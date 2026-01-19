Новини
Поп фолк примата показа готовност да поддържа безупречната си фигура и през новата година

Глория мотивира феновете си с ВИДЕО от фитнеса - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Глория изненада феновете си и за пръв път показа кадри от фитнес залата. В ново кратко видео Глория демонстрира невероятната си фигура в спортно облекло – плосък корем, стегнати ръце и извивки, на които младите ѝ колежки, които от рано посещават пластичните хирурзи, могат да завиждат.

Въпреки феноменалното си тяло, певицата остава самокритична: "Има какво да се желае още". Но истината е, че усилията ѝ във фитнеса и постоянството ѝ дават резултат, за който мнозина си мечтаят.

Глория разкри и мотивацията си: "Само един човек да вдъхновя да тренира, ми е достатъчно!", категорична е тя в обръщението към феновете. Съдейки по коментарите и хубавите реакции към видеото, това най-вероятно е успешно постигната мисия за нея.

Феновете се надпреварват да питат: от колко часа на ден тренира до какви специални упражнения използва, за да оформя тялото си. Според запознати, Глория комбинира силови упражнения с кардио и здравословно хранене, за да поддържа безупречната си форма.


  • 1 Хаха

    8 0 Отговор
    С труд, воля и постояннство в набиването на инсулинови инжекции за отслабване, елкарнитин и други химикали в дъртото тяло се постига временно измамен спортен вид.

    14:44 19.01.2026

  • 2 Тази

    9 1 Отговор
    Късокраката може да мотивира само някой дрогиран! Или ако си плати солидно!

    14:45 19.01.2026

  • 3 кака кифла

    4 1 Отговор
    мотивира феновете си с безплатен кекс промоция в фитнеса

    14:55 19.01.2026

  • 4 Вече

    2 0 Отговор
    е дърта пача ама още във фитнеса се чекне. Няма лошо да дава пример на по младите, ама все пак по внимателно че не е на 20 години. Не може да се отрече че изглежда много добре, дори по-добре от някои нейни доста по млади колеги.

    14:55 19.01.2026

  • 5 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Пускат ли бабички във фитнес залите

    14:56 19.01.2026

  • 6 Спиро

    4 0 Отговор
    Вече е много ретро, като Веско Маринов..

    14:59 19.01.2026

  • 7 За нея вече

    3 0 Отговор
    вестник “Над 55”.

    15:03 19.01.2026

  • 8 Глория

    2 0 Отговор
    Вече с моята възраст чета само вестник " Трета възраст"

    15:14 19.01.2026