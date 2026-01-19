Глория мотивира феновете си с ВИДЕО от фитнеса

Глория изненада феновете си и за пръв път показа кадри от фитнес залата. В ново кратко видео Глория демонстрира невероятната си фигура в спортно облекло – плосък корем, стегнати ръце и извивки, на които младите ѝ колежки, които от рано посещават пластичните хирурзи, могат да завиждат.
Въпреки феноменалното си тяло, певицата остава самокритична: "Има какво да се желае още". Но истината е, че усилията ѝ във фитнеса и постоянството ѝ дават резултат, за който мнозина си мечтаят.
Глория разкри и мотивацията си: "Само един човек да вдъхновя да тренира, ми е достатъчно!", категорична е тя в обръщението към феновете. Съдейки по коментарите и хубавите реакции към видеото, това най-вероятно е успешно постигната мисия за нея.
Феновете се надпреварват да питат: от колко часа на ден тренира до какви специални упражнения използва, за да оформя тялото си. Според запознати, Глория комбинира силови упражнения с кардио и здравословно хранене, за да поддържа безупречната си форма.
