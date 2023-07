Бела Хадид вече е необвързана

Моделът Бела Хадид и дизайнера Марк Калман са се разделили след 2-годишна връзка, съобщиха световните таблоиди.

Според изданието ET двамата са сложили край на отношенията си преди няколко месеца, още през пролетта, но са решили да не го разгласяват, тъй като Бела Хадид е била тогава в 4-месечен медицински отпуск за лечение на лаймска болест и не е искала да си докарва допълнителен стрес.

Бяха много влюбени един в друг, но в крайна сметка прецениха да сложат край на връзката си, разкри близък до двойката източник пред изданието.

„Преди няколко месеца Бела реши, че иска да спре с алкохола и го направи. От девет месеца е трезва, но и тя никога не е имала проблеми с алкохола или наркотиците. Бела не е в рехабилитация“, уточни още същият източник.

Сестрата на Джиджи Хадид се намира в добро здравословно състояние и за нея ежедневно се полагат необходимите медицински грижи, за да се излекува напълно от инфекциозното заболяване, пише novini.bg.

