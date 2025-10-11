Новини
Любопитно »
Близо 300-годишно кафене в Рим затваря заради скандал

11 Октомври, 2025 19:26 1 453 11

То се счита за едно от най-старите заведения в италианската столица

Близо 300-годишно кафене в Рим затваря заради скандал - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Едно от най-старите работещи кафенета в Рим — Antico Caffè Greco — беше окончателно затворено на 9 октомври, след продължителен юридически спор с наемодателя, съобщава Corriere della Sera.

Конфликтът между арендатора и собственика — Ospedale Israelitico (Израелската болница в Рим) — започна през 2017 г., когато договорът за наем изтече. Управителите на кафенето отказаха да напуснат пространството, въпреки изтичането на договора, което доведе до серия съдебни спорове. В юли 2024 г. Касационният съд постанови, че болницата има право да прекрати наема и да върне помещенията, при условие че се запази историческият и архитектурен облик на заведението — то е под закрилата на държавата от 1953 г. като културен паметник.

Сега е плануван реставрационен ремонт на сградата, като представителите на новия собственик публично заявиха, че възнамеряват да запазят оригиналния стил на интериора и историчните елементи, които са характерни за мястото.

Antico Caffè Greco се намира на ул. Via dei Condotti близо до Испанските стълби, и отваря врати през 1760 г. по инициатива на Никола делла Мадалена, итало-левантийски сладкар. През вековете кафенето се утвърди като център на интелектуалния и артистичен живот в Рим, посещавано от фигури като Гьоте, Байрон, Кийтс, Ницше, Гогол и Шарл Бодлер.

В италианските медии се посочва, че още преди затварянето кафенето е получавало неофициални предложения за отдаване под наем от големи модни марки, готови да плащат наем до 1,5 млн. евро годишно за локализиране в престижната зона около бутиците по Via dei Condotti.

Неговата художествена колекция — включваща над 300 произведения — бе ключов елемент в спора между двете страни, тъй като съдебните решения задължиха тя да остане непроменена и в местонахождението ѝ. Полицейско разследване бе задействано в момента, в който част от произведенията бяха премествани в частни гаражи, според последни публикации.

Затварянето на Antico Caffè Greco предизвика реакции сред групи за защита на културното наследство и интелектуалци, като много от тях призовават за спасяването на символ, който се счита за жива връзка между минало и съвременност в сърцето на Рим.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Име

    32 3 Отговор
    Има ли мамесени евреи, винаги мирише!

    Коментиран от #2

    19:29 11.10.2025

  • 2 така е !

    3 22 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    вониш на уфсъ

    Коментиран от #3

    19:31 11.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пенчо

    2 0 Отговор
    историчните елементи

    19:38 11.10.2025

  • 5 ?????

    5 3 Отговор
    Много важно.
    Рано или късно всичко свършва и то поради някакви такива причини.

    19:48 11.10.2025

  • 6 Хмм

    12 0 Отговор
    кафенето не е толкова ценно с архитектурния си вид, то е история, най-старото в Рим, освен това е съвсем близо до площад Испания и прочутите стълби с фонтана Старата лодка на Бернини, вътре картини, шкафове с книги, аз дори си помислих, че в София никога няма да запазят такова кафене, там опитахме чудесната "торта на баба", купих си кутия с кафе и логото на кафенето, до него е модната къща Булгари, купуват и унищожават национална история, жалко

    19:50 11.10.2025

  • 7 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Значи евреите са коренните наследници на кафенето ,Рим и Италия

    20:07 11.10.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Аман от тия евреи 🤬💀

    20:33 11.10.2025

  • 9 Знайко

    1 0 Отговор
    Чудесно!
    Ето това е демокрация в действие:
    хем те изгонват като ти свърши наема,
    хем ти вземат картините , които собствениците са събирали столетия,
    хем си правят музей от който да скубят кинти занапред.
    Win-Win-Win ситуация.
    Какво да кажа освен "браво"?

    20:41 11.10.2025

  • 10 главната джамия и центъра ))))

    0 0 Отговор
    много кафета

    20:53 11.10.2025

  • 11 главната джамия и центъра ))))

    0 0 Отговор
    отиваме на баня ::::

    20:56 11.10.2025