Арестуваха италианка за поредица кражби от софийското летище

Италианска гражданка е обвинена и задържана за срок до 72 часа за серия кражби от търговски обект на Терминал 2 на Летище София. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.
По данни на прокуратурата, за период от близо два месеца – от 24 ноември 2025 г. до 19 януари 2026 г., жената е извършила пет отделни кражби при условията на продължавано престъпление. От магазин на столичното летище тя е отнела бижута, козметика и бельо на обща стойност 4193,50 EUR.
Разследването установява, че престъпните деяния са извършвани в различни дни и часове, като всички случаи са регистрирани на територията на Терминал 2 на Летище София. След събиране на достатъчно доказателства обвиняемата, с инициали В.Т., е привлечена към наказателна отговорност.
От Софийската районна прокуратура уточняват, че по случая се води досъдебно производство, като предвиденото от закона наказание е „лишаване от свобода“. Жената няма постоянен адрес за пребиваване в България, поради което предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лемче-Кремче...
09:27 22.01.2026
2 много странно
09:28 22.01.2026
3 кремтодорова
09:29 22.01.2026
4 Въх
09:29 22.01.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЕДНИ ЖЕНИ С МНОГО ЗЛАТНИ ПРЪСТЕНИ И ЗЛАТНИ ЗЪБИ
......
БИЛИ МНОГО ЛОВКИ И СВАЛЯЛИ ВСИЧКОТО ТИ ЗЛАТО БЕЗ ДА СЕ УСЕТИШ
ПИТАЛИ НА РАЗВАЛЕН АНГЛИЙСКИ ЗА ПОСОКИ И ГЛЕДАЛИ ДА ТЕ ХВАНАТ
ЗА РЪКАТА .....
НЕ СЕ МАЙТАПЯ - ВЕДНАГА КАЗАХ - БЪЛГАРКИ ИЛИ РЪМЪНКИ ОТ МАЛЦИНСТВАТА
09:30 22.01.2026
6 Това е Сицилианска защита
09:37 22.01.2026
7 ма ДУРО
09:40 22.01.2026
8 Сийка
Коментиран от #13
09:41 22.01.2026
9 от ндрагета пращат джебчийки
09:48 22.01.2026
10 За Елена
От кога е придобила Й италианско гражданство?
10:30 22.01.2026
11 БАРС
Коментиран от #14
10:32 22.01.2026
12 Весело
Не и е за пръв път да я хващат да краде по летищата.
10:34 22.01.2026
13 Накой
До коментар #8 от "Сийка":Аз съм светлочервен-розов, "мургавите тъмночервено специалисти" не са наши, ваши са.
10:38 22.01.2026
14 Весело
До коментар #11 от "БАРС":Комунистическото племе-бесепари е най-крадливо и най-алчно.
Румен Радев е от това племе.
10:40 22.01.2026