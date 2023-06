Откриха останки от огромно торбесто животно на 3.5 милиона години, живяло в Австралия

Учени изследваха останки на древно торбесто животно, тежащо четвърт тон, което е изминавало огромни разстояния из Австралия, съобщи Лайв сайънс.

Новоописаният вид, Ambulator keanei, прилича на мечка или носорог. Животното вероятно е тежало около 250 килограма и е било високо около 1 м при рамото. A. keanei принадлежи към семейство Diprotodontidae, което някога е включвало гигантски торбести животни, слабо свързани с вомбатите. Най-големият вид в тази група, Diprotodon optatum, е нараснал до размера на голям автомобил и е тежал до 3 тона.

