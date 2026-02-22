Любомир Каримански: НСИ отчита по-високи доходи, но те са провокирани от публичния сектор

„Технически нямаше сериозни проблеми при преминаването към еврото - за обмяната на левовете в евро. Функционалната страна от гледна точка към влияние за всяко едно домакинство има промяна, но тя не се дължи единствено и само на еврото“, коментира в предаването „120 минути“ по БТВ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

„Много малка част се дължи на еврото, а по-голяма – на това, което наричаме шокове в определените модели, когато имаме предлагане на дадени стоки и търсенето им“, обясни той.

„НСИ отчита по-високи доходи, но въпросът е, че те са провокирани от публичния сектор. Това не означава, че само публичният е вдигнал доходите. Част от частния сектор също е вдигнал доходите под натиска на публичния сектор“, посочи още Каримански.

Той каза също така, че производителността на труда спада през последната година.

„Много зависи каква е уникалността в производството на този частен сектор от гледна точка на продукта или услуга. Ако е уникален продуктът, тогава може да бъдем малко по-спокойни, че той би запазил тези кадри. Но ако е с много по-голяма възможност и в други сектори да бъде заменен, тогава може да имаме много по-голяма конкуренция на труда, който ще има своето преместване от един сектор в друг, дори и в публичния“, посочи Любомир Каримански.

„Тук е важно да говорим за продуктивността от гледна точка на труда – каква добавена стойност носи вложения труд на всеки един от нас - било то в публичния или в частния сектор“, допълни той.

Според него държавата не се справя с проблема със спекулата.

„Държавата като че ли искаше да бъде гласуван на определени комисии и агенции прекалено много ресурс, прекалено много власт да имат и всъщност наблюдаваме, че отново цените там, където трябва да бъдат регулирани, няма съществен ефект“, смята Каримански.

„Няма как да има спекула в пазарна икономика, тъй като трудът и всичко онова, което може да е продукт на интелектуалния актив, е много трудно да бъде оценено във веригата на доставките. Единствено, ако има пазар за него, ще се реализира. Конкуренцията в България не е чак толкова засилена, че да можем да разчитаме, че тя би се преборила с покачването на цените“, обясни още Любомир Каримански.

За него е недостатък за развитието на страната това, че нямаме приет бюджет. Недостатък според него е и че удължителният бюджет трябва отново да бъде удължен с поне още три месеца.