Драго Чая взима заеми от приятели за ежедневните си разходи

22 Януари, 2026 07:19 1 970 17

"Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка.", призна водещият

Драго Чая взима заеми от приятели за ежедневните си разходи - 1
Кадър: Youtube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Популярният водещ Драгомир Драганов, известен на зрителите като Драго Чая, направи необичайно откровение в ефира на предаването "На кафе“ по NOVA, пише plovdiv24.bg.

Попитан дали успява да спестява, той призна без увъртане, че не само не спестява, но често прибягва до помощ от приятели, за да покрие ежедневните си разходи.

"Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка. Много често ми се налага да взимам пари на заем от приятели, за да изкарам до следващ хонорар“, призна Драго.

В края на 2025 г. Драганов взел твърдо решение да внесе промяна в начина си на живот и отношение към парите: "Казах си, че през 2026-а трябва да направя някаква промяна. Трябва да стана малко по-отговорен към харченето, пилеенето на пари“, сподели още той.

Изповедта му предизвика вълна от реакции в социалните мрежи – мнозина изразиха симпатия и подкрепа, оценявайки искреността му, докато други бяха шокирани, че дългогодишен телевизионен водещ изпитва подобни затруднения, пишат от Блиц.


  • 1 2 дни пробутвате тази клюка

    23 0 Отговор
    какво искате да кажем

    07:25 22.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Каква значима новина

    20 0 Отговор
    тиражирана два дни. Да не организирате кампания за подпомагане?!

    07:34 22.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Розоводилдо

    16 0 Отговор
    И лубириканта, не сай кой знае колко големи разходи

    07:48 22.01.2026

  • 7 Гост

    6 0 Отговор
    А, мчи той и вчера взимаши!

    07:50 22.01.2026

  • 8 Краси

    17 0 Отговор
    Ама защо си пълните вестника с такива "новини" при толкова горещи теми, а де?! Обичате пикантни теми, явно. Но тази с Драго чая не е. А вие няколко пъти вече я чоплите като семки за развлечение. Ами въпросният Драго го знаем, не му желаем нищо лошо, да се грижи за здравето си както всички го правим. И за прехраната и оцеляването си в живота също. Ако се приема женен за телевизията , негова си работа. Но може и да се огледа и за друга работа за да се справя в живота си. Публично хленчене и търсено съчувствие е дори срамно. Я го попитайте дали може и чувства срам?! Ако го срещна на софийска улица, ще го попитам лично.

    07:57 22.01.2026

  • 9 НеФакти

    10 0 Отговор
    Пристанете с товаПеди

    08:16 22.01.2026

  • 10 Не съм маймуна

    9 0 Отговор
    Защото е свикнал да се грижи само за собствения си г@з! А, ако трябваше да храни семейство?! Не го жалете, и тези които му давате заеми, не му помагате!

    08:18 22.01.2026

  • 11 Стършели

    8 0 Отговор
    Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка…. за наркотици и алкохол", призна водещият.
    Драгомир Драганов, известен като Драго Чая, се премени в обувки за $1250 или около 2100 лева?

    08:19 22.01.2026

  • 12 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Драганке,сутрин,обед,вечер чай и ще ти стигат парите,това е диета мила моя,хем пестиш,хем отслабваш !

    08:25 22.01.2026

  • 13 Иинтелект

    2 0 Отговор
    Гледах интервюто. Този измислил и написал заглавието, знае какво е той без да го пиша!

    08:29 22.01.2026

  • 14 ОООООХХ ГОООРКИЯААА....... НАглец

    5 0 Отговор
    А НАРОДЕЦА с по 520 евро на месец...... НА КОЙ ДА СА ОПЛАЧАТ.....

    08:29 22.01.2026

  • 15 пак ли

    2 0 Отговор
    и това всеки ден ли трябва да ни го навирате?

    08:32 22.01.2026

  • 16 морския

    1 0 Отговор
    обади се на д-р Гълъбова !

    08:44 22.01.2026

  • 17 Боц

    1 0 Отговор
    За да боцкаш млади момчета трябват много пари.

    08:53 22.01.2026