Комета или интелигентен гост от далечния Космос? 3I/ATLAS остава загадка, но пътува към Земята

5 Ноември, 2025 12:47 1 198 8

Учените ще следят скоростта на обекта, докато се приближава към Слънцето

Комета или интелигентен гост от далечния Космос? 3I/ATLAS остава загадка, но пътува към Земята - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Междузвездният обект 3I/ATLAS може да е комета или интелигентен посетител от друга звездна система, каза Мичио Каку, физик и научен комуникатор в City College of New York, в интервю за Newsmax, публикувано в социалната мрежа X.

„Повечето хора казват: „Каква е цялата тази суматоха? Това е просто камък от космоса.“ Друга група си мисли: „Чакай. Може да е посетител.“ „Интелигентен посетител от друга звездна система“, отбеляза ученият.

Според него междузвездният обект 3I/ATLAS, открит на 1 юли с помощта на телескопи на НАСА, е навлязъл в Слънчевата система преди няколко месеца и, след като е достигнал най-близката си точка до Слънцето, сега е на път към Земята. Повечето учени смятат, че този обект е междузвездна комета, но астрофизикът Ави Льоб смята, че това е гигантски извънземен кораб, насочващ се към Земята, обясни Каку.

Той също така подчерта, че междузвездните обекти много рядко навлизат в Слънчевата система – досега е имало само два такива случая: астероидът Оумуамуа през 2017 г. и кометата 2I/Борисов през 2018 г., откъдето идва и вълнението около появата на 3I/ATLAS.

Според Каку, учените ще следят скоростта на обекта, докато се приближава към Слънцето, и ако засекат увеличение на енергията, това може да се интерпретира като евентуално изкуствено задвижване.


  • 1 Медведев Атома

    6 0 Отговор
    А,нищо особено,просто руски дрон😂😂😂

    12:50 05.11.2025

  • 2 Киро

    8 0 Отговор
    Мен ще ме е срам от подобно изказване, може да е това, ама може да е и онова, не знам какво е...

    12:51 05.11.2025

  • 3 Дам

    5 1 Отговор
    Какво ще търсят извънземните в тази опоскана територия Тикволандия.

    12:55 05.11.2025

  • 4 Пич

    2 1 Отговор
    В подкрепа на това нищо не казване , Мичио Каку и Мъск имат много подробни изказвания , за които съм ви говорил ! НАСА и Роскосмос традиционно мълчат или лъжат съвместно ! Само китайците и индийците се осмелиха да кажат , че най вероятно обектът е изкуствен и двигателите му се включат точно на 17 минути. Идва и по голям и загадъчен обект - СУАН ! НАСА традиционно чака всичко да се размине само и да не трябва да говори ! Кое е лошото ! Хвърчи към нас ! Как така е променил движението никой не казва !

    13:00 05.11.2025

  • 5 Да Не

    3 0 Отговор
    Кометата ,,Борисов" ахххх. !!!

    13:01 05.11.2025

  • 6 665

    1 0 Отговор
    Идва да обезпаразити Земята против двукраки торби с л@йн@ !

    13:20 05.11.2025

  • 7 плевен

    0 1 Отговор
    Всички знаят колко му е акъла на Ави Льоб. От обикаляне на медиите надали му остава време да свърши нещо полезно. Но Мичио Каку?.... Интересно, след като камъкът си замине, дали ще намерят кураж да обяснят защо наприказваха толкова глупости?

    13:21 05.11.2025

  • 8 Нов цирк

    0 0 Отговор
    След кромида, войната, сега е ред на извънземните. А ние вЕрваме

    13:26 05.11.2025