Новини
България »
Любомир Каримански: НСИ отчита по-високи доходи, но те са провокирани от публичния сектор

Любомир Каримански: НСИ отчита по-високи доходи, но те са провокирани от публичния сектор

22 Февруари, 2026 18:32 1 188 17

  • любомир каримански-
  • доходи-
  • частен-
  • публичен сектор

Според него държавата не се справя с проблема със спекулата

Любомир Каримански: НСИ отчита по-високи доходи, но те са провокирани от публичния сектор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Технически нямаше сериозни проблеми при преминаването към еврото - за обмяната на левовете в евро. Функционалната страна от гледна точка към влияние за всяко едно домакинство има промяна, но тя не се дължи единствено и само на еврото“, коментира в предаването „120 минути“ по БТВ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

„Много малка част се дължи на еврото, а по-голяма – на това, което наричаме шокове в определените модели, когато имаме предлагане на дадени стоки и търсенето им“, обясни той.

„НСИ отчита по-високи доходи, но въпросът е, че те са провокирани от публичния сектор. Това не означава, че само публичният е вдигнал доходите. Част от частния сектор също е вдигнал доходите под натиска на публичния сектор“, посочи още Каримански.

Той каза също така, че производителността на труда спада през последната година.

„Много зависи каква е уникалността в производството на този частен сектор от гледна точка на продукта или услуга. Ако е уникален продуктът, тогава може да бъдем малко по-спокойни, че той би запазил тези кадри. Но ако е с много по-голяма възможност и в други сектори да бъде заменен, тогава може да имаме много по-голяма конкуренция на труда, който ще има своето преместване от един сектор в друг, дори и в публичния“, посочи Любомир Каримански.

„Тук е важно да говорим за продуктивността от гледна точка на труда – каква добавена стойност носи вложения труд на всеки един от нас - било то в публичния или в частния сектор“, допълни той.

Според него държавата не се справя с проблема със спекулата.

„Държавата като че ли искаше да бъде гласуван на определени комисии и агенции прекалено много ресурс, прекалено много власт да имат и всъщност наблюдаваме, че отново цените там, където трябва да бъдат регулирани, няма съществен ефект“, смята Каримански.

„Няма как да има спекула в пазарна икономика, тъй като трудът и всичко онова, което може да е продукт на интелектуалния актив, е много трудно да бъде оценено във веригата на доставките. Единствено, ако има пазар за него, ще се реализира. Конкуренцията в България не е чак толкова засилена, че да можем да разчитаме, че тя би се преборила с покачването на цените“, обясни още Любомир Каримански.

За него е недостатък за развитието на страната това, че нямаме приет бюджет. Недостатък според него е и че удължителният бюджет трябва отново да бъде удължен с поне още три месеца.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    23 2 Отговор
    Като ги слушам колко умно говорят и много знаят , направо да им дадат титли-академици , а всъщност абсолютно нищо не са направили .Във всички телевизии слушам само високопарни словоблудства !!

    18:39 22.02.2026

  • 2 Ти нали

    18 2 Отговор
    се впусна с Ива Митьова , на чиито рамене дремеше Тошко някакъв в Парламента , като бяхте с чалгарите , а после си направихте нещо си като партия ? Кво стана там ? Нищо ! И сега пак селските ви номера чрез медиите

    18:40 22.02.2026

  • 3 държавен чиновник

    17 1 Отговор
    Ние държавните чиновници искаме ново повишение на заплатите, за да изпреварим по възнаграждение еврропеиците !!!

    18:41 22.02.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    21 2 Отговор
    Как се справя държавата бе смешник жалък! Еврото донесе не спекула А ИНФЛАЦИЯ!
    От началото на годината 10% от подаване на документите за приемане 100!!!
    Ако преди си пазарувал за 10 лева сега и 10 евро не стигат!!!!

    ПОМНИ БЕ НАРОДЕ! ПОМНИ ГИ ТИЯ И ВСИЧКИ ОНИЯ ДЕТО ПОДКРЕПЯТ!
    Щото без народен съд и прочистване на гнилоча антибългарски няма да има бъдеще за България!

    18:41 22.02.2026

  • 5 С интерес бих

    13 3 Отговор
    Изслушал мнението на тоя индивид , облекан в райран костюм .

    18:45 22.02.2026

  • 6 Пич

    11 1 Отговор
    Сега ще обяснявам като за по прости, за да разберат и паветниците. Като започнете от финансови, енергийни, и ........ дефицити, та стигаме до хранителни дефицити! За паветниците - не можем да произвеждаме дори количеството храна, което консумираме! И всичко това се крепи на заеми, които не са вливат в нещо смислено, а заминават директно за Украйна, за ЕС, за разни въоръжавания и въобще - където може да се крадат! Населението се държи бедно, а инфлацията е търсена не българаска, а европейска политика. За да може да има още кухи пари за въоръжаване и за Украйна!!! Нататък мисля, че знаете...

    18:48 22.02.2026

  • 7 Брата

    5 3 Отговор
    Гледах интервюто му по БТВ в което направи много интересен и точен коментар. В статията не е отбелязано всичко за което той говори.

    18:50 22.02.2026

  • 8 Дядо

    6 0 Отговор
    Любомир Каримански: НСИ отчита по-високи доходи, и всичко зависи от това колко доходни космърлака може да ти развъжда умът по главата!

    18:55 22.02.2026

  • 9 Публичният дом

    5 0 Отговор
    влиза ли в "публичния сектор" ?
    Или той в него ?

    18:56 22.02.2026

  • 10 Да заплатите на депутатите се увеличават

    5 0 Отговор
    ..три пъти на година, аз съм държавен служител , на във заплата не беше пипана 2025, и тази още не съм им видял 5 келяевите 5% или 50 евро "увеличение", кой знае след данъците в останат 25 евро я не

    Коментиран от #14

    19:20 22.02.2026

  • 11 Тодор

    6 2 Отговор
    Този е кръгла нула, пълен некадърник и празнодумец.
    Но ,,, се докопа до заплата в БНБ(с ходатайство на Радев, може би) и сега му пука за нещо.

    19:30 22.02.2026

  • 12 Евроатлантически погром

    5 0 Отговор
    Евроатлантизма ще бъде обявен за кървав, мрачен, позорен и престъпен режим! А тия национални предатели да си дрънкат каквото искат. Няма никакво значение какво бил казал един бъдещ номер върху кирка!

    19:50 22.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Горкия човечец

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да заплатите на депутатите се увеличават":

    Що не напуснеш , не се мъчи повече!

    20:25 22.02.2026

  • 15 Тити

    0 0 Отговор
    У нас винаги са завишавали тези показатели.

    21:33 22.02.2026

  • 16 Тов

    0 0 Отговор
    Ами половината часстен сектор и повече е на 2 плика. Явен на минимална заолата и на джоб. По малко от 60 лв на ден абсурт . Чиновница са и учителите и лекарите не само армия и полиция. Апари се внасят в бюджета именно ит чиновници транзитни такси и другибконтролни функции. Някой държави в света само от това печелят и то добре.

    21:40 22.02.2026

  • 17 Име

    1 0 Отговор
    Любчо е тотален смешник!

    00:47 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове