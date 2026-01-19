Инфлацията в света ще е по-малко от първоначално прогнозираната

Международният валутен фонд (МВФ) очаква глобалната инфлация да спадне до 3,8% през 2026 г. и до 3,4% през 2027 г., се посочва в последния доклад на МВФ за световните икономически перспективи.

По този начин прогнозата за спад на инфлацията през 2026 г. е ревизирана надолу с 0,1 процентни пункта в сравнение с данните, представени в подобен доклад за октомври 2025 г. Експертите оцениха темпа на спад на инфлацията миналата година на 4,1%.

Експертите на МВФ посочват отслабващото търсене на енергия и по-ниските цени на енергията като сред основните фактори, допринасящи за спада на глобалната инфлация. В същото време те прогнозират, че спадът на инфлацията в САЩ ще бъде „по-постепенен, отколкото в други големи икономики“.

МВФ прогнозира средната цена на барел петрол да бъде 62,13 USD тази година и 62,17 долара през 2027 г.

„Прогнозната средна цена на барел петрол в щатски долари, като се вземат предвид фючърсните пазари към 20 ноември 2025 г., ще бъде 62,13 USD през 2026 г. и 62,17 USD през 2027 г.“, се казва в проучването. Според авторите му цените на петрола ще спаднат с 8,5% тази година и ще се увеличат с 0,1% през следващата година. Тези цифри са коригирани с минус 4% през 2026 г. и плюс 0,3% през 2027 г. в сравнение с предишния доклад на Фонда „Глобални икономически перспективи“, публикуван миналия октомври.

Като цяло „се очаква цените на енергията да паднат с около 7% през 2026 г.“, пишат експертите на МВФ. Както обясняват, „това е повече от прогнозираното в доклада от октомври 2025 г.“. „Цените на петрола остават ниски и се очаква да паднат допълнително поради слабия растеж на световното търсене и силния растеж на предлагането. Мекото ценово дъно обаче се подкрепя от производителите с по-високи разходи, стратегическите резерви на Китай и подхода, предприет от ОПЕК+ за избягване на срив на цените“, отбелязва документът.

„Очаква се цените на природния газ да останат относително ниски поради слабото търсене на енергия, обусловено от несигурността, по-гъвкавите цели за съхранение на Европейския съюз и перспективите за значително предлагане на втечнен природен газ в средносрочен план“, добавят експертите на МВФ.