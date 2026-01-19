Новини
Зеленият ринг: София подготвя следващите стъпки за реализация на най-големия линеен парк

Зеленият ринг: София подготвя следващите стъпки за реализация на най-големия линеен парк

19 Януари, 2026

Целта е в края на 2026 г. да стартира изграждането на първата отсечка – от гара „Пионер“ до бул. „Шипченски проход“

Снимка: Пресцентър на Столична община
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Зеленият ринг е един от ключовите стратегически проекти за развитието на София – проект, който показва как градът може да се развива цялостно, устойчиво и с мисъл за хората. С дължина около 30 километра, бъдещият линеен парк ще свърже над 30 жилищни квартала и ще осигури пряк достъп до зелената система на града за повече от 250 000 жители.

Идеята е амбициозна, но напълно постижима: изоставени територии, стари железопътни трасета и речни коридори да се превърнат в активни обществени пространства за пешеходно и велосипедно движение, спорт, отдих и социален живот. Зеленият ринг не е просто парк, а гръбнак на бъдещата пешеходна и велосипедна мрежа на града, каза кметът на София Васил Терзиев.

През 2025 г. проектът получи нов тласък с възобновяването на координацията между Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“ и екипа на „Софияплан“. Фокусът беше върху онези задължителни, но често невидими стъпки – институционална координация, подготовка на задания, технически и транспортни проучвания, както и оптимизиране на административните процедури. Именно тази работа прави възможно един мащабен проект да премине от добра идея към реално изпълнение.

Една от ключовите зони, по които вече се работи, е отсечката „Възраждане“ в района на НПЗ „Средец“. Там Зеленият ринг ще свърже кварталите „Красна поляна“ и „Сердика“ с „Лагера“, „Белите брези“, „Красно село“ и „Славия“. Територията е бивша производствена зона, планирана за цялостно преструктуриране, като Рингът се разглежда не изолирано, а като част от по-широко преосмисляне на уличната мрежа, публичните пространства и бъдещите функции на зоната.

През 2025 г. „Софияплан“ подготви задание за цялостно пътно-комуникационно и транспортно проучване, а съвместно с направление „Архитектура и градоустройство“ се работи за създаване на публично-частни партньорства с инвеститорите в района.

През 2026 г. предстоят промени в регулацията, допълнителни транспортни анализи, преброявания и моделиране на трафика, с цел избор на най-балансираното решение и осигуряване на непрекъснато и безконфликтно преминаване на линейния парк.

Паралелно с това напредват и процедурите за първата отсечка на Зеления ринг в районите „Изток“ и „Изгрев“. Част от държавните имоти вече са прехвърлени на общината, а през 2026 г. се очаква процесът да бъде напълно завършен. Следващата ключова стъпка е възлагането на технически проект – последното необходимо условие преди започване на строителството. Целта е в края на 2026 г. да стартира изграждането на първата отсечка – от гара „Пионер“ до бул. „Шипченски проход“ и бъдещата метростанция, както и паралелно начало на работа по още три отсечки, с цел проектът да се развива поетапно и свързано.

Съществен елемент от проекта е активното включване на гражданите и академичната общност. В последните години студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия разработват части от Зеления ринг в рамките на учебните си проекти, като анализират терени, правят проучвания и работят с местните общности. Част от тези идеи ще намерят място в бъдещите задания за проектиране. През 2026 г. се планират и събития на терен, чрез които хората от кварталите ще бъдат включени още в ранните фази на проекта.

В пълната си реализация Зеленият ринг ще премине през голяма част от зелените клинове на София и покрай шест от градските реки. Така той ще създаде силна връзка между парковете, реките и Витоша и ще се утвърди като основна градска структура, върху която се надграждат всички концепции за зелени връзки между центъра, кварталите и планината.

Зеленият ринг е дългосрочна инвестиция в зелена инфраструктура, устойчиво придвижване и по-високо качество на живот. Той е много повече от парк – той е отговор на въпроса какъв град искаме да бъдем: по-свързан, по-зелен, по-достъпен и по-справедлив за всички, заяви столичният кмет Васил Терзиев.


София / България
  • 1 Роки

    11 4 Отговор
    Пак става въпрос за едни милиони евро в правилните чекмеджета.

    14:22 19.01.2026

  • 2 честен ционист

    3 5 Отговор
    "устойчиво и с мисъл за хората" са 2 взаимоизключващи се неща. Зелен ринг преведено на български е контейнери за боклук с катинари и поименни пликове за отпадъци, 15 минутни градове и ограничено придвижване с личен автомобил.

    Коментиран от #4

    14:22 19.01.2026

  • 3 Трол

    4 1 Отговор
    Това е удар по ромите, графитите и клошарите.

    14:23 19.01.2026

  • 4 освен това

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    контейнерите ще са и с кантари, а ключа ще е РФИД за да знаят на кой да пратят сметката.

    Коментиран от #5

    14:35 19.01.2026

  • 5 кауза пердута

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "освен това":

    Васко хубаво е гледал как се управлява боклука в Западна Европа, но не отчита факта, че българина си предпочита кочинаката и ще си хвърля боклука където си иска около заключената кофа. Това са некои дребни местни особености на материала.

    14:53 19.01.2026

  • 6 Баща та

    2 2 Отговор
    Абе тоя София не може да изчисти зелен ринг щял да прави

    15:11 19.01.2026

  • 7 Европрограми

    0 1 Отговор
    най-обичам, гол по пясъка ще тичам.... на Малдиви с цял остров ще се окича...
    Пак хранилка се намери за нашите тюфлек-чембери....

    15:24 19.01.2026

