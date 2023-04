Стар сателит на НАСА ще падне на Земята тази седмица, съобщи АП. Според експертите, които го проследяват, шансът сателитът да представлява опасност за хората е нисък.

Най-вероятно вече неизползваемият научен сателит ще се спусне през атмосферата най-късно до четвъртък сутринта, обясниха от НАСА и Министерството на отбраната на САЩ.

Мястото, на което сателитът ще направи своето завръщане на Земята, все още не е обявено от НАСА заради несигурността относно кога и къде би могъл да падне. Голяма част от сателита, който тежи 300 кг., би трябвало да изгори по пътя, но се очаква част от него да се запази.

An old NASA satellite is expected to fall to Earth this week, but experts tracking the spacecraft say chances are low it will pose any danger. https://t.co/cubTDi15cm