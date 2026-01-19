Треньорът, който сътвори огромния скандал: Искам да се извиня пред целия свят

Селекционерът на Сенегал Папе Тиав отказа да даде пресконференция след финала за Купата на Африканските нации, в който неговият отбор победи домакина Мароко с 1:0 след продължения.

Специалистът отмени изявлението си пред медиите, тъй като в залата било прекалено шумно. Тиав беше в основата на големия скандал в края на редовното време на решителния мач за трофея. Той накара играчите си да напуснат терена, след като беше отсъдена дузпа в полза на Мароко.

Той все пак даде интервю за телевизия „BeIN Sport“, в което призна, че е сбъркал с решението си да изведе отбора от терена.

Случилото се беше обявено от множество чуждестранни медии като невиждан и нечуван скандал.

„Не бях съгласен с решението на съдията. Не ми се ще да влизам в подробности за случилото. Искам пред целия футболен свят да се извиня. След първоначалната си реакция, породена от емоцията на момента, промених решението си и върнах отбора на терена. Приехме грешките на съдиите“, заяви Тиав, но всъщност цял свят видя по телевизията, че Садио Мане разубеди съиграчите и треньора решението да бъде променено и да се върнат на терена.

„Не трябваше да напускаме, но не можем да поправим стореното. Още веднъж се извиняване на цялата футболна общественост“, допълни селекционерът на Сенегал.

В добавеното време Тиав беше бесен на съдията Жан-Жак Ндала от ДР Конго, който първо отмени гол на Исмаила Сар за Сенегал заради нарушение на Абдулайе Сек срещу Ашраф Хакими при организацията на атаката. Минути след това след намеса на ВАР реферът отсъди дузпа за Мароко.

Двете ситуации накараха сенегалският национал да изведе отбора си от терена и да го прибере в съблекалнята.