Новини
Любопитно »
Тита и Гери-Никол пяха заедно на сцена за пръв път от 10 години (ВИДЕО)

Тита и Гери-Никол пяха заедно на сцена за пръв път от 10 години (ВИДЕО)

19 Януари, 2026 13:31 595 7

  • тита-
  • гери-никол-
  • сдобриха-
  • приятелки-
  • певици-
  • участие

Певиците, чиито кариери започнаха в X-factor, се събраха и се помириха

Тита и Гери-Никол пяха заедно на сцена за пръв път от 10 години (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двете поп певици залитнали към чалгата Тита и Гери-Никол предизвикаха фурор и доказаха, че между тях няма никакво напрежение. Двете пяха заедно песен на Лейди Гага на живо в столичен клуб, а сега феновете очакват дует.

Между двете изпълнителки продуцирани от Криско дълги години тля тих разрив, а напрежението се усещаше от феновете им, които тайно се надяваха те да се сдобрят и да запишат обща песен.

Пътят им към славата започва с участие в предаването X Factor, където участват като трио заедно с Мишел (която се омъжи за рапъра V:rgo) под името Sweet 16. Още тогава те спечелиха сърцата на публиката, но малко след предаването групата се разпадна.

Първата, която започна солова кариера, беше Гери-Никол с песента в дует с Криско – „Ела и си вземи“. Втора със солова кариера беше Тита, интересно – отново в дует с Криско: песента „Voodoo кукла“.

Може би именно заради това фенове и медии спекулираха за скандали между двете, но слуховете започнаха да се изпаряват още миналата година, когато Мишел сподели снимка, на която трите бяха щракнати за неофициалното събиране на Sweet 16, припомня Телеграф.

Сега обаче Тита и Гери-Никол излязоха за първи път на една сцена от 10 години насам, като двете изпяха песента на Лейди Гага – Born This Way, в столичен клуб.

Двете изглеждаха повече от щастливи, признаха си, че се обичат и дори се прегърнаха пред публиката. Феновете буквално откачиха – както на живо, така и от кадрите в социалните мрежи, и вече започват да настояват за дует между двете певици.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Бравос,това е новината на столетието!🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    13:32 19.01.2026

  • 2 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Трудно е да се прецени коя е по гнусна

    13:34 19.01.2026

  • 3 Шегаджия

    1 1 Отговор
    Легенди!

    13:36 19.01.2026

  • 4 И двете дядо попе

    5 1 Отговор
    и двете.

    13:39 19.01.2026

  • 5 имаха данни

    5 0 Отговор
    но всичко отиде в канала

    13:39 19.01.2026

  • 6 ???

    1 0 Отговор
    Не съм се вълнувал така от 2005, когато Пинк Флойд се събраха в рогоналния състав за последно за три песни.

    13:52 19.01.2026

  • 7 Ице

    0 0 Отговор
    С тия издути джуки като лапнат микрофоните и засмучат вакуум навътре….уплътнението ще държи до пръсване.

    13:59 19.01.2026