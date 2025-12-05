Четири страни бойкотират Евровизия 2026 заради участието на Израел

Словения, заедно с няколко други държави, бойкотира конкурса за песен на Евровизия 2026 във Виена поради участието на Израел, съобщава националната информационна агенция STA.

Телевизионни компании в Холандия, Испания и Ирландия вече обявиха бойкот на Евровизия.

„Решението на словенския обществен радио-телевизионен оператор RTV беше потвърдено от неговия председател Наталия Горшчак“, съобщава агенцията.

През октомври Европейският радио-телевизионен съюз (EBU) отмени гласуването си за дисквалифициране на Израел от конкурса за песен на Евровизия 2026 г. и отложи решението от ноември за декември в светлината на примирието в Близкия изток. В четвъртък EBU окончателно реши в полза на приемането на Израел.

Конкурсът за песен на Евровизия през 2026 г. ще се проведе във Виена след победата на Австрия през пролетта на 2025 г. Полуфиналите на 70-ото издание на конкурса ще се проведат на 12 и 14 май, а финалът - на 16 май във Винер Щатхале.

Евровизия е международен музикален конкурс, спонсориран от Европейския съюз за радио и телевизия. Изданието през 2025 г. се проведе в Базел, Швейцария. Победител беше австрийският певец Йоханес Пич с песента си „Wasted Love“.