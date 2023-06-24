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Кой има имен ден днес, 24 юни 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 24 юни 2026 г. Честито!

24 Юни, 2023 06:34, обновена 24 Юни, 2026 05:58 25 229 21

  • еньовден-
  • празник-
  • имен ден

Еньовден съвпада с лятното слънцестоене

Кой има имен ден днес, 24 юни 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Празникът Еньовден съвпада с лятното слънцестоене. Много от поверията и обичаите са свързани със Слънцето и култа към него, пише standartnews.com. Смята се, че на този ден различните билки и треви имат най-голяма лечебна сила особено при изгрева.

24 Юни / Имен ден:

Биляна, Ивет, Ивета, Денислав, Деница, Деян, Деяна, Диана, Дияна, Енчо, Еньо, Яна, Янаки, Яне, Янета, Яни, Янизар, Янизара, Янимир, Янимира, Янин, Янина, Янис, Яниса, Янислав, Янислава, Янита, Яница, Янка, Янко, Янчо

Хората с имена на билки също имат имен ден, макар че те празнуват своя имен ден и на Цветница като Божур, Божура, Бреза, Върба, Детелина, Детелин, Диляна, Дилян, Невена, Невен, Роза и други.

Първата народна традиция на Еньовден, която всеки може да изпълни е рано сутринта преди работа да се намокри за здраве с роса.

Всеки минава близо до парк или тревна площ, чиято трева е покрита с роса. Намокрете си ръцете с роса, а след това намокрете си главата, очите и лицето, за да бъдете здрави през цялата година.

Ако не сте на работа на 24 юни, можете да излезете на разходка сред природата и да си наберете някакви билки, които да изсушите. На Еньовден те са по-лековити от останалите дни.

На 24 юни денят и нощта са равни. След Еньовден денят започва бавно да намалява, а старите хора казвали, че Слънцето отива за сняг.

Преди Слънцето да тръгне към зимата, то се оглеждало във водата на водоемите и затова хората вярват, че тяхната вода става лековита. Ако не сте на работа, разходете се до някоя река или поточе ако не сте на морето, за да се измиете с водата, в която Слънцето се е къпало, за да бъдете здрави.

Според народната вяра от този ден продължителността на деня започва да намалява, а годината клони към зима. Преди да поеме дългия си земен път, то спира да си почине, и окъпано в „живата вода”, изгрява много рано сутринта на Еньовден, за да се прости със света, който няма да види до догодина, а в нощта срещу празника водата придобива особена магическа сила.

Смята се, че в нощта срещу Еньовден билките имат най-голяма сила. Според преданията тогава всяка билка добива целебна сила, всяка магия хваща и всяко гадание се сбъдва.

Еньовденският венец се пази до следващата година и с неговите билки се лекуват заболелите през годината хора и животни. През тази нощ магическа сила придобиват и водите. Според вярванията водата в реките и кладенците на този ден е лечебна, защото слънцето се е окъпало с нея. Вярва се, че който види сутрин рано при изгрев окъпалото се в жива вода „играещо” и „трептящо” слънце, ще бъде здрав през цялата година. Всички наблюдават сянката си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МАЛКА пенсИЯ

    20 5 Отговор
    ЧЕСТИТО,на всички именници.ЖИВИ,ЗДРАВИ!!!

    19:41 24.06.2023

  • 3 среднощен

    15 6 Отговор
    "...Смята се, че на този ден различните билки и треви имат най-голяма лечебна сила особено при изгрева...";

    "Смятането" е точна наука...
    Еньовден - рождество на св. Йоан Предтеча. Толкова!

    05:09 24.06.2024

  • 4 Гост

    6 14 Отговор
    Не познавам хора с такива имена .

    05:41 24.06.2024

  • 5 Гост666

    6 34 Отговор
    Празник на хора с селяндурски имена весел празник селяни . И дано на пуснете ГОЛЯМИТЕ градове и се върнете в кочината на село.

    05:46 24.06.2024

  • 6 Сатана

    5 23 Отговор
    От кога чакаме този празник на билкарите и селяндурите . Айде идвайте казана загря .

    05:47 24.06.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Енио Мориконе

    12 11 Отговор
    Реколтата от марихуана се събира преди изгрев слънце, за да не ви надушат куките.

    07:18 24.06.2024

  • 9 в кратце

    2 2 Отговор
    Слънцето си стояло по лятному на плажа.

    08:42 24.06.2024

  • 10 Мъдрият

    17 11 Отговор
    Стига глупости и езически суеверия!

    Днес се чества само един празник: РОЖДЕСТВО НА СВЕТИ ИОАН, ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ ГОСПОДЕН!

    Имен ден има само Йоан/Иван и производните им имена!

    Поздравявам всички православни християни с празника Рождество на Свети Йоан Кръстител и пожелавам да имаме твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога, и твърдо да отстояваме Православието, защото много езичници се навъдиха напоследък!

    По молитвите на Свети Йоан Кръстител: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #12, #21

    08:44 24.06.2024

  • 11 Честити

    16 0 Отговор
    и благословени да са именниците, прекрасен празник!

    08:52 24.06.2024

  • 12 Гълабът....

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Сори, мъдър, ама днес не се ли чества празника на Свети Дух!?

    14:54 24.06.2024

  • 13 самодива

    4 3 Отговор
    Честит празник, колежки!;)

    18:53 24.06.2024

  • 14 Българин 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Прекрасни именички и именици , бъдете живи здрави и щастливи !

    06:17 24.06.2025

  • 15 Илия Кръстев

    9 0 Отговор
    Имате голяма грешка. На този ден Денят е най дълъг а нощта е най къса !

    06:53 24.06.2025

  • 16 Име

    3 0 Отговор
    Умна, красива и работлива. Като всички хора от Балкана. И никога не предава!

    07:07 24.06.2025

  • 17 ИЛИЯ КРЪСТЕВ

    6 0 Отговор
    Имате голяма грешка. На този ден Денят е най дълъг а нощта е най къса !

    07:07 24.06.2025

  • 18 Защо е обичана

    4 0 Отговор
    Умна, красива и работлива. Като всички хора от Балкана. И никога не предава!

    07:17 24.06.2025

  • 19 Еклиптика

    4 0 Отговор
    "На 24 юни денят и нощта са равни...", на някоя друга планета, може и да са равни, но тук на земята, не са.

    09:20 24.06.2025

  • 20 Име

    4 2 Отговор
    Тихомирчо, явно не сте ходили на училище! "На 24 юни денят и нощта са равни" Денят(светлата част от денонощието) е най-дълга, а нощта(тъмната част от денонощието) най-къса! А обратното е около Коледа!

    10:40 24.06.2025

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    О, Мъдрий мъдрецо/кътнико/резецо! Иван и Йоан празнуват на 7ми януари, а православието няма нужда от защита, защото никой не го напада. То е точно там и точно толкова голямо, колкото е нужно на хората.

    17:40 24.06.2025