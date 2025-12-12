Новини
Драго Чая: „На 55 можех да имам 30-годишен син или дъщеря… но нямам."

Признание, което мнозина не очакваха от вечно усмихнатия водещ

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Телевизионният водещ Драго Драганов рядко посяга към най-личните теми, но този път го направи – и думите му прозвучаха като изповед, която хем разчувства, хем оставя горчив вкус, пише Intrigi.bg.

В откровен разговор Драго признава нещо, което явно носи дълбоко в себе си: просто е изпуснал момента да стане баща. Без драматизъм, но с тъга, която не може да бъде скрита.

„Пропуснах момента да стана баща“, казва Чая и допълва, че за него истинското семейство е немислимо без наследник – онова „продължение“, което да осмисли годините и труда. Думи, които режат направо:

„На 55 можех да имам 30-годишен син или дъщеря… но нямам.“

Признание, което мнозина не очакваха от вечно усмихнатия водещ.

Въпреки липсата на деца, Драго категорично подчертава – сам не е. До себе си има човек, който му дава спокойствие, любов и стабилност. „Имам щастлив личен живот. Прекрасни отношения, които ме карат очите ми да блестят“, казва той. И допълва загадъчно: „Щастието обича тишината.“

А когато разговорът стига до евентуални угризения, Драго не се крие зад клишета. Приема съдбата си такава, каквато е – с усмивка, самоирония и зрялост.

„Нищо не ме тормози. Даже и килограмите вече не ме тормозят“, шегува се той. И уточнява, че човек може да променя посоката, но има неща, които просто са предначертани.

Една изповед, която показва другия Драго – този зад камерата, без маска, без филтър… и с една тиха, човешка болка, която все пак носи със себе си.


  • 1 Биология

    14 2 Отговор
    Няма как, нали?

    10:42 12.12.2025

  • 2 казва се ЕГО

    14 5 Отговор
    Човек който гледа и мисли само за себе си . Ако и твоя баща е мислил като теб и теб нямаше да те има

    10:42 12.12.2025

  • 3 Ама ти не

    14 2 Отговор
    се отказвай-продължавай с опитите - може пък един ден да успееш !

    Коментиран от #10

    10:44 12.12.2025

  • 4 ако имаше някоя гладна да ти се върже

    10 1 Отговор
    „На 55 можех да имам 30-годишен син или дъщеря… но нямам.“

    10:47 12.12.2025

  • 5 Хасковски каунь

    10 2 Отговор
    За тая работа си требехур

    10:47 12.12.2025

  • 6 Бялджип

    14 2 Отговор
    То е ясно на всички в България, няма деца, защото не е хетеро, а у нас все още са забранени деца при хомосексуални двойки. Надявам се това да не се промени никога, на никаква цена и под никакъв европейски натиск. Извън това, Чая е умен човек, бива го в професията и онова, което прави. Рядкост са професионалистите днес, живеем в тъпота и празноглавие отвсякъде.

    Коментиран от #13

    10:47 12.12.2025

  • 7 От гействане и самореклама.

    10 2 Отговор
    Не му останало време.

    10:47 12.12.2025

  • 8 хихи

    9 2 Отговор
    че не може, не може но в южната ни съседка опитите продължават

    10:48 12.12.2025

  • 9 тоя май не познава биологията

    6 3 Отговор
    е как да имаш бре ? колкото и да се опитваш няма да можеш да забременееш докато си жив!!!

    10:50 12.12.2025

  • 10 дядо поп

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ама ти не":

    Много са успешни в Анадола!

    10:50 12.12.2025

  • 11 Имало

    5 2 Отговор
    Е оправия. Да беше намерил някой да те натяга, докато ти натягаш някоя.

    10:53 12.12.2025

  • 12 дядо поп

    8 0 Отговор
    Неговата прилича като онези двамата които отишли при сексолог и му споделили , че всеки ден извършват полово сношение , но все още нямат деца. Ми то не става така бе момчета им казал специалиста.

    10:54 12.12.2025

  • 13 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Да това е така но и има и доста хетеро мъже които не са успели или искали да създадат семейство , докато човек е млад или дори на средна възраст много не се замисля но като напреднат годините понякога човек може да съжалява от друга страна имам познат който е на седемдесет и четири години и има двама сина които живеят в друг град на стотина километра но по никакъв начин не желаят да комуникират с него дори и по телефона така че не се знае на старинни какво може да му поднесе живота

    Коментиран от #17

    10:55 12.12.2025

  • 14 Здрасти

    4 1 Отговор
    Ти си обратен бе бате, какви деца, какъв момент ...

    10:59 12.12.2025

  • 15 Механик

    1 0 Отговор
    Нямаш, щото такива като теб, въпреки че упорито опитват, все пак не могат да забременяват.

    11:02 12.12.2025

  • 16 Вакли Бобинов

    2 1 Отговор
    Човекът до Чая да не би да е Воденицата?

    11:04 12.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мдаааа

    3 0 Отговор
    Като плзваш изхода за вход....

    11:05 12.12.2025

  • 19 Децата

    1 1 Отговор
    Въобще не си е работа баце. По-добре ти е без чавета

    11:08 12.12.2025

  • 20 Факт

    1 0 Отговор
    Човек се жертва за някои неща. Въпросът е да има вътрешно спокойствие и близък до него.

    11:09 12.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аайшето

    1 0 Отговор
    Съжелява понеже Гецанов вдигна майчинството през втората година

    11:10 12.12.2025

  • 23 Пърцалев

    0 0 Отговор
    Осинови си Георги Либенов

    11:12 12.12.2025