Победителят в Евровизия 2024, швейцарският певец Немо, се отказа от наградата заради участието на Израел, обявявайки решението си в социалните мрежи.

„Миналата година спечелих Евровизия и получих трофей за това... Но днес вече не чувствам, че този трофей принадлежи на моя рафт. Евровизия е символ на единство, приобщаване и достойнство на всички. Това са ценностите, които направиха това състезание значимо за мен. Въпреки това, продължаващото участие на Израел в събития, определени като геноцид от Независимата международна комисия за разследване на ООН, демонстрира ясен конфликт между тези идеали и решенията, взети от Европейския съюз за радио и телевизия“, каза той.

Според певеца, когато цели държави се оттеглят поради този спор, „трябва да е ясно, че нещо е дълбоко нередно“.

„Ето защо реших да изпратя трофея си обратно в централата на EBU в Женева“, каза той.

През октомври Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) отмени гласуването за участието на Израел в Евровизия 2026 и отложи решението от ноември за декември в светлината на прекратяването на огъня в Близкия изток. В крайна сметка EBU реши в полза на участието на Израел. След това Холандия, Ирландия, Словения и Испания обявиха бойкот на самия конкурс. Конкурсът за песен на Евровизия 2026 ще се проведе във Виена след победата на австриеца Йоханес Пич през пролетта на 2025 г. с песента „Wasted Love“. Полуфиналите на 70-ото издание на конкурса ще се проведат на 12 и 14 май, а финалът ще бъде на 16 май във Виенската Щатхале.