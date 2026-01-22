Новини
18 години без Хийт Леджър – обичаният актьор, който си отиде без време

22 Януари, 2026 09:11

  • хийт леджър-
  • годишнина от смъртта

Кариерата на Хийт започва в края на 90-те години

18 години без Хийт Леджър – обичаният актьор, който си отиде без време - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Днес е една от истински тъжните дати в историята на шоубизнеса и по-специално киното, тъй като преди 18 години на нея се сбогувахме с актьора Хийт Леджър, пише woman.bg.

Обичаният артист си отиде съвсем млад от този свят, но след себе си остави успешна кариера, чудесни роли, дъщеря и безброй верни почитатели, които винаги ще съхраняват спомена за него. Кариерата на Хийт започва в края на 90-те като първите му успешни роли са във филмите "10 неща, които мразя у теб“, "Патриотът" и "Като рицарите". Следват "Бандата на Кели", "Братя Грим", "Планината на Броукбек", а легендарната му роля на Жокера в последната част на Батман "Черният рицар" печели признанието на критиката и още повече фенове.

Последният филм, в който Леджър се снима, е "Сделката на доктор Парнасъс", но умира преди края на снимките. Официалната версия за ранната смърт на Хийт е натравяне с лекарства.

Днес си припомняме някои от истините за живота и кариерата, които той споделя приживе.

"Обичам да правя неща, от които се страхувам.“

"Ако правиш изборите си, като се базираш само на чуждото мнение, то ти взимаш много скучни решения."

"Винаги правя неща, които ми доставят удоволствие. В момента, в който това се промени, просто се оттеглям."

"Щастлив съм, когато нямам пари."

"Ако не взимаш рисковани решения, никога няма да израснеш."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 8 Отговор
    Много пък се прехласвате по един наркоман...

    09:19 22.01.2026

  • 3 РАБОТЕЩ -БЕДЕН

    6 3 Отговор
    НАИСТИНА ГО ХАРЕСВАХ! СВЕТЛА МУ ПАМЕТ!
    ТОЙ И ДРУГАТА ЗВЕЗДА ПОЛ ВОУКЪР СИ ОТИДОХА ТОЛКОВА МЛАДИ....,
    ПОНЯКОГА ГОСПОД Е ГОЛЯМ ЕГОИСТ, ДА НЕ КАЖА НЕЩО ДРУГО...!
    АМИН!

    09:25 22.01.2026

  • 4 Дедпул

    4 2 Отговор
    Ролята на Жокера от Батман си е доста опасна и рискована. Хората подсъзнателно започват да мразят изпълнителите на такива злодейски роли, колкото по-добре са ги изиграли актьорите, толкова повече ги мразят. Като Джийн Хейман в Супермен примерно.

    Коментиран от #5

    09:26 22.01.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дедпул":

    Да бе, затова имаше толкова фенове последователи, че някои от тях извършиха 3,4 масови стрелби в кино салони, облечени и гримирани като жокера. Никой не го е мразил, просто човека си е бил наркоман и предозирал.

    09:45 22.01.2026

  • 6 Аман

    1 2 Отговор
    Аман от жалейките по тези наркомани. Освен това тяхната задача е да "заразяват" публиката както със злобните си роли, така и с пропадняшките си навици. И не е само този, а много, много още такива като него. Спомнете си някогашните актьори и певци. Доживяха дълбока старост, защото бяха стабилни. Някои дори са още живи.

    10:20 22.01.2026

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Като Рицарите!

    10:44 22.01.2026

  • 8 кой му дреме

    1 0 Отговор
    Планината Броукбек ме направи МЪЖ

    10:48 22.01.2026