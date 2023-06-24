Кой има имен ден днес, 24 юни 2026 г. Честито!

Празникът Еньовден съвпада с лятното слънцестоене. Много от поверията и обичаите са свързани със Слънцето и култа към него, пише standartnews.com. Смята се, че на този ден различните билки и треви имат най-голяма лечебна сила особено при изгрева.
24 Юни / Имен ден:
Биляна, Ивет, Ивета, Денислав, Деница, Деян, Деяна, Диана, Дияна, Енчо, Еньо, Яна, Янаки, Яне, Янета, Яни, Янизар, Янизара, Янимир, Янимира, Янин, Янина, Янис, Яниса, Янислав, Янислава, Янита, Яница, Янка, Янко, Янчо
Хората с имена на билки също имат имен ден, макар че те празнуват своя имен ден и на Цветница като Божур, Божура, Бреза, Върба, Детелина, Детелин, Диляна, Дилян, Невена, Невен, Роза и други.
Първата народна традиция на Еньовден, която всеки може да изпълни е рано сутринта преди работа да се намокри за здраве с роса.
Всеки минава близо до парк или тревна площ, чиято трева е покрита с роса. Намокрете си ръцете с роса, а след това намокрете си главата, очите и лицето, за да бъдете здрави през цялата година.
Ако не сте на работа на 24 юни, можете да излезете на разходка сред природата и да си наберете някакви билки, които да изсушите. На Еньовден те са по-лековити от останалите дни.
На 24 юни денят и нощта са равни. След Еньовден денят започва бавно да намалява, а старите хора казвали, че Слънцето отива за сняг.
Преди Слънцето да тръгне към зимата, то се оглеждало във водата на водоемите и затова хората вярват, че тяхната вода става лековита. Ако не сте на работа, разходете се до някоя река или поточе ако не сте на морето, за да се измиете с водата, в която Слънцето се е къпало, за да бъдете здрави.
Според народната вяра от този ден продължителността на деня започва да намалява, а годината клони към зима. Преди да поеме дългия си земен път, то спира да си почине, и окъпано в „живата вода”, изгрява много рано сутринта на Еньовден, за да се прости със света, който няма да види до догодина, а в нощта срещу празника водата придобива особена магическа сила.
Смята се, че в нощта срещу Еньовден билките имат най-голяма сила. Според преданията тогава всяка билка добива целебна сила, всяка магия хваща и всяко гадание се сбъдва.
Еньовденският венец се пази до следващата година и с неговите билки се лекуват заболелите през годината хора и животни. През тази нощ магическа сила придобиват и водите. Според вярванията водата в реките и кладенците на този ден е лечебна, защото слънцето се е окъпало с нея. Вярва се, че който види сутрин рано при изгрев окъпалото се в жива вода „играещо” и „трептящо” слънце, ще бъде здрав през цялата година. Всички наблюдават сянката си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 МАЛКА пенсИЯ
19:41 24.06.2023
3 среднощен
"Смятането" е точна наука...
Еньовден - рождество на св. Йоан Предтеча. Толкова!
05:09 24.06.2024
4 Гост
05:41 24.06.2024
5 Гост666
05:46 24.06.2024
6 Сатана
05:47 24.06.2024
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Енио Мориконе
07:18 24.06.2024
9 в кратце
08:42 24.06.2024
10 Мъдрият
Днес се чества само един празник: РОЖДЕСТВО НА СВЕТИ ИОАН, ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ ГОСПОДЕН!
Имен ден има само Йоан/Иван и производните им имена!
Поздравявам всички православни християни с празника Рождество на Свети Йоан Кръстител и пожелавам да имаме твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога, и твърдо да отстояваме Православието, защото много езичници се навъдиха напоследък!
По молитвите на Свети Йоан Кръстител: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #12, #21
08:44 24.06.2024
11 Честити
08:52 24.06.2024
12 Гълабът....
До коментар #10 от "Мъдрият":Сори, мъдър, ама днес не се ли чества празника на Свети Дух!?
14:54 24.06.2024
13 самодива
18:53 24.06.2024
14 Българин 🇧🇬
06:17 24.06.2025
15 Илия Кръстев
06:53 24.06.2025
16 Име
07:07 24.06.2025
17 ИЛИЯ КРЪСТЕВ
07:07 24.06.2025
18 Защо е обичана
07:17 24.06.2025
19 Еклиптика
09:20 24.06.2025
20 Име
10:40 24.06.2025
21 Анонимен
До коментар #10 от "Мъдрият":О, Мъдрий мъдрецо/кътнико/резецо! Иван и Йоан празнуват на 7ми януари, а православието няма нужда от защита, защото никой не го напада. То е точно там и точно толкова голямо, колкото е нужно на хората.
17:40 24.06.2025