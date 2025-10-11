Близо 300-годишно кафене в Рим затваря заради скандал

Едно от най-старите работещи кафенета в Рим — Antico Caffè Greco — беше окончателно затворено на 9 октомври, след продължителен юридически спор с наемодателя, съобщава Corriere della Sera.

Конфликтът между арендатора и собственика — Ospedale Israelitico (Израелската болница в Рим) — започна през 2017 г., когато договорът за наем изтече. Управителите на кафенето отказаха да напуснат пространството, въпреки изтичането на договора, което доведе до серия съдебни спорове. В юли 2024 г. Касационният съд постанови, че болницата има право да прекрати наема и да върне помещенията, при условие че се запази историческият и архитектурен облик на заведението — то е под закрилата на държавата от 1953 г. като културен паметник.

Сега е плануван реставрационен ремонт на сградата, като представителите на новия собственик публично заявиха, че възнамеряват да запазят оригиналния стил на интериора и историчните елементи, които са характерни за мястото.

Antico Caffè Greco се намира на ул. Via dei Condotti близо до Испанските стълби, и отваря врати през 1760 г. по инициатива на Никола делла Мадалена, итало-левантийски сладкар. През вековете кафенето се утвърди като център на интелектуалния и артистичен живот в Рим, посещавано от фигури като Гьоте, Байрон, Кийтс, Ницше, Гогол и Шарл Бодлер.

В италианските медии се посочва, че още преди затварянето кафенето е получавало неофициални предложения за отдаване под наем от големи модни марки, готови да плащат наем до 1,5 млн. евро годишно за локализиране в престижната зона около бутиците по Via dei Condotti.

Неговата художествена колекция — включваща над 300 произведения — бе ключов елемент в спора между двете страни, тъй като съдебните решения задължиха тя да остане непроменена и в местонахождението ѝ. Полицейско разследване бе задействано в момента, в който част от произведенията бяха премествани в частни гаражи, според последни публикации.

Затварянето на Antico Caffè Greco предизвика реакции сред групи за защита на културното наследство и интелектуалци, като много от тях призовават за спасяването на символ, който се счита за жива връзка между минало и съвременност в сърцето на Рим.