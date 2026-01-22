18 години без Хийт Леджър – обичаният актьор, който си отиде без време

Днес е една от истински тъжните дати в историята на шоубизнеса и по-специално киното, тъй като преди 18 години на нея се сбогувахме с актьора Хийт Леджър, пише woman.bg.

Обичаният артист си отиде съвсем млад от този свят, но след себе си остави успешна кариера, чудесни роли, дъщеря и безброй верни почитатели, които винаги ще съхраняват спомена за него. Кариерата на Хийт започва в края на 90-те като първите му успешни роли са във филмите "10 неща, които мразя у теб“, "Патриотът" и "Като рицарите". Следват "Бандата на Кели", "Братя Грим", "Планината на Броукбек", а легендарната му роля на Жокера в последната част на Батман "Черният рицар" печели признанието на критиката и още повече фенове.

Последният филм, в който Леджър се снима, е "Сделката на доктор Парнасъс", но умира преди края на снимките. Официалната версия за ранната смърт на Хийт е натравяне с лекарства.

Днес си припомняме някои от истините за живота и кариерата, които той споделя приживе.

"Обичам да правя неща, от които се страхувам.“



"Ако правиш изборите си, като се базираш само на чуждото мнение, то ти взимаш много скучни решения."



"Винаги правя неща, които ми доставят удоволствие. В момента, в който това се промени, просто се оттеглям."



"Щастлив съм, когато нямам пари."



"Ако не взимаш рисковани решения, никога няма да израснеш."