Комета или интелигентен гост от далечния Космос? 3I/ATLAS остава загадка, но пътува към Земята

Междузвездният обект 3I/ATLAS може да е комета или интелигентен посетител от друга звездна система, каза Мичио Каку, физик и научен комуникатор в City College of New York, в интервю за Newsmax, публикувано в социалната мрежа X.

„Повечето хора казват: „Каква е цялата тази суматоха? Това е просто камък от космоса.“ Друга група си мисли: „Чакай. Може да е посетител.“ „Интелигентен посетител от друга звездна система“, отбеляза ученият.

Според него междузвездният обект 3I/ATLAS, открит на 1 юли с помощта на телескопи на НАСА, е навлязъл в Слънчевата система преди няколко месеца и, след като е достигнал най-близката си точка до Слънцето, сега е на път към Земята. Повечето учени смятат, че този обект е междузвездна комета, но астрофизикът Ави Льоб смята, че това е гигантски извънземен кораб, насочващ се към Земята, обясни Каку.

Той също така подчерта, че междузвездните обекти много рядко навлизат в Слънчевата система – досега е имало само два такива случая: астероидът Оумуамуа през 2017 г. и кометата 2I/Борисов през 2018 г., откъдето идва и вълнението около появата на 3I/ATLAS.

Според Каку, учените ще следят скоростта на обекта, докато се приближава към Слънцето, и ако засекат увеличение на енергията, това може да се интерпретира като евентуално изкуствено задвижване.