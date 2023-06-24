Кой има имен ден днес, 24 юни 2026 г. Честито!

Празникът Еньовден съвпада с лятното слънцестоене. Много от поверията и обичаите са свързани със Слънцето и култа към него, пише standartnews.com. Смята се, че на този ден различните билки и треви имат най-голяма лечебна сила особено при изгрева.

24 Юни / Имен ден:

Биляна, Ивет, Ивета, Денислав, Деница, Деян, Деяна, Диана, Дияна, Енчо, Еньо, Яна, Янаки, Яне, Янета, Яни, Янизар, Янизара, Янимир, Янимира, Янин, Янина, Янис, Яниса, Янислав, Янислава, Янита, Яница, Янка, Янко, Янчо

Хората с имена на билки също имат имен ден, макар че те празнуват своя имен ден и на Цветница като Божур, Божура, Бреза, Върба, Детелина, Детелин, Диляна, Дилян, Невена, Невен, Роза и други.

Първата народна традиция на Еньовден, която всеки може да изпълни е рано сутринта преди работа да се намокри за здраве с роса.

Всеки минава близо до парк или тревна площ, чиято трева е покрита с роса. Намокрете си ръцете с роса, а след това намокрете си главата, очите и лицето, за да бъдете здрави през цялата година.

Ако не сте на работа на 24 юни, можете да излезете на разходка сред природата и да си наберете някакви билки, които да изсушите. На Еньовден те са по-лековити от останалите дни.

На 24 юни денят и нощта са равни. След Еньовден денят започва бавно да намалява, а старите хора казвали, че Слънцето отива за сняг.

Преди Слънцето да тръгне към зимата, то се оглеждало във водата на водоемите и затова хората вярват, че тяхната вода става лековита. Ако не сте на работа, разходете се до някоя река или поточе ако не сте на морето, за да се измиете с водата, в която Слънцето се е къпало, за да бъдете здрави.

Според народната вяра от този ден продължителността на деня започва да намалява, а годината клони към зима. Преди да поеме дългия си земен път, то спира да си почине, и окъпано в „живата вода”, изгрява много рано сутринта на Еньовден, за да се прости със света, който няма да види до догодина, а в нощта срещу празника водата придобива особена магическа сила.

Смята се, че в нощта срещу Еньовден билките имат най-голяма сила. Според преданията тогава всяка билка добива целебна сила, всяка магия хваща и всяко гадание се сбъдва.

Еньовденският венец се пази до следващата година и с неговите билки се лекуват заболелите през годината хора и животни. През тази нощ магическа сила придобиват и водите. Според вярванията водата в реките и кладенците на този ден е лечебна, защото слънцето се е окъпало с нея. Вярва се, че който види сутрин рано при изгрев окъпалото се в жива вода „играещо” и „трептящо” слънце, ще бъде здрав през цялата година. Всички наблюдават сянката си.