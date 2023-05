Бионсе е обвинена в укриване на данъци за 2,7 млн. долара

Певицата Бионсе оспорва иск на американската данъчна служба, според който дължи 2,7 милиона щатски долара за 2018 г и 2019 г., съобщи ДПА, позовавайки се на сп. "Пийпъл".

Звездата, която е на 41 години, е подала възражение в службата в началото на месеца, като също е поискала съдебно производство в Лос Анджелис.

Beyoncé petitions IRS over $2.7 million in tax penalties, claiming government denied her millions in deductions and charitable donations https://t.co/MD7bD0U3Ql