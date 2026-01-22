Новини
Арестуваха италианка за поредица кражби от софийското летище

22 Януари, 2026 09:25

В продължение на месеци е крала бижута, бельо и козметика на стойност над 4000 евро

Арестуваха италианка за поредица кражби от софийското летище - 1
Снимка: sofiaairport
Италианска гражданка е обвинена и задържана за срок до 72 часа за серия кражби от търговски обект на Терминал 2 на Летище София. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

По данни на прокуратурата, за период от близо два месеца – от 24 ноември 2025 г. до 19 януари 2026 г., жената е извършила пет отделни кражби при условията на продължавано престъпление. От магазин на столичното летище тя е отнела бижута, козметика и бельо на обща стойност 4193,50 EUR.

Разследването установява, че престъпните деяния са извършвани в различни дни и часове, като всички случаи са регистрирани на територията на Терминал 2 на Летище София. След събиране на достатъчно доказателства обвиняемата, с инициали В.Т., е привлечена към наказателна отговорност.

От Софийската районна прокуратура уточняват, че по случая се води досъдебно производство, като предвиденото от закона наказание е „лишаване от свобода“. Жената няма постоянен адрес за пребиваване в България, поради което предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лемче-Кремче...

    22 0 Отговор
    Конкуренцията не спи?!

    09:27 22.01.2026

  • 2 много странно

    7 1 Отговор
    в продължение на месеци а пък 4000€ нещо не го разбирам това трябва да са две кражби в рамките на няколко месеца инъче какви бижута може да са за тия пари?

    09:28 22.01.2026

  • 3 кремтодорова

    21 0 Отговор
    виждате ли че на всеки може да се случи …

    09:29 22.01.2026

  • 4 Въх

    28 0 Отговор
    Тая е видяла от Поптодорова как се крадат кремчета

    09:29 22.01.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    А В ДЕТРОЙТА КАЗАХА ДА СЕ ПАЗИМ ОТ
    ЕДНИ ЖЕНИ С МНОГО ЗЛАТНИ ПРЪСТЕНИ И ЗЛАТНИ ЗЪБИ
    ......
    БИЛИ МНОГО ЛОВКИ И СВАЛЯЛИ ВСИЧКОТО ТИ ЗЛАТО БЕЗ ДА СЕ УСЕТИШ
    ПИТАЛИ НА РАЗВАЛЕН АНГЛИЙСКИ ЗА ПОСОКИ И ГЛЕДАЛИ ДА ТЕ ХВАНАТ
    ЗА РЪКАТА .....
    НЕ СЕ МАЙТАПЯ - ВЕДНАГА КАЗАХ - БЪЛГАРКИ ИЛИ РЪМЪНКИ ОТ МАЛЦИНСТВАТА

    09:30 22.01.2026

  • 6 Това е Сицилианска защита

    8 0 Отговор
    Пускат напред пешка да се види как ще реагират в България

    09:37 22.01.2026

  • 7 ма ДУРО

    12 1 Отговор
    Капка в морето в сравнение с българските мургавелки гастролиращи на Запад...

    09:40 22.01.2026

  • 8 Сийка

    12 0 Отговор
    Кокошкарска работа ! Наша мургава специалистка в Лондон прави тези пари за два дни....

    Коментиран от #13

    09:41 22.01.2026

  • 9 от ндрагета пращат джебчийки

    5 1 Отговор
    краднат

    09:48 22.01.2026

  • 10 За Елена

    3 0 Отговор
    Поптодорова ли става въпрос?
    От кога е придобила Й италианско гражданство?

    10:30 22.01.2026

  • 11 БАРС

    1 0 Отговор
    ЯСНО Е ОТ КОЕ ПЛЕМЕ Е .ТО И В ИТАЛИЯ НЕ СА МАЛКО.

    Коментиран от #14

    10:32 22.01.2026

  • 12 Весело

    3 0 Отговор
    Бесепарката Елена Поптодорова, кога стана италианска гражданка?
    Не и е за пръв път да я хващат да краде по летищата.

    10:34 22.01.2026

  • 13 Накой

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сийка":

    Аз съм светлочервен-розов, "мургавите тъмночервено специалисти" не са наши, ваши са.

    10:38 22.01.2026

  • 14 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "БАРС":

    Комунистическото племе-бесепари е най-крадливо и най-алчно.
    Румен Радев е от това племе.

    10:40 22.01.2026