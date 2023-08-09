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НАСА предупреди за опасен астероид, който ще премине до Земята скоро

9 Август, 2023 12:56 478 3

НАСА предупреди за опасен астероид, който ще премине до Земята скоро

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  • космос

Агенция предупреждава, че астероидът е смятан за потенциално опасен

НАСА предупреди за опасен астероид, който ще премине до Земята скоро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Астероид 6037 (1988 EG) ще се приближи до Земята на разстояние от около 6 милиона километра на 23 август, съобщи Центърът за изучаване на обекти, близки до Земята, който е част от НАСА, цитиран от ТАСС.

Космическите обекти, които се приближават до планетата ни на по-малко от 7,5 милиона километра, се смятат за потенциално опасни.

Астероид 6037 ще бъде на минимално разстояние от 6,1 милиона километра на 23 август и ще пресече орбитата на Земята.

Диаметърът на небесното тяло е между 430 и 960 метра, а скоростта му е около 14,3 км/секунда.


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  • 1 Хихихи..

    4 0 Отговор
    И като ни "предупреди" насата че кво? Нещо за контра-наступа ще каже ли,че се вижда по-ясно?

    13:00 09.08.2023

  • 2 Пръц

    2 0 Отговор
    Да не би да е авторитарен,че е опасен?

    13:01 09.08.2023

  • 3 Дааа

    3 0 Отговор
    А дано тресне в Белия дом! Не, че стопанинът ще разбере нещо.

    13:16 09.08.2023