Новини
Спорт »
Бг футбол »
Треньорът, който сътвори огромния скандал: Искам да се извиня пред целия свят

Треньорът, който сътвори огромния скандал: Искам да се извиня пред целия свят

19 Януари, 2026 14:28 1 435 5

  • папе тиав-
  • сенегал-
  • футбол

Специалистът отмени изявлението си пред медиите, тъй като в залата било прекалено шумно

Треньорът, който сътвори огромния скандал: Искам да се извиня пред целия свят - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Сенегал Папе Тиав отказа да даде пресконференция след финала за Купата на Африканските нации, в който неговият отбор победи домакина Мароко с 1:0 след продължения.

Специалистът отмени изявлението си пред медиите, тъй като в залата било прекалено шумно. Тиав беше в основата на големия скандал в края на редовното време на решителния мач за трофея. Той накара играчите си да напуснат терена, след като беше отсъдена дузпа в полза на Мароко.

Той все пак даде интервю за телевизия „BeIN Sport“, в което призна, че е сбъркал с решението си да изведе отбора от терена.

Случилото се беше обявено от множество чуждестранни медии като невиждан и нечуван скандал.

„Не бях съгласен с решението на съдията. Не ми се ще да влизам в подробности за случилото. Искам пред целия футболен свят да се извиня. След първоначалната си реакция, породена от емоцията на момента, промених решението си и върнах отбора на терена. Приехме грешките на съдиите“, заяви Тиав, но всъщност цял свят видя по телевизията, че Садио Мане разубеди съиграчите и треньора решението да бъде променено и да се върнат на терена.

„Не трябваше да напускаме, но не можем да поправим стореното. Още веднъж се извиняване на цялата футболна общественост“, допълни селекционерът на Сенегал.

В добавеното време Тиав беше бесен на съдията Жан-Жак Ндала от ДР Конго, който първо отмени гол на Исмаила Сар за Сенегал заради нарушение на Абдулайе Сек срещу Ашраф Хакими при организацията на атаката. Минути след това след намеса на ВАР реферът отсъди дузпа за Мароко.

Двете ситуации накараха сенегалският национал да изведе отбора си от терена и да го прибере в съблекалнята.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Най скапания финал състоял се някога. Гледахме Челси-Арсенал. Арсенал се опитваха да направят нещо красиво а Челси както винаги най грубия отбор във света разваля всичко и накрая побеждава. Не е за гледане този театър който сътвориха Сенегал.

    14:38 19.01.2026

  • 2 Чочо

    0 0 Отговор
    Кофти работа .
    Но, пък разконцентрираха Мароко.
    И ....накрая успяха.

    14:53 19.01.2026

  • 3 Чочо

    0 0 Отговор
    Кофти работа .
    Но, пък разконцентрираха Мароко.
    И ....накрая успяха.

    14:54 19.01.2026

  • 4 Сандо

    1 0 Отговор
    Докато за гола можеше да има някакъв спор,то относно дузпата отсъждането беше правилно.И въобще съдията беше на ниво за разлика от футболистите и играта,която демонстрираха.

    Коментиран от #5

    15:07 19.01.2026

  • 5 Друг поглед

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    Според мен Диаз като усети ръката на рамото си веднага се хвърли за дузпата, а защитника така и не го дръпна, но се беше подготвил за борба. Повторение с ВАР имаше само от един ъгъл, слабо изпълнение на домакините. Разглеждане на ситуацията с отменения гол нямаше.

    15:29 19.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ