Най-малко осем души загинаха при три лавини в Австрия, съобщиха планинската спасителна служба и полицията, цитирани от ДПА и АПА.
Седем души бяха затрупани вчера следобед на високия 2150 м връх Финстеркопф в долината Гросарл, провинция Залцбург, съобщи говорител на областната планинска спасителна служба.
Оттам добавиха, че четирима души от скиорската група са открити мъртви, а някои от останалите са тежко пострадали.
По-рано през вчерашния ден жена намери смъртта си при лавина в района на Бад Хофгащайн.
Националността и възрастта на загиналите и ранените засега е неизвестна. По-късно вчера следобед имаше и трето произшествие с лавина, този път в района на Пустервалд, провинция Щирия, съобщи полицията.
Седем чешки скиори преминавали в околността в момент на предизвикване на лавина. Спасителни екипи евакуираха четирима души от групата, които не са били затрупани от снежната маса, оказана им е и спешна медицинска помощ, добавиха органите на реда.
"Лавинната обстановка остава усложнена", посочиха от планинската спасителна служба. Оттам обясниха, че прясно натрупалата снежна покривка е нестабилна и не може да се задържи върху стария сняг, поради което постоянно се образуват лавини.
За участие във вчерашните спасително-издирвателни операции са задействани голям брой екипи. Става дума за над 200 планински спасители, плюс няколко хеликоптера, които са помогнали за откриването на телата на загиналите и евакуирането на ранените към болнични заведения, посочиха властите.
След няколкоседмично прекъсване напоследък в австрийските Алпи наваляха нови 20 – 50 см сняг. При други две произшествия с лавини двама мъже, единият чех, а другият с неизвестна засега самоличност, загинаха при каране на ски извън пистите.
Три лавини убиха най-малко осем души в австрийските Алпи
17 Януари, 2026 20:56, обновена 18 Януари, 2026 08:00 2 910 14
Нестабилната снежна покривка доведе до серия инциденти
Най-малко осем души загинаха при три лавини в Австрия, съобщиха планинската спасителна служба и полицията, цитирани от ДПА и АПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ?????
21:16 17.01.2026
2 Да си чупят главите
21:17 17.01.2026
3 Факт
Коментиран от #5
21:39 17.01.2026
4 Само петима
21:51 17.01.2026
5 Анонимен
До коментар #3 от "Факт":Лятна пътека. А скиорите вероятно търсят точно свеж сняг извън пистите, защото е по-лек и пръхкав, по-бавен.
22:05 17.01.2026
6 Алпинист
Коментиран от #7, #8
23:13 17.01.2026
7 Анонимен
До коментар #6 от "Алпинист":Кой го казва!
06:58 18.01.2026
8 Анонимен
До коментар #6 от "Алпинист":3-ма засегнати! Интересно как?
07:04 18.01.2026
9 редник
Коментиран от #10
08:22 18.01.2026
10 Анонимен
До коментар #9 от "редник":Гърмят само сватбарската!
08:26 18.01.2026
11 Не разбрал
Коментиран от #12
08:29 18.01.2026
12 Анонимен
До коментар #11 от "Не разбрал":Защо не провериш?
08:56 18.01.2026
13 сербез хора
Коментиран от #14
08:56 18.01.2026
14 Анонимен
До коментар #13 от "сербез хора":Какво било?
09:01 18.01.2026