Снимки на Фреди Меркюри с тайната му дъщеря ще бъдат разкрити за благотворителност

19 Януари, 2026 13:58

Вдовецът на покойната дъщеря на Фреди Меркюри ще изпълни последното ѝ желание

Снимки на Фреди Меркюри с тайната му дъщеря ще бъдат разкрити за благотворителност - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Вдовецът на жена, представяна като тайна дъщеря на Фреди Меркюри, заяви, че възнамерява да публикува лични фотографии и документи, които според него доказват роднинската ѝ връзка с легендарния музикант. Целта, по думите му, е да сложи край на публичните съмнения около произхода ѝ, които от години циркулират в медийното пространство.

По информация на Radar Online, мъжът, представящ се като Томас, е обявил смъртта на съпругата си, известна с името Биби, след като тя е загубила борбата с рядко онкологично заболяване. Той твърди, че приживе тя е подготвяла мемоарна книга, включваща снимков материал от личния ѝ архив, като желанието ѝ е било всички приходи да бъдат дарени за благотворителни каузи. Томас заявява, че смята да изпълни тази нейна последна воля.

Според него основният мотив за проекта е бил стремежът на Биби да защити твърдението си, че е биологична дъщеря на вокалиста на Queen. Разказът ѝ обаче е бил поставян под съмнение от хора от най-близкото обкръжение на Меркюри, включително от дългогодишната му партньорка Мери Остин, както и от Анита Добсън, съпруга на китариста на Queen Брайън Мей.

В интервю за Daily Mail Томас твърди, че съпругата му е била дълбоко наранена от публичните изявления на Остин и нейните юридически представители, както и от коментарите на Добсън. По думите му Биби е била убедена, че Мери Остин е знаела истината за произхода ѝ, но е запазила мълчание в изпълнение на обещание, дадено на самия Меркюри.

Фреди Меркюри почина през 1991 г. от пневмония, свързана със СПИН, а личният му живот и до днес остава обект на интензивен обществен и медиен интерес. Публикуването на евентуални нови доказателства би могло да предизвика нова вълна от дискусии около наследството и личната история на една от най-емблематичните фигури в историята на рок музиката.


  Хакер

    0 0
    С нешните възможности на AI аз също мога да представя лични снимки с Фреди от концерта на Queen в Будапеща например.

    15:12 19.01.2026