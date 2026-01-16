Новини
"Не и този път!" - Учени нарекоха "фейк" информацията, че 10-метров астероид ще удари Земята

"Не и този път!" - Учени нарекоха "фейк" информацията, че 10-метров астероид ще удари Земята

16 Януари, 2026

Това беше съобщено от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките

"Не и този път!" - Учени нарекоха "фейк" информацията, че 10-метров астероид ще удари Земята - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Информацията, разпространяваща се онлайн за 10-метров астероид CE2XZW2, който се очаква да удари Земята в близко бъдеще, е невярна. Това беше съобщено в Telegram канала на Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките.

В съобщението се подчертава, че информацията за 10-метров астероид CE2XZW2, който се очаква да удари Земята в близко бъдеще, е невярна и е разпространена без проверка, според техните данни, от псевдонаучен интернет канал.

„Човек може само да съжалява за наличието (за щастие не в научната общност) на хора, публикуващи псевдосензационни новини, без да се спират за научна проверка на фактите“, пише лабораторията.

Преди това Николай Железнов, старши научен сътрудник в Института по приложна астрономия на Руската академия на науките, заяви пред РИА Новости, че астероид CE2XZW2, открит на 14 януари, може да удари Земята в същия ден, въпреки че самата планета няма да бъде засегната. Според астронома, номиналната орбита на CE2XZW2 е на 3000 километра от центъра на Земята. Ученият отбеляза, че все още няма достатъчно данни, за да се оцени времето на удара, тъй като орбитите на новооткритите астероиди все още не са точно определени.


