Откриха два защитени вида китове край Израел

Биолози откриха два застрашени вида кит в изключителната икономическа зона на Израел в Средиземно море, съобщи Синхуа.

Изследването на организация „Грийнпийс“, Университета в Хайфа и екип от италиански учени, се проведе с помощта на акустично-визуалното наблюдение на морските бозайници, предава БТА.

Експертите откриха група кашалоти и четири представители на вида клюномуцунест кит на Кювие на 15 км от брега на Хайфа. И двата вида животни са определени за „уязвими“ в Червения списък на Международния съюз за защита на природата.

Researchers from Greenpeace, the University of Haifa, and Italian scientists have discovered several species of whales and dolphins living in the #MediterraneanSea within #Israel’s economic waters.#Greenpeace I #AcademicCollaboration I #Discoveryhttps://t.co/jKBxnn4kg2