Драго Чая: „На 55 можех да имам 30-годишен син или дъщеря… но нямам.“

Телевизионният водещ Драго Драганов рядко посяга към най-личните теми, но този път го направи – и думите му прозвучаха като изповед, която хем разчувства, хем оставя горчив вкус, пише Intrigi.bg.
В откровен разговор Драго признава нещо, което явно носи дълбоко в себе си: просто е изпуснал момента да стане баща. Без драматизъм, но с тъга, която не може да бъде скрита.
„Пропуснах момента да стана баща“, казва Чая и допълва, че за него истинското семейство е немислимо без наследник – онова „продължение“, което да осмисли годините и труда. Думи, които режат направо:
„На 55 можех да имам 30-годишен син или дъщеря… но нямам.“
Признание, което мнозина не очакваха от вечно усмихнатия водещ.
Въпреки липсата на деца, Драго категорично подчертава – сам не е. До себе си има човек, който му дава спокойствие, любов и стабилност. „Имам щастлив личен живот. Прекрасни отношения, които ме карат очите ми да блестят“, казва той. И допълва загадъчно: „Щастието обича тишината.“
А когато разговорът стига до евентуални угризения, Драго не се крие зад клишета. Приема съдбата си такава, каквато е – с усмивка, самоирония и зрялост.
„Нищо не ме тормози. Даже и килограмите вече не ме тормозят“, шегува се той. И уточнява, че човек може да променя посоката, но има неща, които просто са предначертани.
Една изповед, която показва другия Драго – този зад камерата, без маска, без филтър… и с една тиха, човешка болка, която все пак носи със себе си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Биология
10:42 12.12.2025
2 казва се ЕГО
10:42 12.12.2025
3 Ама ти не
Коментиран от #10
10:44 12.12.2025
4 ако имаше някоя гладна да ти се върже
10:47 12.12.2025
5 Хасковски каунь
10:47 12.12.2025
6 Бялджип
Коментиран от #13
10:47 12.12.2025
7 От гействане и самореклама.
10:47 12.12.2025
8 хихи
10:48 12.12.2025
9 тоя май не познава биологията
10:50 12.12.2025
10 дядо поп
До коментар #3 от "Ама ти не":Много са успешни в Анадола!
10:50 12.12.2025
11 Имало
10:53 12.12.2025
12 дядо поп
10:54 12.12.2025
13 Стенли
До коментар #6 от "Бялджип":Да това е така но и има и доста хетеро мъже които не са успели или искали да създадат семейство , докато човек е млад или дори на средна възраст много не се замисля но като напреднат годините понякога човек може да съжалява от друга страна имам познат който е на седемдесет и четири години и има двама сина които живеят в друг град на стотина километра но по никакъв начин не желаят да комуникират с него дори и по телефона така че не се знае на старинни какво може да му поднесе живота
Коментиран от #17
10:55 12.12.2025
14 Здрасти
10:59 12.12.2025
15 Механик
11:02 12.12.2025
16 Вакли Бобинов
11:04 12.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мдаааа
11:05 12.12.2025
19 Децата
11:08 12.12.2025
20 Факт
11:09 12.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Аайшето
11:10 12.12.2025
23 Пърцалев
11:12 12.12.2025