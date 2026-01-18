Сметопочистването в София: 19 камиона днес обслужват „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“

Столичната община продължава интензивната работа по сметопочистването в София с фикус върху трите най-засегнати района на – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“. За 17 януари от районите „Подуяне“ и „Слатина“ са извозени общо 92,160 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

Извършена дейност на 17 януари 2026 г.

Район „Подуяне“



На терен са работили пет камиона, които са обслужвали каретата и зоните „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията, карето „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, карето „Резбарска“ – „Васил Кънчев“ – „Владимир Вазов“ – „Макгахан“, карето „Макгахан“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, квартал „Левски Г“, карето „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, както и квартал „Васил Левски“ – къщите.

Район „Слатина“



Пет камиона са работили в зоните „Летище“, Министерство на външните работи, „ВТУ „Тодор Каблешков““, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“ (блокове „9“ и „10“), улиците „Корал“, „Роглец“, „Кривина“, „Спътник“, „Владово“, както и в каретата „Христо Чернопеев“ – „Цариградско шосе“ – „Асен Йорданов“ – „Шипченски проход“ и „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“ – „Александър Жендов“ – „Цариградско шосе“.

Допълнително е работено в карето „Шипченски проход“ – „Николай Коперник“ – „Гео Милев“ – „Еминеску“, квартал „Редута“ и по улиците „Петър Богдан“, „Пеячевич“, „Каймакчалан“, „Марагидик“, „Коста Лулчев“, както и в зоните „Постоянство“, „Скай Сити“ и около „Агенция по вписванията“.

Район „Люлин“



По данни на „Софекострой“, на терен са работили 8 камиона- в „1-ви микрорайон“, „2-ри микрорайон“, „4-ти микрорайон“, „5-ти микрорайон“ (два камиона), „6-ти микрорайон“, „7-ми микрорайон“, „9-ти микрорайон“, „10-ти микрорайон“, квартал „Филиповци“, както и в зона „Център“.

Планирана дейност за 18 януари 2026 г.

Район „Подуяне“



Днес на терен ще работят 4 камиона. Те ще обслужват каретата и кварталите: „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – жп линията, „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, „Резбарска“ – „Васил Кънчев“ – „Владимир Вазов“, „Васил Кънчев“ – „Владимир Вазов“ – „Макгахан“ – „Резбарска“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“, „Левски В“ и „Васил Левски“ – къщите, както и карето „Хаджи Димитър“ и „Сухата Река“.

Район „Слатина“ – 5 камиона



Екипите работят в зоните „Летище София“, Министерство на външните работи, „ВТУ „Тодор Каблешков““, района при бившия хотел „Плиска“, както и по улиците „Лидице“, „Прелом“, „Атанас Иширков“, „Акад. Георги Бончев“, „Христо Чернопеев“.

В квартал „Редута“ се работи по улиците „Юндола“, „Блага Димитрова“, „Кобилино бранище“, „Бричебор“, „Иларион Драгостинов“, „Петър Митов“, „Слава“, „Кутловица“, както и в карето между „Марагидик“ и „Калиманци“.

В квартал „Христо Смирненски“ се обслужват улиците „Марко Бочар“, „Мирково“, „Иван Щерев“, „Кирил Божиков“, „Иван Сергиев“, „Борис Новоселски“, „Георги Аспарухов – Гунди“, „Христо Халачев“, „Мъдрен“, „Александър Момнев“, „Камчия“.

Работа се извършва още по „Слатинска“, „Шипченски проход“, „Гео Милев“, „Николай Коперник“, „Атанас Узунов“, „Коста Лулчев“, „Иван Димитров – Куклата“, „Ситняково“, „Боян Магесник“.

Район „Люлин“ – 7 камиона



По данни на „Софекострой“, днес ще работят камиони в „4-ти микрорайон“ и „5-ти микрорайон“ (два камиона), „3-ти микрорайон“ и „8-ми микрорайон“, „1-ви микрорайон“ и „2-ри микрорайон“, „9-ти микрорайон“ и „10-ти микрорайон“, „6-ти микрорайон“ и „7-ми микрорайон“, както и в зона „Център“ и квартал „Филиповци“.

Столичната община продължава работа с повишен капацитет и без прекъсване, включително през почивните дни, с координация между СПТО, „Софекострой“ и районните администрации, с цел възможно най-бързо нормализиране на услугата.