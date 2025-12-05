Новини
Четири страни бойкотират Евровизия 2026 заради участието на Израел

5 Декември, 2025 10:38 842 12

  • евровизия-
  • израел-
  • бойкот

Телевизионни компании в Холандия, Испания и Ирландия вече обявиха бойкот на Евровизия

Четири страни бойкотират Евровизия 2026 заради участието на Израел - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Словения, заедно с няколко други държави, бойкотира конкурса за песен на Евровизия 2026 във Виена поради участието на Израел, съобщава националната информационна агенция STA.

„Решението на словенския обществен радио-телевизионен оператор RTV беше потвърдено от неговия председател Наталия Горшчак“, съобщава агенцията.

През октомври Европейският радио-телевизионен съюз (EBU) отмени гласуването си за дисквалифициране на Израел от конкурса за песен на Евровизия 2026 г. и отложи решението от ноември за декември в светлината на примирието в Близкия изток. В четвъртък EBU окончателно реши в полза на приемането на Израел.

Конкурсът за песен на Евровизия през 2026 г. ще се проведе във Виена след победата на Австрия през пролетта на 2025 г. Полуфиналите на 70-ото издание на конкурса ще се проведат на 12 и 14 май, а финалът - на 16 май във Винер Щатхале.

Евровизия е международен музикален конкурс, спонсориран от Европейския съюз за радио и телевизия. Изданието през 2025 г. се проведе в Базел, Швейцария. Победител беше австрийският певец Йоханес Пич с песента си „Wasted Love“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ьТВ

    25 0 Отговор
    Дори не знам защо пак участваме в това нещо?!

    10:39 05.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    24 0 Отговор
    ИssРАЕЛ НЕ Е В ЕВРОПА‼️

    10:39 05.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    27 0 Отговор
    ИssРАЕЛ НЯМА МЯСТО НЕ САМО В ЕВРОВИЗИЯ,
    НО И Е ЕВРОСПОРТА ИЗОБЩО‼️

    10:41 05.12.2025

  • 4 срамно е да пускат мъжаги в рокли и с

    11 0 Отговор
    бради . у нас имаме около 12 души участници . не спечелиха нищо . а и самия формат копира други музикални предавания . което го прави безинтересен . холанците са доста умни .

    10:49 05.12.2025

  • 6 гошо

    11 1 Отговор
    Исрал трябва да бъде закрит.

    11:10 05.12.2025

  • 7 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Няма исрахел има Палестина

    11:13 05.12.2025

  • 8 Ян Вандал

    8 0 Отговор
    Ние пък ще участваме. Ще изпратим Иво Димчев или Нагъзис да ни представя, увит с украинския двубагреник. Победата ни е в кърпа вързана.

    11:14 05.12.2025

  • 9 Перо

    8 0 Отговор
    Израел не е в Европа, защо участват?

    11:19 05.12.2025

  • 10 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Хората с власт политици, трябва да спре да прокарва агитация и манипулация на хората като например Евровизия днес Израел, преди Украйна на политическа основа или мода джендъри ,дрога гафа с Måneskin или нарочно като реклама нямам представа . Това е конкурс за таланти от Европа самото име го казва не за чужденци и палячовци.

    11:36 05.12.2025

  • 11 Тракиец 🇺🇦

    4 0 Отговор
    Щом ще участва Израел ,редно е да участва и Палестина! И наградата да се даде на Палестина...аз това наричам политкоректност ..хайде брюкселски евро.г..ейци докажете че не мерите с двоен аршин

    11:37 05.12.2025

  • 12 гост

    0 0 Отговор
    Това политическо сборище на пед.ли където украина печели трябва да отиде в историята.

    12:10 05.12.2025