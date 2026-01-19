Тита и Гери-Никол пяха заедно на сцена за пръв път от 10 години (ВИДЕО)

Двете поп певици залитнали към чалгата Тита и Гери-Никол предизвикаха фурор и доказаха, че между тях няма никакво напрежение. Двете пяха заедно песен на Лейди Гага на живо в столичен клуб, а сега феновете очакват дует.

Между двете изпълнителки продуцирани от Криско дълги години тля тих разрив, а напрежението се усещаше от феновете им, които тайно се надяваха те да се сдобрят и да запишат обща песен.

Пътят им към славата започва с участие в предаването X Factor, където участват като трио заедно с Мишел (която се омъжи за рапъра V:rgo) под името Sweet 16. Още тогава те спечелиха сърцата на публиката, но малко след предаването групата се разпадна.

Първата, която започна солова кариера, беше Гери-Никол с песента в дует с Криско – „Ела и си вземи“. Втора със солова кариера беше Тита, интересно – отново в дует с Криско: песента „Voodoo кукла“.

Може би именно заради това фенове и медии спекулираха за скандали между двете, но слуховете започнаха да се изпаряват още миналата година, когато Мишел сподели снимка, на която трите бяха щракнати за неофициалното събиране на Sweet 16, припомня Телеграф.

Сега обаче Тита и Гери-Никол излязоха за първи път на една сцена от 10 години насам, като двете изпяха песента на Лейди Гага – Born This Way, в столичен клуб.

Двете изглеждаха повече от щастливи, признаха си, че се обичат и дори се прегърнаха пред публиката. Феновете буквално откачиха – както на живо, така и от кадрите в социалните мрежи, и вече започват да настояват за дует между двете певици.