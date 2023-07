Българинът, издълбал името си на Колизеума, се извини

Иван Димитров от Ловеч, който е фитнес инструктор в Обединеното кралство и когото милиони по света видяха да пише по стените на Колизеума, се е извинил на полицията за вандалската си проява, пише Daily Mail, предава NOVA.

За действията на 27-годишния мъж се разбра, след като американският турист Раян Луц публикува клип в интернет как Иван издълбава своето име и това на приятелката си Хейли в древната тухлена зидария.

Someone carving their name into the #coliseum #rome seriously?! https://t.co/Q1VRNlrqpE