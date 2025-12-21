Новини
Любопитно »
Васил Найденов призна, че не е изпитал никаква емоция, когато е научил за смъртта на баща си (ВИДЕО)

Васил Найденов призна, че не е изпитал никаква емоция, когато е научил за смъртта на баща си (ВИДЕО)

21 Декември, 2025 09:43 864 12

  • васил найденов-
  • ничия земя-
  • баща

Певецът разказа за отсъстващия баща, за отношенията между хората, любовта, секса, славата и нормите на обществото в предаването "Ничия земя"

Васил Найденов призна, че не е изпитал никаква емоция, когато е научил за смъртта на баща си (ВИДЕО) - 1
Снимкa: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тази събота в предаването "Ничия земя“ по NOVA Васил Найденов разказа своята история - такъв, какъвто не сте го чували и виждали – въпреки хилядите интервюта и участия, големите сцени, видео клипове и записи, пише plovdiv24.bg.

Този път той разказва за себе си, за своите чувства и как усеща света, за своето детство, за своите мечтания и стигането до призванието "Най-обичан български поп изпълнител на всички времена“.

Зад тъмните очила на сценичния образ наистина се крие "Слънце в огледало“, "Едно море“ от "Любовта, която продължава“, и въпреки, че "Бърза, няма време“ – очите му остават впити в "Синева“, а сърцето му – в "Огън от любов“.

Васил Найденов проговори без задръжки за най-личните теми – за отсъстващия баща, за отношенията между хората, любовта, секса, славата и нормите на обществото.

Легендарният певец признава, че не е изпитал почти никаква емоция, когато е научил за смъртта на баща си.

"Грехота е да кажа – когато е починал баща ми, аз по-късно разбрах... Нищо не усетих! Ама абсолютно нищо! Грехота е", признава Васил.

Той разказва, че не са живели заедно и това е оставило празно пространство.

"За първи път, когато се срещнахме, нищо не почувствах. С майка ми не са живели заедно. Тя е доста силен човек и показа, че може да се справи без мъж. Несходство на характерите ги е разделило."

Певецът споделя, че е имал пoдобни отношения около себе си – и сред колеги, и сред фенове.

"Групарите си падат по по-свободни сексуални отношения. Авантюри имах непрекъснато. Има хора, които те харесват и те следват навсякъде."

"Не съм от тези, които ходят на фотосесии и позират. Мразя вечеринки и коктейли – няма какво да си кажеш с хората. Човек сам може да си изкара много по-добре с книга... или гледайки порно дори!"

Той коментира и любовта:

"Хубаво е човек да е влюбен непрекъснато. Опитвам се. Но колкото и да си влюбен, човек мисли по-трезво. А започне ли да мисли прекалено трезво – вече не е достатъчно влюбен. Хубаво е човек да намери майсторлъка на песен като "Болката отляво". Първоначално не стана нищо особено, но годините и интернет пространството помагат."


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жайме

    2 0 Отговор
    Да се цънцари човекът е по-гот. Цънцарене по екскурзии,по почивки,по празници. Кеф на карамели!

    09:46 21.12.2025

  • 2 Каквато

    4 0 Отговор
    Драскачката , такъв и героят и

    09:51 21.12.2025

  • 3 Лорд фон Ватман

    6 0 Отговор
    Знам сестро, ние изпитваме само канални емоции!

    09:54 21.12.2025

  • 4 Аз също

    5 0 Отговор
    Не изпитах никаква емоция за неговия баща.

    09:55 21.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ЗАЩО СИ ПЪЛНИТЕ ПРЕДАВАНИЯТА С ХОРА ОТ СОЦА, КОИТО БЯХА ГАЛЕНИЦИ НА ТОДОР ЖИВКИВ ,А ПОСЛЕ СЕ ОТРЕКОХА ОТ НЕГО

    09:58 21.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ква емоция

    6 2 Отговор
    Човека САМО го е създах, хранил и отгледал, колкото е можал. Ама от джендърпедалски, какво да чакаш.

    10:02 21.12.2025

  • 8 Веселба

    0 0 Отговор
    Да го смучат кахърите 🤭🤭🤭🤭😅🤣

    10:06 21.12.2025

  • 9 Галоша

    1 0 Отговор
    Авантюри имах непрекъснато. пада по по-свободни сексуални отношения....

    10:09 21.12.2025

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Кому е нужно да разсъждава върху чуждия живот?

    10:10 21.12.2025

  • 11 Девите обикновено са

    0 0 Отговор
    силно привързани към майките си и инфантилни спрямо бащите си.

    10:15 21.12.2025

  • 12 Отец Чапаев

    1 0 Отговор
    Васил Найденов няма деца, което той самият е споделял многократно и заявява, че не съжалява за това,......... и за баща си не съжалява ....самодоволен егуист

    10:19 21.12.2025