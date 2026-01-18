Алберт Попов отпадна в първия манш във Венген

Най-добрият български алпийски скиор Алберт Попов отпадна още в първия манш на слалома от Световната купа във Венген, Швейцария, съобщава БТА. Българинът бе сред общо 16-те състезатели, които не успяха да стигнат до финала на първото спускане по взискателното швейцарско трасе.

Най-бърз след първия манш беше норвежецът Атле Ли Макграт, който записа време от 52.89 секунди и е в отлична позиция да защити титлата си във Венген от миналия сезон.

На второ място се нареди представителят на домакините и действащ световен шампион Лоик Меяр, който изостана с 0.40 секунди. Третата позиция зае друг норвежец – Хенрик Кристоферсен, който финишира със същото време като Меяр – 53.29 секунди.

Макграт има в актива си четири победи и 19 подиума в стартове от Световната купа. През миналата година той спечели сребърен медал в слалома на Световното първенство, отстъпвайки единствено на Меяр. Норвежецът преследва втория си успех за сезона след победата в Алта Бадия през декември.

Вторият манш на слалома във Венген е насрочен за 14:00 часа българско време.