получи въпрос: „Бременна ли си?“. Тя отговори искрено: „Имам този въпрос около 50 пъти. Не, не съм. Обичам да си хапвам“, написа с усмивка красавицата.

Снимка: Инстаграм

В своя публикация тя засегна темата за майчинството, като сподели, че според нея „няма правилна възраст“, на която една жена трябва да стане майка.