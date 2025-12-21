Васил Найденов призна, че не е изпитал никаква емоция, когато е научил за смъртта на баща си (ВИДЕО)

Тази събота в предаването "Ничия земя“ по NOVA Васил Найденов разказа своята история - такъв, какъвто не сте го чували и виждали – въпреки хилядите интервюта и участия, големите сцени, видео клипове и записи, пише plovdiv24.bg.
Този път той разказва за себе си, за своите чувства и как усеща света, за своето детство, за своите мечтания и стигането до призванието "Най-обичан български поп изпълнител на всички времена“.
Зад тъмните очила на сценичния образ наистина се крие "Слънце в огледало“, "Едно море“ от "Любовта, която продължава“, и въпреки, че "Бърза, няма време“ – очите му остават впити в "Синева“, а сърцето му – в "Огън от любов“.
Васил Найденов проговори без задръжки за най-личните теми – за отсъстващия баща, за отношенията между хората, любовта, секса, славата и нормите на обществото.
Легендарният певец признава, че не е изпитал почти никаква емоция, когато е научил за смъртта на баща си.
"Грехота е да кажа – когато е починал баща ми, аз по-късно разбрах... Нищо не усетих! Ама абсолютно нищо! Грехота е", признава Васил.
Той разказва, че не са живели заедно и това е оставило празно пространство.
"За първи път, когато се срещнахме, нищо не почувствах. С майка ми не са живели заедно. Тя е доста силен човек и показа, че може да се справи без мъж. Несходство на характерите ги е разделило."
Певецът споделя, че е имал пoдобни отношения около себе си – и сред колеги, и сред фенове.
"Групарите си падат по по-свободни сексуални отношения. Авантюри имах непрекъснато. Има хора, които те харесват и те следват навсякъде."
"Не съм от тези, които ходят на фотосесии и позират. Мразя вечеринки и коктейли – няма какво да си кажеш с хората. Човек сам може да си изкара много по-добре с книга... или гледайки порно дори!"
Той коментира и любовта:
"Хубаво е човек да е влюбен непрекъснато. Опитвам се. Но колкото и да си влюбен, човек мисли по-трезво. А започне ли да мисли прекалено трезво – вече не е достатъчно влюбен. Хубаво е човек да намери майсторлъка на песен като "Болката отляво". Първоначално не стана нищо особено, но годините и интернет пространството помагат."
