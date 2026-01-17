Новини
Свят »
Австрия »
Три лавини убиха най-малко осем души в австрийските Алпи

Три лавини убиха най-малко осем души в австрийските Алпи

17 Януари, 2026 20:56, обновена 18 Януари, 2026 08:00 2 910 14

  • загинаха-
  • австрия-
  • алпи-
  • лавина

Нестабилната снежна покривка доведе до серия инциденти

Три лавини убиха най-малко осем души в австрийските Алпи - 1
Снимкa: БГНЕС
БТА БТА

Най-малко осем души загинаха при три лавини в Австрия, съобщиха планинската спасителна служба и полицията, цитирани от ДПА и АПА.

Седем души бяха затрупани вчера следобед на високия 2150 м връх Финстеркопф в долината Гросарл, провинция Залцбург, съобщи говорител на областната планинска спасителна служба.

Оттам добавиха, че четирима души от скиорската група са открити мъртви, а някои от останалите са тежко пострадали.

По-рано през вчерашния ден жена намери смъртта си при лавина в района на Бад Хофгащайн.

Националността и възрастта на загиналите и ранените засега е неизвестна. По-късно вчера следобед имаше и трето произшествие с лавина, този път в района на Пустервалд, провинция Щирия, съобщи полицията.

Седем чешки скиори преминавали в околността в момент на предизвикване на лавина. Спасителни екипи евакуираха четирима души от групата, които не са били затрупани от снежната маса, оказана им е и спешна медицинска помощ, добавиха органите на реда.

"Лавинната обстановка остава усложнена", посочиха от планинската спасителна служба. Оттам обясниха, че прясно натрупалата снежна покривка е нестабилна и не може да се задържи върху стария сняг, поради което постоянно се образуват лавини.

За участие във вчерашните спасително-издирвателни операции са задействани голям брой екипи. Става дума за над 200 планински спасители, плюс няколко хеликоптера, които са помогнали за откриването на телата на загиналите и евакуирането на ранените към болнични заведения, посочиха властите.

След няколкоседмично прекъсване напоследък в австрийските Алпи наваляха нови 20 – 50 см сняг. При други две произшествия с лавини двама мъже, единият чех, а другият с неизвестна засега самоличност, загинаха при каране на ски извън пистите.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    8 6 Отговор
    Случва се в планините.

    21:16 17.01.2026

  • 2 Да си чупят главите

    8 13 Отговор
    извън обозначените трасета се ползват от хора които не им се плаща за лифтове или обикновени глупаци .това вече не за първи път става. честно казано (и жестоко) не ги съжалявам.

    21:17 17.01.2026

  • 3 Факт

    9 0 Отговор
    На снимката се вижда пътека!

    Коментиран от #5

    21:39 17.01.2026

  • 4 Само петима

    2 13 Отговор
    За съжаление...

    21:51 17.01.2026

  • 5 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Лятна пътека. А скиорите вероятно търсят точно свеж сняг извън пистите, защото е по-лек и пръхкав, по-бавен.

    22:05 17.01.2026

  • 6 Алпинист

    8 8 Отговор
    Това е като алпинизма и ходенето по чужди жени. Нямаш работа там, ама те влече.

    Коментиран от #7, #8

    23:13 17.01.2026

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Алпинист":

    Кой го казва!

    06:58 18.01.2026

  • 8 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Алпинист":

    3-ма засегнати! Интересно как?

    07:04 18.01.2026

  • 9 редник

    0 2 Отговор
    Хм, а защо Планинската служба не гърми профилактично тези лавини?...

    Коментиран от #10

    08:22 18.01.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "редник":

    Гърмят само сватбарската!

    08:26 18.01.2026

  • 11 Не разбрал

    0 2 Отговор
    Тези лавини от изкуствен сняг ли са ?

    Коментиран от #12

    08:29 18.01.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не разбрал":

    Защо не провериш?

    08:56 18.01.2026

  • 13 сербез хора

    0 0 Отговор
    А войводите от Войводина не се уплашиха и разчистиха синята лавина. Агите гледаха и машалла шепнеха.

    Коментиран от #14

    08:56 18.01.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "сербез хора":

    Какво било?

    09:01 18.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания