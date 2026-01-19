Новини
Любопитно »
Травмите от Томи Лий попречили на Памела Андерсън да продължи връзката си с Лиъм Нийсън

19 Януари, 2026 12:59 1 131 3

  • памела андерсън-
  • лиъм нийсън-
  • томи лий-
  • връзка-
  • актьори-
  • брак

Актрисата все още се пази от интимност и не може да се разкрие напълно пред мъж

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Звездата от "Спасители на плажа" Памела Андерсън даде откровена оценка за отношенията си с бившия си съпруг Томи Лий, с когото имаха кратък, но бурен брак между 1995 и 1998 г., като призна, че контактите им днес са редки и обтегнати.

В интервю за предаването Radio Andy, цитирано от Entertainment Weekly, Памела разказва, че въпреки опитите ѝ да поддържа по-човешка връзка с Лий, включително чрез дребни приятелски жестове, комуникацията помежду им почти е прекъснала. По думите ѝ това я разочарова, но тя предпочита да бъде открита с аудиторията си и да не прикрива трудностите.

Запитана дали настоящата съпруга на музиканта, Британи Фърлан, влияе върху дистанцията между бившите съпрузи, Памела Андерсън отговори, че без този брак контактът вероятно би бил по-лесен. В същото време тя подчертава, че Томи Лий е отдаден партньор и не би искал да създава напрежение в сегашните си отношения.

Актрисата признава, че не е разговаряла с бившия си съпруг от известно време, което приема със съжаление, тъй като двамата остават свързани чрез децата си. По-големият им син, Дилън Лий, се готви за сватба, което вероятно ще събере родителите му отново. Памела Андерсън уточнява, че връзката на синовете ѝ с баща им е стабилна и пълноценна, независимо от сложната динамика между нея и Томи Лий.

В последните месеци Памела Андерсън разбуди вниманието на общността и с вълнения в личния си живот, а именно краткия романс с колегата ѝ от римейка на "Голо оръжие" - Лиъм Нийсън. Тя говори открито и за отношенията си с актьора, като призна, че дълго време е изпитвала страх от по-сериозно обвързване и от възможността отново да бъде наранена.

Към днешна дата Памела Андерсън отново се завърна към публичния живот, но с много по-различен имидж от онзи на сексбомба през 90-те. Сега тя се е отдала на домакинството, спокойния живот, сериозните роли с известна доза хумор, и най-вече на любимото ѝ хоби - грижата за градината и дома ѝ.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Порно актриса

    5 0 Отговор
    от 90-те години на миналия век, която не става за каквато и да е било актриса в Бозивуд.

    13:09 19.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 охххх помислих

    2 0 Отговор
    че е девствена.... в ушите

    13:29 19.01.2026