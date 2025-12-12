Новини
Победителят в Евровизия 2024, швейцарският певец Немо, се отказа от наградата заради участието на Израел

12 Декември, 2025 09:17

Според певеца, когато цели държави се оттеглят поради този спор, „трябва да е ясно, че нещо е дълбоко нередно“

Победителят в Евровизия 2024, швейцарският певец Немо, се отказа от наградата заради участието на Израел - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победителят в Евровизия 2024, швейцарският певец Немо, се отказа от наградата заради участието на Израел, обявявайки решението си в социалните мрежи.

„Миналата година спечелих Евровизия и получих трофей за това... Но днес вече не чувствам, че този трофей принадлежи на моя рафт. Евровизия е символ на единство, приобщаване и достойнство на всички. Това са ценностите, които направиха това състезание значимо за мен. Въпреки това, продължаващото участие на Израел в събития, определени като геноцид от Независимата международна комисия за разследване на ООН, демонстрира ясен конфликт между тези идеали и решенията, взети от Европейския съюз за радио и телевизия“, каза той.

Според певеца, когато цели държави се оттеглят поради този спор, „трябва да е ясно, че нещо е дълбоко нередно“.

„Ето защо реших да изпратя трофея си обратно в централата на EBU в Женева“, каза той.

През октомври Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) отмени гласуването за участието на Израел в Евровизия 2026 и отложи решението от ноември за декември в светлината на прекратяването на огъня в Близкия изток. В крайна сметка EBU реши в полза на участието на Израел. След това Холандия, Ирландия, Словения и Испания обявиха бойкот на самия конкурс. Конкурсът за песен на Евровизия 2026 ще се проведе във Виена след победата на австриеца Йоханес Пич през пролетта на 2025 г. с песента „Wasted Love“. Полуфиналите на 70-ото издание на конкурса ще се проведат на 12 и 14 май, а финалът ще бъде на 16 май във Виенската Щатхале.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 4 Отговор
    Израел ще спечели догодина конкурса с гласовете на България.

    09:18 12.12.2025

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Накратко - някаква разправия на някакви изроди , която е отвратителна за всички , освен за другите изроди - ЛГБТ и Урсулианци !!!

    09:19 12.12.2025

  • 3 .мдаа

    3 1 Отговор
    това е световна новина за некакъв из..р. д. Такива са само за Пакистан, Иран или Афганистан.

    09:23 12.12.2025

  • 4 Бендида

    5 0 Отговор
    Ако оставим настрана темата за евреите и третия пол, е смешно, нещото Немо да говори за ценности.... с нотка на антисемитизъм. :))

    09:28 12.12.2025

  • 5 Пак .едал с рокличка, това ли е Запада!?

    4 0 Отговор
    Няма ли свестни хора на Запад, все такива показват?

    09:28 12.12.2025

  • 6 политически конкурс

    3 0 Отговор
    Защо Израел участва в Евровизия? Тази държава в Европа ли се намира?

    09:30 12.12.2025