Арестуваха италианка за поредица кражби от софийското летище

Италианска гражданка е обвинена и задържана за срок до 72 часа за серия кражби от търговски обект на Терминал 2 на Летище София. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

По данни на прокуратурата, за период от близо два месеца – от 24 ноември 2025 г. до 19 януари 2026 г., жената е извършила пет отделни кражби при условията на продължавано престъпление. От магазин на столичното летище тя е отнела бижута, козметика и бельо на обща стойност 4193,50 EUR.

Разследването установява, че престъпните деяния са извършвани в различни дни и часове, като всички случаи са регистрирани на територията на Терминал 2 на Летище София. След събиране на достатъчно доказателства обвиняемата, с инициали В.Т., е привлечена към наказателна отговорност.

От Софийската районна прокуратура уточняват, че по случая се води досъдебно производство, като предвиденото от закона наказание е „лишаване от свобода“. Жената няма постоянен адрес за пребиваване в България, поради което предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.