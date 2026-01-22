Драго Чая взима заеми от приятели за ежедневните си разходи

Популярният водещ Драгомир Драганов, известен на зрителите като Драго Чая, направи необичайно откровение в ефира на предаването "На кафе“ по NOVA, пише plovdiv24.bg.
Попитан дали успява да спестява, той призна без увъртане, че не само не спестява, но често прибягва до помощ от приятели, за да покрие ежедневните си разходи.
"Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка. Много често ми се налага да взимам пари на заем от приятели, за да изкарам до следващ хонорар“, призна Драго.
В края на 2025 г. Драганов взел твърдо решение да внесе промяна в начина си на живот и отношение към парите: "Казах си, че през 2026-а трябва да направя някаква промяна. Трябва да стана малко по-отговорен към харченето, пилеенето на пари“, сподели още той.
Изповедта му предизвика вълна от реакции в социалните мрежи – мнозина изразиха симпатия и подкрепа, оценявайки искреността му, докато други бяха шокирани, че дългогодишен телевизионен водещ изпитва подобни затруднения, пишат от Блиц.
