Травмите от Томи Лий попречили на Памела Андерсън да продължи връзката си с Лиъм Нийсън

Звездата от "Спасители на плажа" Памела Андерсън даде откровена оценка за отношенията си с бившия си съпруг Томи Лий, с когото имаха кратък, но бурен брак между 1995 и 1998 г., като призна, че контактите им днес са редки и обтегнати.

В интервю за предаването Radio Andy, цитирано от Entertainment Weekly, Памела разказва, че въпреки опитите ѝ да поддържа по-човешка връзка с Лий, включително чрез дребни приятелски жестове, комуникацията помежду им почти е прекъснала. По думите ѝ това я разочарова, но тя предпочита да бъде открита с аудиторията си и да не прикрива трудностите.

Запитана дали настоящата съпруга на музиканта, Британи Фърлан, влияе върху дистанцията между бившите съпрузи, Памела Андерсън отговори, че без този брак контактът вероятно би бил по-лесен. В същото време тя подчертава, че Томи Лий е отдаден партньор и не би искал да създава напрежение в сегашните си отношения.

Актрисата признава, че не е разговаряла с бившия си съпруг от известно време, което приема със съжаление, тъй като двамата остават свързани чрез децата си. По-големият им син, Дилън Лий, се готви за сватба, което вероятно ще събере родителите му отново. Памела Андерсън уточнява, че връзката на синовете ѝ с баща им е стабилна и пълноценна, независимо от сложната динамика между нея и Томи Лий.

В последните месеци Памела Андерсън разбуди вниманието на общността и с вълнения в личния си живот, а именно краткия романс с колегата ѝ от римейка на "Голо оръжие" - Лиъм Нийсън. Тя говори открито и за отношенията си с актьора, като призна, че дълго време е изпитвала страх от по-сериозно обвързване и от възможността отново да бъде наранена.

Към днешна дата Памела Андерсън отново се завърна към публичния живот, но с много по-различен имидж от онзи на сексбомба през 90-те. Сега тя се е отдала на домакинството, спокойния живот, сериозните роли с известна доза хумор, и най-вече на любимото ѝ хоби - грижата за градината и дома ѝ.