НАСА предупреди за опасен астероид, който ще премине до Земята скоро

Астероид 6037 (1988 EG) ще се приближи до Земята на разстояние от около 6 милиона километра на 23 август, съобщи Центърът за изучаване на обекти, близки до Земята, който е част от НАСА, цитиран от ТАСС.

Про «потенциально опасный астероид 23 августа размером 960 м»



Астероид 6037 (1988 EG) пролетит на расстоянии 6 миллионов километров. Это в 15 раз дальше Луны!

Не расслабляйтесь и не ждите, что космос быстро решит все ваши проблемы. pic.twitter.com/e53WHNjx0x — Zelenyikot (@Zelenyikoteyka) August 8, 2023

Космическите обекти, които се приближават до планетата ни на по-малко от 7,5 милиона километра, се смятат за потенциално опасни.

Астероид 6037 ще бъде на минимално разстояние от 6,1 милиона километра на 23 август и ще пресече орбитата на Земята.

Диаметърът на небесното тяло е между 430 и 960 метра, а скоростта му е около 14,3 км/секунда.