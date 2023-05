Брад Пит пуска на пазара собствена марка джин

Холивудският актьор и продуцент Брад Пит ще пусне на пазара джин, вдъхновен от френската Ривиера, съобщи сайтът "Дринк бизнес", предава БТА.

Напитката е плод на съвместното сътрудничество на Пит с лозаро-винарското семейство Перен и пенсиониралия се майстор дестилатор Том Никъл, който е носител на приз за цялостно творчество на Гилдията на производителите на джин.

Джинът "Гарднър" (The Gardener Gin) ще дебютира на филмовия фестивал в Кан в наскоро обновения хотел "Карлтън".

Brad Pitt Launches His New Gin 'the Gardener' (Exclusive) https://t.co/mRo0XLOqkh