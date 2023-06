Ал Пачино шокиран от новината, че ще става баща, поиска ДНК тест

Точно в последния ден на месец май излезе новината, че 83-годишният Ал Пачино ще става баща за четвърти път, а 29-годишната му приятелка Нур Алфала е бременна в осмия месец.

Сега обаче се разбра, че носителят на "Оскар" изпитва сериозни подозрения, че рожбата е негова. По този повод той поискал от приятелката си да си направи пренатален тест, за да може още преди да се роди детето, да се знае дали в действителност той е бащата.

По информация на TMZ Пачино се съмнява, че е в състояние да забремени предвид възрастта си, поради което поискал Алфала да си направи тест, за да знае дали рожбата е плод на любовта им.

Al Pacino Demanded DNA Test, Didn't Believe He Could Impregnate Anyone https://t.co/kMmrLisn1G